Общество
RT на русскомВ Китае заявили о вспышке птичьего гриппа
Вспышка птичьего гриппа H5N1 зарегистрирована в китайской провинции Хунань, случаев заражения человека не выявлено, сообщило Министерство сельского хозяйства страны. Об этом информирует РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить201
с чего всё началось
В китайской провинции Хунань, которая с юга граничит с провинцией Хубэй — очагом распространения нового коронавируса, произошла вспышка птичьего гриппа, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на заявление Министерства сельского хозяйства страны.РБКвчера в 19:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 01:16, Ашберн
Политика
Эксперт назвал бессмысленной идею поставки нефти США в Белоруссию
Эксперт прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о поставках страной нефти на белорусские территории.
Технологии
В России создают беспроводную зарядку для смартфона
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Общество
Вильфанд пообещал москвичам «нормальную погоду» впервые за зиму
Впервые за всю зиму температура в Москве приблизится к климатической норме 6 февраля, когда температура опустится до 14 градусов мороза.
Происшествия
В МЧС назвали причину обрушения кровли кафе в Новосибирске
Причиной трагедии стало скопление снега на крыше пристройки к кафе где находился гардероб заведения.
Шоу-бизнес
10 самых неловких моментов премии «Оскар»
В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе пройдет вручение наград премии «Оскар».
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Петербурге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения кровли спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге, при котором погиб рабочий.
Технологии
Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов
Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Религия
Лидер «Ленинграда» откликнулся на идею включить бога в Конституцию
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров откликнулся на идею патриарха Кирилла молиться за упоминание бога в Конституции стихотворением.
Политика
Китай поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
«Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией», — сказано в заявлении МИД Китая, посвященного телефонному разговору Лаврова с Ван И.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
Общество
Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая
Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Безрукова снялась в купальнике на Бали
Звезда позировала перед камерой в купальнике. Экс-супруга актера Сергея Безрукова в апреле отметит свой 55-летний юбилей.
Политика
Помпео прибыл с рабочим визитом в Нур-Султан
Политика
Зеленский попросил США назначить отдельного спецпосланника по Донбассу
Вашингтону следует назначить спецпосланника, который будет курировать исключительно это направление.
Технологии
Huawei не вернется к сервисам Google
Китайская компания Huawei не намерена возвращаться к сервисам Google.
Политика
Горбачев ответил на слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.
Экономика
Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм
Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.
Политика
Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем
Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Политика
Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже
Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Футбол
«Валенсия» переиграла «Сельту» со Смоловым в Примере
Политика
Россия временно приостановила безвизовые поездки в Китай
Правительство России выпустило распоряжение, которым временно приостанавливаются безвизовые туристические поездки в Китай.
Кино
Съемки нового сезона «Сватов» начались в Белоруссии
В белорусской деревне Дуличи начались съемки нового сезона популярного сериала «Сваты».
Наука
В человеческой крови обнаружены дышащие митохондрии
В FASEB Journal опубликован материал, в котором французские биологи пишут, что обнаружили в крови человека неповрежденные молекулы митохондрий ДНК в частицах величиной сравнимой с целой митохондрией.
Кино
Фильм «Паразиты» удостоен награды Американской гильдии сценаристов
Фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты» удостоен награды Американской гильдии сценаристов (WGA).
Теннис
Американская теннисистка Кенин выиграла Australian Open
Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в Мельбурне.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает
Общество
Двести дней: как Сталинград стал символом воинской доблести
Шоу-бизнес
Собчак заинтриговала новым образом в Instagram
Светская львица и телеведущая Ксения Собчак предстала в образе Бабы-Яги. Соответствующую фотографию девушка выложила в своем Instagram.