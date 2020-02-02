с чего всё началось

"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.

Общество Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.

Технологии Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах Умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но вокруг них до сих пор есть мифы и страхи.

Общество ВОЗ признала, что посылки из Китая безопасны По последним исследованиям, коронавирусы долго не живут на таких объектах, как посылки и письма,- написали представители ВОЗ Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее также заявляла о том, что получать посылки, мелкие пакеты и письма из Китая совершенно безопасно.

Общество Песков переадресовал вопрос переноса инвестфорума в Сочи правительству Вопрос возможного переноса Российского инвестиционного форума в Сочи из-за опасности распространения коронавируса обсуждается, но окончательное решение за председателем правительства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети 37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.

Общество Новые правила увольнения вступают в силу в России с 1 февраля В России с 1 февраля вступают в силу новые стандарты Министерства труда России относительно увольнений, согласно которым сотруднику в случае ухода с должности обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.

Политика Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.

Здоровье Еще 45 человек умерли из-за коронавируса в провинции Хубэй В китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 45 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, и 1 тыс. 347 новых случая заражения сообщили местные медицинские власти.

Происшествия В Забайкалье рассказали о больном коронавирусом китайце Находящийся с 26 января в Краевой инфекционной больнице в Чите гражданин Китая, заболевший коронавирусом 2019-nCoV, начал выздоравливать.

Шоу-бизнес Собчак заинтриговала новым образом в Instagram Светская львица и телеведущая Ксения Собчак предстала в образе Бабы-Яги. Соответствующую фотографию девушка выложила в своем Instagram.