с чего всё началось

Министр обороны России Сергей Шойгу в своем недавнем интервью, говоря о противодействии авианосным группировкам США, вероятно, имел в виду противокорабельную крылатую ракету (ПКР) П-700 комплекса «Гранит». Об этом пишет китайский портал Sohu.

Армия и оружие Украинские военные заявили об одном погибшем при обстрелах в Донбассе Украинские силовики заявили, что зафиксировали 24 обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб.

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Политика Немецкие СМИ считают, что Зеленский оскорбил правительство Меркель Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом оскорбил Берлин, заявив, что Германия ничего не делает для Киева, пишут немецкие СМИ.

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