Происшествия

REGNUMREGNUMВ Китае произошло землетрясение

Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре. Уточняется, что землетрясение произошло в 01:42 мск. Эпицентр находится на десятиметровой глубине.
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Число пострадавших при землетрясении в Китае приблизилось к 30

РИА Новостивчера в 21:56

Число пострадавших от землетрясения в Китае превысило 50 человек

REGNUM04:13

Один человек погиб и 29 ранены при землетрясении в Китае – СМИ

Аргументы и Факты00:29

В Китае произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,3

ТАССвчера в 23:13

Почти 30 человек пострадали от землетрясения в Китае

РЕН ТВвчера в 21:28

В Китае произошло землетрясение магнитудой 4,3

Говорит Москвавчера в 23:52

В Китае зафиксировали второе за сутки землетрясение

РБКвчера в 23:50
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Происшествия

Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали

Известия вчера в 08:51
Политика

Явка на выборах в Челябинской области к 12 часам превысила 16%

АиФ Челябинск 03:50
Происшествия

Полиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве

Полиция начала провекру из-за нападения на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей на границе Тувы и Красноярского края, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:45
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика

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REGNUM 03:18
Происшествия

В Нью-Йорке вандал с банджо повредил статую быка на Уолл-стрит

В Нью-Йорке мужчина с помощью банджо повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на городскую полицию.
РБК 03:35
Армия и оружие

Израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Военные сообщили, что это ответ на атаку палестинцев Израильские военные нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 02:35
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной

Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Политика

Минюст США озвучил обвинения задержанному в Неаполе сотруднику ОДК

Александр Коршунов был задержан на основании международного ордера, выданного Соединенными Штатами Россиянин Александр Коршунов, задержанный в Италии по запросу Соединенных Штатов, обвиняется в сговоре с целью кражи коммерческой тайны у американской авиационной компании, передает ТАСС сообщение Минюста США.
Аргументы и Факты 05 сентября в 20:04
Шоу-бизнес

Борис Корчевников сильно похудел после лечения

StarHit.ru вчера в 12:30
Единоборства

Нурмагомедов победил Пуарье и защитил титул чемпиона UFC

Боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов уверенно победил американца Дастина Пуарье и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.
РИА Новости вчера в 19:04
Политика

В России стартовал единый день голосования

Единый день голосования стартовал в России.
URA.Ru вчера в 17:00
Происшествия

Участниц Pussy Riot задержали в Москве

В Москве задержали бывшую участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, а также 15 ее знакомых.
Газета.Ru вчера в 13:15
Технологии

Ученые заявили о прорыве в 3D-печати внутренних органов

Чтобы понять, смогут ли ткани нового типа поддерживать специфические для каждого внутреннего органа функции, ученые напечатали и перфузировали архитектуру ветвящегося канала в матрицу, состоящую из клеток сердца.
ГЛАС.RU вчера в 12:06
Политика

Трамп отменил переговоры с террористами и президентом Афганистана

Вести.Ru вчера в 21:33
Политика

В Германии оценили последствия от ответных санкций России

Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета вчера в 01:17
Теннис

Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru вчера в 18:30
Армия и оружие

Профессиональные секреты: как танкисты используют ложные маневры и базовые приемы

Накануне дня танкиста на полигоне под Ростовом мотострелки поражают условного неприятеля с дальности до 2 км. Поразить цель на дальности до двух километров и совершить маневр, чтобы избежать ответной атаки – так накануне своего профессионального праздника тренируются танкисты.
ТК Звезда вчера в 02:49
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний вчера в 02:50
Футбол

Мертенс рассказал о своем будущем в «Наполи»

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс рассказал о своем будущем в итальянском клубе.
Soccer.ru вчера в 04:55
Политика

Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Политика

В Палате представителей США устроят голосование об импичменте Трампу

В юридическом комитете палате представителей США проведут голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
Газета.Ru вчера в 16:18
Гаджеты

Похож на Nokia N8. Realme представила дешёвый и быстрый внешний аккумулятор Fast Charge Power Bank

Как можно понять из названия, Realme решила представить не просто внешний аккумулятор, а модель с поддержкой быстрой зарядки.
iXBT.com вчера в 11:27
Кино

Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»

Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.
Новая газета вчера в 14:52
Политика

Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»

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Нурмагомедов и Порье сфотографировались после турнира в Абу-Даби

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Футбол

Ван Дейк согласовал с «Ливерпулем» шестилетний контракт

Как сообщает Mirror, красные согласовали с 28-летним голландцем новое шестилетнее трудовое соглашение.
Газета.Ru вчера в 22:49
Политика

К 10 утра в Волгоградской области проголосовали 5,65% избирателей

Вечерний Волгоград 03:46
Общество

Медики назвали лечебные свойства водки

Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
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Политика

Более 460 тыс. граждан стали «мобильными избирателями»

Более 460 тысяч человек воспользовались системой "мобильный избиратель", чтобы проголосовать на выборах в единый день голосования, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Новые Известия 03:29
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