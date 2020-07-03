В Китае раскручивается один из крупнейших в истории скандалов с фальшивым золотом. В центре его – крупный китайский производитель ювелирных изделий из золота Wuhan Kingold Jewelry.

с чего всё началось

Компания привлекла кредиты на сумму 20 млрд юаней ($2,8 млрд), а в залог банка оставила эти слитки. Отмечается, что 83 тонны золота эквивалентны 22% годового производства в Китае и 4% всего запаса этого драгоценного металла.

Более 80 тонн золота в Китае оказались поддельными

Технологии WhatsApp запускает пять новых функций Компания Facebook объявила, что в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp появится пять новых функций. 68

Политика Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. 229

Общество ВОЗ объявила о повторном пике коронавируса Ранее Райан призвал страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжить принимать меры для сдерживания распространения инфекции. 36

Здоровье В США зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса В США за сутки выявили 57 497 новых случаев коронавирусной инфекции, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.

Политика Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга». 2K

Происшествия В Бурятии выявили более трёх тысяч случаев заражения SARS-CoV-2 «Из 43 новых случаев COVID-19: 4 чел. — прибывшие из других регионов, 1 чел. — связаны с очагом в БСМП, 3 чел. — связаны с очагом в Тункинском районе, 5 чел. — работники рудников п. Ирокинда, 15 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе. 191

Общество В Нижнем Новгороде установят стелу города трудовой доблести Нижегородцы сами определят место, где будет установлена стела в честь присвоения столице ПФО почетного звания города трудовой доблести. 16

Кино Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон. 16

Футбол «Манчестер Сити» устроил «Ливерпулю» чемпионский коридор Перед матчем 32-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» «Манчестер Сити» устроил своим соперникам чемпионский коридор.

Происшествия Замгенпрокурора отменил постановление о деле против следователя СК «Замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК», — сказал собеседник ТАСС. 506

Здоровье Минздрав утвердил порядок наблюдения за взрослыми онкобольными Минздрав России утвердил порядок диспансерного наблюдения за взрослыми пациентам с онкологическими заболеваниями, впервые предусматривается наблюдение пациентов от постановки диагноза и на протяжении всей жизни, сообщает пресс-служба министерства. 2