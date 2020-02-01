Общество
ТАССВ Китае произошла вспышка птичьего гриппа
"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
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Происшествия
Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $57
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $57 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 30 января.
Политика
Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже
Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
Шоу-бизнес
Собчак заинтриговала новым образом в Instagram
Светская львица и телеведущая Ксения Собчак предстала в образе Бабы-Яги. Соответствующую фотографию девушка выложила в своем Instagram.
Политика
Лавров призвал относиться бережно к изменению договора по Антарктиде
Как говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства, Лавров призвал очень бережно относиться к любым идеям каким-то образом модифицировать согласованный Договором режим.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Экономика
Алексей Стручков: Зарплата в республике увеличилась на 2,4%
В республике были реализованы мероприятия по обеспечению устойчивого роста реальных доходов, снижению уровня бедности.
Политика
«Это отвратительно»: Познер разоблачил «злобное вранье» о России
Журналист Владимир Познер назвал "злобным враньем" рассказы иностранцев о том, что в России якобы "едят детей".
Футбол
«Манчестер Сити» является фаворитом матча с «Тоттенхэмом»
Букмекеры не сомневаются в победе «Манчестер Сити» над «Тоттенхэмом» в матче 25-го тура АПЛ.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Хоккей
«Колорадо» уступил «Филадельфии», Ничушкин забил гол
Хозяева площадки победили во встрече со счетом 6:3. В составе гостей Валерий Ничушкин забил гол и сделал результативную передачу.
Общество
Кардиологи назвали неожиданный симптом близкого сердечного приступа
Специалисты из Немецкого фонда сердца предупредили, что на проблемы с сердцем и высокий риск сердечного приступа может указывать специфическая боль в ногах.
Музыка
Крутой назвал Панайотова возможным участником «Евровидения-2020» от РФ
Российский продюсер Игорь Крутой назвал возможного участника "Евровидения-2020".
Экономика
Медведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины
Резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на фоне слабого роста прямых иностранных инвестиций может обернуться крахом для экономики страны.
Политика
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Политика
Эксперт назвал бессмысленной идею поставки нефти США в Белоруссию
Эксперт прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о поставках страной нефти на белорусские территории.
Игры
Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X
Политика
Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились поровну
Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам.
Футбол
«Ну вот и как это комментировать?» Слуцкий ответил на пост С. Бакаева в «Инстаграме»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на пост новичка команды полузащитника Солтмурада Бакаева в «Инстаграме».
Политика
Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем
Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Гаджеты
В Россию пришел смартфон Samsung Galaxy S10 Lite
Технологии
Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах
Умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но вокруг них до сих пор есть мифы и страхи.
Единоборства
Воробьев проиграл украинцу Чухаджяну в Калининграде
Здоровье
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Экономика
Россиянам рассказали, в какую валюту лучше вкладываться после Брексита
Россиянам не следует начинать резко вкладываться в евро в надежде на взлёт курса этой валюты на фоне завершения более чем трёхлетней саги Брексита.
Общество
Эвакуация россиян из Китая началась через пункты пропуска в Приморье
Вывоз граждан России из Китая через пункты пропуска в Приморском крае начался в субботу.
Общество
В Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус
«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».
Общество
В России начали действовать новые правила увольнения
В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.