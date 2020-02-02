Общество
ТАССВ Китае произошла вспышка птичьего гриппа
"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
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Здоровье
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
В России вводят дополнительные меры по борьбе с заболеванием.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске
Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Шоу-бизнес
10 самых неловких моментов премии «Оскар»
В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе пройдет вручение наград премии «Оскар».
Экономика
Большой урожай картошки снизил инфляцию в НСО
Урожай картофеля 2019-го в НСО почти в два раза превышает потребности сибиряков.
Футбол
Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико» в мадридском дерби
Футболисты "Реала" обыграли "Атлетико" в мадридском дерби в рамках 22-го тура чемпионата Испании.
Технологии
Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах
Умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но вокруг них до сих пор есть мифы и страхи.
Происшествия
Россиянка утонула во время купания в Таиланде
Во время купания на таиландском пляже Патонг в районе Кату утонула 34-летняя россиянка.
Общество
ВОЗ признала, что посылки из Китая безопасны
По последним исследованиям, коронавирусы долго не живут на таких объектах, как посылки и письма,- написали представители ВОЗ Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее также заявляла о том, что получать посылки, мелкие пакеты и письма из Китая совершенно безопасно.
Общество
Песков переадресовал вопрос переноса инвестфорума в Сочи правительству
Вопрос возможного переноса Российского инвестиционного форума в Сочи из-за опасности распространения коронавируса обсуждается, но окончательное решение за председателем правительства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Общество
В Приморье рассказали об открытии карантинных пунктов для граждан КНР
Изолированные пункты временного размещения для граждан КНР, которые въезжают в Россию по виду на жительство, организуют в приграничных районах Приморья.
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Общество
Новые правила увольнения вступают в силу в России с 1 февраля
В России с 1 февраля вступают в силу новые стандарты Министерства труда России относительно увольнений, согласно которым сотруднику в случае ухода с должности обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.
Политика
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Петербурге погиб человек
Уточняется, что в результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, еще пять пассажиров автобуса получили травмы.
Происшествия
В Московской области электричку разорвало пополам
Кино
«Холоп» стал третьим самым кассовым фильмом в России и СНГ
Здоровье
Еще 45 человек умерли из-за коронавируса в провинции Хубэй
В китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 45 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, и 1 тыс. 347 новых случая заражения сообщили местные медицинские власти.
Происшествия
В Забайкалье рассказали о больном коронавирусом китайце
Находящийся с 26 января в Краевой инфекционной больнице в Чите гражданин Китая, заболевший коронавирусом 2019-nCoV, начал выздоравливать.
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы из Газы
Израильские самолеты нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел израильской территории, сообщила пресс-служба израильской армии.
Кино
Адам Сэндлер снимет четыре новых фильма для Netflix
Шоу-бизнес
Собчак заинтриговала новым образом в Instagram
Светская львица и телеведущая Ксения Собчак предстала в образе Бабы-Яги. Соответствующую фотографию девушка выложила в своем Instagram.
Политика
Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря
Зеленский подчеркнул, что приглашает большой американский бизнес, чтобы они участвовали в проектах добычи природного газа и нефти.
Общество
На Урале сняли на видео падение метеора
Падение метеора видели с территорий Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областей.