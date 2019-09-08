Происшествия
REGNUMВ Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре. Уточняется, что землетрясение произошло в 01:42 мск. Эпицентр находится на десятиметровой глубине.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 04:26, Вашингтон
Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Известия вчера в 08:51
Политика
Явка на выборах в Челябинской области к 12 часам превысила 16%
АиФ Челябинск 03:50
Происшествия
Полиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве
Полиция начала провекру из-за нападения на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей на границе Тувы и Красноярского края, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:45
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Происшествия
В Нью-Йорке вандал с банджо повредил статую быка на Уолл-стрит
В Нью-Йорке мужчина с помощью банджо повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на городскую полицию.
РБК 03:35
Армия и оружие
Израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Военные сообщили, что это ответ на атаку палестинцев Израильские военные нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 02:35
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Политика
Минюст США озвучил обвинения задержанному в Неаполе сотруднику ОДК
Александр Коршунов был задержан на основании международного ордера, выданного Соединенными Штатами Россиянин Александр Коршунов, задержанный в Италии по запросу Соединенных Штатов, обвиняется в сговоре с целью кражи коммерческой тайны у американской авиационной компании, передает ТАСС сообщение Минюста США.
Аргументы и Факты 05 сентября в 20:04
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сильно похудел после лечения
StarHit.ru вчера в 12:30
Единоборства
Нурмагомедов победил Пуарье и защитил титул чемпиона UFC
Боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов уверенно победил американца Дастина Пуарье и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.
РИА Новости вчера в 19:04
Политика
В России стартовал единый день голосования
Единый день голосования стартовал в России.
URA.Ru вчера в 17:00
Происшествия
Участниц Pussy Riot задержали в Москве
В Москве задержали бывшую участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, а также 15 ее знакомых.
Газета.Ru вчера в 13:15
Технологии
Ученые заявили о прорыве в 3D-печати внутренних органов
Чтобы понять, смогут ли ткани нового типа поддерживать специфические для каждого внутреннего органа функции, ученые напечатали и перфузировали архитектуру ветвящегося канала в матрицу, состоящую из клеток сердца.
ГЛАС.RU вчера в 12:06
Политика
Трамп отменил переговоры с террористами и президентом Афганистана
Вести.Ru вчера в 21:33
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета вчера в 01:17
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru вчера в 18:30
Армия и оружие
Профессиональные секреты: как танкисты используют ложные маневры и базовые приемы
Накануне дня танкиста на полигоне под Ростовом мотострелки поражают условного неприятеля с дальности до 2 км. Поразить цель на дальности до двух километров и совершить маневр, чтобы избежать ответной атаки – так накануне своего профессионального праздника тренируются танкисты.
ТК Звезда вчера в 02:49
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний вчера в 02:50
Футбол
Мертенс рассказал о своем будущем в «Наполи»
Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс рассказал о своем будущем в итальянском клубе.
Soccer.ru вчера в 04:55
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Политика
В Палате представителей США устроят голосование об импичменте Трампу
В юридическом комитете палате представителей США проведут голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
Газета.Ru вчера в 16:18
Гаджеты
Похож на Nokia N8. Realme представила дешёвый и быстрый внешний аккумулятор Fast Charge Power Bank
Как можно понять из названия, Realme решила представить не просто внешний аккумулятор, а модель с поддержкой быстрой зарядки.
iXBT.com вчера в 11:27
Кино
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»
Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.
Новая газета вчера в 14:52
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Футбол
Ван Дейк согласовал с «Ливерпулем» шестилетний контракт
Как сообщает Mirror, красные согласовали с 28-летним голландцем новое шестилетнее трудовое соглашение.
Газета.Ru вчера в 22:49
Политика
К 10 утра в Волгоградской области проголосовали 5,65% избирателей
Вечерний Волгоград 03:46
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Политика
Более 460 тыс. граждан стали «мобильными избирателями»
Более 460 тысяч человек воспользовались системой "мобильный избиратель", чтобы проголосовать на выборах в единый день голосования, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Новые Известия 03:29