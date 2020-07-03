Общество
REGNUMБолее 80 тонн золота в Китае оказались поддельными
Компания привлекла кредиты на сумму 20 млрд юаней ($2,8 млрд), а в залог банка оставила эти слитки. Отмечается, что 83 тонны золота эквивалентны 22% годового производства в Китае и 4% всего запаса этого драгоценного металла.
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с чего всё началось
В Китае раскручивается один из крупнейших в истории скандалов с фальшивым золотом. В центре его – крупный китайский производитель ювелирных изделий из золота Wuhan Kingold Jewelry.Ведомостивчера в 17:36
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Политика
Путин назвал принятие поправок в Конституцию волей народа
Поправки в Конституцию страны вступают по воле народа, заявил президент России Владимир Путин.
iReactor 08:39
Армия и оружие
ВМФ РФ приступил к подбору экипажей для двух новых вертолетоносцев
Членов команд отбирает Главкомат ВМФ РФ.
Evo-rus.com 03:55
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» отработал режим работы без экипажа
Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости 20:03
Общество
В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус", - сообщили в штабе.
ТАСС 17:08
Технологии
WhatsApp запускает пять новых функций
Компания Facebook объявила, что в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp появится пять новых функций.
Ruposters.ru 08:18
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
РИА Новости 19:48
Экономика
Новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого смогут получить россияне
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 18:21
Армия и оружие
На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости вчера в 12:13
Общество
ВОЗ объявила о повторном пике коронавируса
Ранее Райан призвал страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжить принимать меры для сдерживания распространения инфекции.
Lenta.ru 16:01
Здоровье
В США зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса
В США за сутки выявили 57 497 новых случаев коронавирусной инфекции, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.
RT на русском 22:36
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем
По информации РЕН ТВ, 74-летнего народного артиста доставили в отделение кардиологии, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.
Известия 20:46
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 15:43
Происшествия
В Бурятии выявили более трёх тысяч случаев заражения SARS-CoV-2
«Из 43 новых случаев COVID-19: 4 чел. — прибывшие из других регионов, 1 чел. — связаны с очагом в БСМП, 3 чел. — связаны с очагом в Тункинском районе, 5 чел. — работники рудников п. Ирокинда, 15 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM 01 июля в 22:47
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском вчера в 06:14
Транспорт
Водителей призвали планировать поездки с учетом закрытия участка метро
В связи с закрытием станций пассажиров просят заранее планировать поездки.
Москва 24 04:28
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»
Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news 06:53
Общество
В Нижнем Новгороде установят стелу города трудовой доблести
Нижегородцы сами определят место, где будет установлена стела в честь присвоения столице ПФО почетного звания города трудовой доблести.
Гипер НН 03:29
Кино
Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform вчера в 11:18
Футбол
«Манчестер Сити» устроил «Ливерпулю» чемпионский коридор
Перед матчем 32-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» «Манчестер Сити» устроил своим соперникам чемпионский коридор.
Спорт-Экспресс вчера в 15:17
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью
Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
Как говорится в посте, это последнее видео, которое Зубрина записала перед смертью.
РИА Новости 11:24
Происшествия
Замгенпрокурора отменил постановление о деле против следователя СК
«Замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК», — сказал собеседник ТАСС.
РБК 15:10
Здоровье
Минздрав утвердил порядок наблюдения за взрослыми онкобольными
Минздрав России утвердил порядок диспансерного наблюдения за взрослыми пациентам с онкологическими заболеваниями, впервые предусматривается наблюдение пациентов от постановки диагноза и на протяжении всей жизни, сообщает пресс-служба министерства.
РИА Новости 17:27
Авто
Появились первые фотографии обновленного Lada Largus Cross
Обновленный LADA Largus Cross, чьи особенности, в отличие от «обычных» Largus, не удавалось раскрыть до сих пор, впервые попал в объектив фотошпионов.
Автоновости дня 09:28
Шоу-бизнес
Бутман назвал Авербуха причиной развода с женой
NewInform 13:37
Армия и оружие
РФ продемонстрировала используемое в Сирии оружие
Использовать на территории САР «Искандер-М» начали в 2017 году. Оружие оказалось действенным во время борьбы с террористами.
RuNews24.ru 00:52