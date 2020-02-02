с чего всё началось

Вспышка птичьего гриппа H5N1 зарегистрирована в китайской провинции Хунань, случаев заражения человека не выявлено, сообщило Министерство сельского хозяйства страны. Об этом информирует РИА Новости.

В Китае заявили о вспышке птичьего гриппа

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