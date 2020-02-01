Общество

ТАССТАССВ Китае произошла вспышка птичьего гриппа

"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
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В китайской провинции Хунань, которая с юга граничит с провинцией Хубэй — очагом распространения нового коронавируса, произошла вспышка птичьего гриппа, сообщает
 газета South China Morning Post со ссылкой на заявление Министерства сельского хозяйства страны.
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В Китае сообщили о вспышке птичьего гриппа в провинции Хунань

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