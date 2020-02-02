Общество

ТАССТАССВ Китае произошла вспышка птичьего гриппа

"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
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с чего всё началось
В китайской провинции Хунань, которая с юга граничит с провинцией Хубэй — очагом распространения нового коронавируса, произошла вспышка птичьего гриппа, сообщает
 газета South China Morning Post со ссылкой на заявление Министерства сельского хозяйства страны.
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Власти Китая на фоне борьбы с коронавирусом сообщили о вспышке птичьего гриппа

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Министерство сельского хозяйства Китая сообщило о вспышке птичьего гриппа

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Общество

В России начали действовать новые правила увольнения

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Вести.Ru вчера в 02:28
Экономика

Украина на пороге пенсионного кризиса: деньги уйдут кредиторам

Никто не хочет платить Главная причина грядущего пенсионного кризиса на Украине такая же, как и во всем остальном мире.
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Коммерсантъ вчера в 23:23
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Власти Новосибирска назвали причину обрушения кровли пристройки в кафе Новосибирска, где погиб один человек.
Газета.Ru вчера в 17:54
Общество

Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
РИА Новости 00:59
Общество

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Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
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В центре Санкт-Петербурга произошло возгорание в здании "Лениздата". Об этом РИА "Новости" рассказали в экстренных службах города.
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В сети появились отрывки из отмененного сериала по «Звездным войнам»

В сети появились фрагменты телесериала «Star Wars: Underworld» (примерный перевод — «Звездные войны: Скрытый мир»), который снимали во второй половине 2000-х, но в итоге отменили.
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Фигурное катание

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В субботу российская фигуристка Алина Загитова выступила на показательном шоу у двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой.
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Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России

Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
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Испанские болельщики оценили дебют Смолова за «Сельту»

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«Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией», — сказано в заявлении МИД Китая, посвященного телефонному разговору Лаврова с Ван И.
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