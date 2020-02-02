Общество

RT на русскомRT на русскомВ Китае заявили о вспышке птичьего гриппа

Вспышка птичьего гриппа H5N1 зарегистрирована в китайской провинции Хунань, случаев заражения человека не выявлено, сообщило Министерство сельского хозяйства страны. Об этом информирует РИА Новости.
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В китайской провинции Хунань, которая с юга граничит с провинцией Хубэй — очагом распространения нового коронавируса, произошла вспышка птичьего гриппа, сообщает
 газета South China Morning Post со ссылкой на заявление Министерства сельского хозяйства страны.
РБКвчера в 19:58

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В китайской провинции Хунань, которая граничит с провинцией Хубэй, произошла вспышка птичьего гриппа

Эхо Москвывчера в 22:31

В Китае заявили о вспышке птичьего гриппа

RT на русскомвчера в 20:17

В китайской провинции Хунань зарегистрировали вспышку птичьего гриппа

РИА Новостивчера в 20:08

В Китае рядом с эпицентром коронавируса произошла вспышка птичьего гриппа

РБКвчера в 19:58

В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

ТАССвчера в 19:58

Вспышку птичьего гриппа выявили в Китае

Известиявчера в 19:49

Министерство сельского хозяйства Китая сообщило о вспышке птичьего гриппа

Вести.Ruвчера в 19:44
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Эксперт назвал бессмысленной идею поставки нефти США в Белоруссию

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Газета.Ru вчера в 19:43
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REGNUM 31 января в 17:19
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Впервые за всю зиму температура в Москве приблизится к климатической норме 6 февраля, когда температура опустится до 14 градусов мороза.
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Причиной трагедии стало скопление снега на крыше пристройки к кафе где находился гардероб заведения.
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RT на русском 31 января в 14:40
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров откликнулся на идею патриарха Кирилла молиться за упоминание бога в Конституции стихотворением.
URA.Ru вчера в 11:56
Политика

Китай поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

«Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией», — сказано в заявлении МИД Китая, посвященного телефонному разговору Лаврова с Ван И.
REGNUM 00:39
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Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
РЕН ТВ вчера в 12:40
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Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
Lenta.ru вчера в 22:36
Шоу-бизнес

Экс-супруга Безрукова снялась в купальнике на Бали

Звезда позировала перед камерой в купальнике. Экс-супруга актера Сергея Безрукова в апреле отметит свой 55-летний юбилей.
Gazeta.SPb вчера в 23:13
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Помпео прибыл с рабочим визитом в Нур-Султан

REGNUM вчера в 12:21
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Зеленский попросил США назначить отдельного спецпосланника по Донбассу

Вашингтону следует назначить спецпосланника, который будет курировать исключительно это направление.
Российская газета 31 января в 09:52
Технологии

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Китайская компания Huawei не намерена возвращаться к сервисам Google.
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Горбачев ответил на слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.
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Газета.Ru вчера в 10:24
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Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже

Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
РБК 31 января в 02:27
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
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«Валенсия» переиграла «Сельту» со Смоловым в Примере

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Россия временно приостановила безвизовые поездки в Китай

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В белорусской деревне Дуличи начались съемки нового сезона популярного сериала «Сваты».
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В FASEB Journal опубликован материал, в котором французские биологи пишут, что обнаружили в крови человека неповрежденные молекулы митохондрий ДНК в частицах величиной сравнимой с целой митохондрией.
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Собчак заинтриговала новым образом в Instagram

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