Общество
ТАССВ Китае произошла вспышка птичьего гриппа
"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
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с чего всё началось
В китайской провинции Хунань, которая с юга граничит с провинцией Хубэй — очагом распространения нового коронавируса, произошла вспышка птичьего гриппа, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на заявление Министерства сельского хозяйства страны.РБКвчера в 19:58
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Политика
Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США
США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Футбол
Антон Миранчук показал фото травмированной ноги
24-летний российский футболист показал свою травмированную ногу.
Общество
ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах
Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
Гаджеты
Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов
Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска
Следователи задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб человек.
Общество
В Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов к МРОТ
Глава думского комитета призвал разработчиков новой редакции КоАП учесть идею о привязке штрафов к МРОТ.
Космос
Ученые впервые получили детальные снимки Солнца
Снимки были сделаны самым большим в мире солнечным телескопом Inouye (Daniel K. Inouye Solar Telescope – DKIST) на Гавайях.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Общество
В России начали действовать новые правила увольнения
Новые правила увольнения наемных работников вступили в силу с 1 февраля, сообщает "Российская газета".
Экономика
Украина на пороге пенсионного кризиса: деньги уйдут кредиторам
Никто не хочет платить Главная причина грядущего пенсионного кризиса на Украине такая же, как и во всем остальном мире.
Шоу-бизнес
Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем
Менеджер певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова в Instagram сообщила, что исполнительница решила временно покинуть сцену из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с травмами, которые она получила в ДТП в прошлом году.
Технологии
Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов
Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Здоровье
Госпитализированный в Чите с коронавирусом гражданин КНР пожаловался на качество медобслуживания
Гражданин Китая Ван Юньбин, госпитализированный в Забайкальском крае с коронавирусом, пожаловался на плохие условия содержания в инфекционной больнице Читы.
Происшествия
Власти назвали причину обрушения кровли в кафе в Новосибирске
Власти Новосибирска назвали причину обрушения кровли пристройки в кафе Новосибирска, где погиб один человек.
Общество
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Происшествия
Загорелось здание «Лениздата» в Петербурге
В центре Санкт-Петербурга произошло возгорание в здании "Лениздата". Об этом РИА "Новости" рассказали в экстренных службах города.
Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Политика
Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Кино
В сети появились отрывки из отмененного сериала по «Звездным войнам»
В сети появились фрагменты телесериала «Star Wars: Underworld» (примерный перевод — «Звездные войны: Скрытый мир»), который снимали во второй половине 2000-х, но в итоге отменили.
Фигурное катание
Загитова упала на шоу Слуцкой в Доброграде
В субботу российская фигуристка Алина Загитова выступила на показательном шоу у двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой.
Футбол
Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России
Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
Общество
Работы на рухнувшем спорткомплексе сняли на экшн-камеру высотника
Действия высотного рабочего на крыше рухнувшего спортивно-концертного комплекса «Петербургский» были засняты на экшн-камеру, установленную на его каске.
Футбол
Испанские болельщики оценили дебют Смолова за «Сельту»
Испанские болельщики в социальных сетях оценили дебют российского нападающего Фёдора Смолова за «Сельту» в матче с «Валенсией» (0:1). Смолов дебютировал за новую команду в концовке второго тайма, заменив нападающего Габриэля Фернандеса.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Политика
Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию
Космос
Роскосмос потратит девять миллиардов рублей на доработку модуля МКС
Политика
Китай поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
«Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией», — сказано в заявлении МИД Китая, посвященного телефонному разговору Лаврова с Ван И.