Происшествия

REGNUMREGNUMВ Китае произошло землетрясение

Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре. Уточняется, что землетрясение произошло в 01:42 мск. Эпицентр находится на десятиметровой глубине.
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В Ингушетии избрали нового главу региона

Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".
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Игрок «Челси» Дринкуотер был избит шестью людьми рядом с ночным клубом

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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:2) признался, что соперник его удивил.
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Экс-полузащитник сборной Франции Людовик Жюли вернулся в «Монако», сообщается на официальном сайте монегасков.
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В Свердловской области ночью на трассе погиб пешеход

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