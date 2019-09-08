Происшествия
REGNUMВ Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре. Уточняется, что землетрясение произошло в 01:42 мск. Эпицентр находится на десятиметровой глубине.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 05:57, Вашингтон
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Общество
Жителей Европейской части России ожидает теплая погода
Вильфанд отметил, что данные показатели температуры выше нормы примерно на 5 градусов.
ТАСС 04:22
Происшествия
Перед выборами в школе на Васильевском нашли винтовки и кусок мины
Проверка была необходима для обеспечения безопасности избирателей: школьники, судя по всему, не только регулярно находятся рядом с оружием, но и пользуются им. Из кабинета начальной военной подготовки увезли четыре пневматические винтовки и магазин от автомата Калашникова с учебными патронами.
Фонтанка.Ру 03:33
Политика
МИД Украины просит усилить давление на Россию из-за выборов в Крыму
Министерство иностранных дел Украины не признает легитимность региональных выборов в Крыму и призывает мировое сообщество усилить политическое и экономическое давление на Россию.
РИА Новости Крым 05:32
Политика
В движение «Голос» направлены около тысячи жалоб на нарушения в выборах
Движение "Голос", занимающееся защитой прав избирателей, сообщило о том, что приняло около тысячи жалоб о нарушении выборного процесса по всей территории России.
Pravda.Ru 05:30
Происшествия
В Ленобласти таксист открыл стрельбу по напавшим на него клиентам
Во Всеволожском районе Ленинградской области 24-летний таксист обстрелял двух напавших на него клиентов, один из них оказался в больнице.
Российская газета 05:17
Здоровье
Врачи рассказали о внешних признаках проблем с печенью
Некоторые изменения внешности человека могут свидетельствовать о наличии у него проблем с печенью, утверждают 8 сентября специалисты «Медикфорума».
REGNUM 01:31
Политика
В Ингушетии избрали нового главу региона
Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Гаджеты
Похож на Nokia N8. Realme представила дешёвый и быстрый внешний аккумулятор Fast Charge Power Bank
Как можно понять из названия, Realme решила представить не просто внешний аккумулятор, а модель с поддержкой быстрой зарядки.
iXBT.com вчера в 11:27
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников.
Lenta.ru 04:46
Политика
Работа системы электронного голосования в Москве возобновлена
Система голосования на выборах депутатов в Мосгордуму дала сбой из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней, но через час восстановила работу.
ТАСС 04:48
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично унизила Анастасию Костенко
Анастасия и вовсе ни разу публично не упоминала имя Ольги Бузовой.
Bimru.ru 02:16
Армия и оружие
Украина поставила Марокко комплекс борьбы с БЛА «Буковель-AD»
В какой именно комплектации поставлен комплекс не сообщается.
Военное обозрение вчера в 11:51
Политика
На Сахалине стартовали выборы губернатора
REGNUM вчера в 17:51
Футбол
Фернанду Сантуш: «Сербия удивила меня»
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:2) признался, что соперник его удивил.
Спорт-Экспресс вчера в 21:31
Происшествия
В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит
Мужчина был задержан в Нью-Йорке за повреждение статуи "Атакующего быка" на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
РИА Новости 02:50
Политика
Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit
Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.
РБК вчера в 17:59
Футбол
Людовик Жюли вернулся в «Монако»
Экс-полузащитник сборной Франции Людовик Жюли вернулся в «Монако», сообщается на официальном сайте монегасков.
Sport24.ru вчера в 23:53
Происшествия
В Свердловской области ночью на трассе погиб пешеход
ДТП произошло ночью в 00:50 по местному времени на первом километре трассы.
REGNUM 05:03
Здоровье
Секреты новых методов похудения раскрыли диетологи
При новом методе похудения уничтожаются отложения жиров, при этом в голодании нет необходимости.
Соловей.Инфо 05:47
Технологии
Высшая красота: пять самых необычных университетов мира
Недвижимость сделала подборку самых удивительных с точки зрения архитектуры университетов, построенных за последние годы.
Вести.Ru 04:00
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s
UfaTime.ru 05:04
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети
В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 20:43
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC - в Абу-Даби российский боец одержал досрочную победу над Дастином Порье, заставив американца сдаться в третьем раунде.
Газета.Ru 04:29