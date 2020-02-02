Общество
ТАССВ Китае произошла вспышка птичьего гриппа
"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
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Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов отказывается от работы ради сына
Футбол
Футболисты «Монако» проиграли аутсайдеру чемпионата Франции «Ниму»
Футболисты "Монако" проиграли "Ниму", идущему в зоне вылета, в матче 22-го тура чемпионата Франции.
Футбол
Федор Смолов дебютировал за «Сельту»
Происшествия
В Новосибирске сообщили о состоянии пострадавших при обрушении кафе
В Новосибирске прооперировали двух пострадавших при обрушении кровли у пристроенной к кафе раздевалки, сообщили в региональном минздраве, передает «РИА Новости».
Политика
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции России упоминание о Боге.
Общество
ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах
Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
Политика
Главы МИД России и Китая обсудили меры по борьбе с коронавирусом
Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре со своим китайским коллегой Ван И взаимодействие стран по борьбе с коронавирусом.
Хоккей
«Даллас» Радулова в овертайме одолел «Нью-Джерси»
На стадионе «Пруденшиал-центр» (Ньюарк, Нью-Джерси, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Даллас Старз».
Общество
В России отменили тысячи советских законов
В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.
Политика
Пушков оценил переговоры Белоруссии и США
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью и о планах прислать в Минск посла «для вывода отношений на новый уровень».
Политика
Горбачев ответил на слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Саратове пропала 13-летняя школьница
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
Экономика
Работодателей обяжут платить зарплату по номеру
Уже в конце 2020 года работодателей могут обязать платить зарплату по номеру телефона, без банковской карты.
Шоу-бизнес
Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
Армия и оружие
Сирийским школьникам показали быт российских военных на базе в Тартусе
Школьники в Сирии, изучающие русский язык, смогли побывать на базе российских военных в Тартусе.
Политика
Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились поровну
Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Петербурге погиб человек
Уточняется, что в результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, еще пять пассажиров автобуса получили травмы.
Политика
Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай
Правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки в этой стране нового типа коронавируса.
Политика
Лавров призвал относиться бережно к изменению договора по Антарктиде
Как говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства, Лавров призвал очень бережно относиться к любым идеям каким-то образом модифицировать согласованный Договором режим.
Общество
Далай-лама рассказал, как бороться с коронавирусом
Политика
В Раде пригрозили свержением Зеленского
Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
Теннис
Американская теннисистка Кенин выиграла Australian Open
Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в Мельбурне.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Общество
В Приморье для карантина граждан КНР сделают временные пункты
"В Артеме, Пограничном, Хасанском и Октябрьском районе будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство", - говорится в сообщении.
Футбол