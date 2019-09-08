Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре. Уточняется, что землетрясение произошло в 01:42 мск. Эпицентр находится на десятиметровой глубине.

Происшествия Полиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве Полиция начала провекру из-за нападения на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей на границе Тувы и Красноярского края, передает РИА "Новости".

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Происшествия В Нью-Йорке вандал с банджо повредил статую быка на Уолл-стрит В Нью-Йорке мужчина с помощью банджо повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на городскую полицию.

Армия и оружие Израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа Военные сообщили, что это ответ на атаку палестинцев Израильские военные нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, передает РИА Новости.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.

Политика Минюст США озвучил обвинения задержанному в Неаполе сотруднику ОДК Александр Коршунов был задержан на основании международного ордера, выданного Соединенными Штатами Россиянин Александр Коршунов, задержанный в Италии по запросу Соединенных Штатов, обвиняется в сговоре с целью кражи коммерческой тайны у американской авиационной компании, передает ТАСС сообщение Минюста США.

Единоборства Нурмагомедов победил Пуарье и защитил титул чемпиона UFC Боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов уверенно победил американца Дастина Пуарье и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.

Происшествия Участниц Pussy Riot задержали в Москве В Москве задержали бывшую участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, а также 15 ее знакомых.

Технологии Ученые заявили о прорыве в 3D-печати внутренних органов Чтобы понять, смогут ли ткани нового типа поддерживать специфические для каждого внутреннего органа функции, ученые напечатали и перфузировали архитектуру ветвящегося канала в матрицу, состоящую из клеток сердца.

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.

Теннис Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.

Армия и оружие Профессиональные секреты: как танкисты используют ложные маневры и базовые приемы Накануне дня танкиста на полигоне под Ростовом мотострелки поражают условного неприятеля с дальности до 2 км. Поразить цель на дальности до двух километров и совершить маневр, чтобы избежать ответной атаки – так накануне своего профессионального праздника тренируются танкисты.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева ушла от Меладзе Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.

Футбол Мертенс рассказал о своем будущем в «Наполи» Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс рассказал о своем будущем в итальянском клубе.

Политика Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна» России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.

Политика В Палате представителей США устроят голосование об импичменте Трампу В юридическом комитете палате представителей США проведут голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Кино Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер» Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.

Футбол Ван Дейк согласовал с «Ливерпулем» шестилетний контракт Как сообщает Mirror, красные согласовали с 28-летним голландцем новое шестилетнее трудовое соглашение.

Общество Медики назвали лечебные свойства водки Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».