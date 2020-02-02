с чего всё началось

"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.

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Политика Горбачев ответил на слова Зеленского об СССР и Второй мировой Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

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Экономика Работодателей обяжут платить зарплату по номеру Уже в конце 2020 года работодателей могут обязать платить зарплату по номеру телефона, без банковской карты.

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Политика В Раде пригрозили свержением Зеленского Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.