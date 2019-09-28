Говоря о К-186 «Омск», портал напоминает, что такая АПЛ способна переносить до 24 ракет П-700 «Гранит», а подобное сочетание оружия еще во время холодной войны считалось «кошмаром авианосца».

Киберспорт Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2 Российский киберспортивный клуб Virtus.pro объявил игроков обновлённого состава по Dota 2. Ранее экс-капитан Роман RAMZEs Кушнарёв перешёл в американскую Evil Geniuses, а Павел 9pasha Хвастунов продолжает карьеру в Natus Vincere.

Футбол «Не увидел на поле безволия». Хохлов — о поражении от «Ростова» Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения в матче 11-го тура премьер-лиги против «Ростова» (0:3) заявил, что не увидел на поле безволия.

Политика Депутат отреагировал на слова президента Грузии о диалоге с Россией Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на заявление грузинского лидера Саломе Зурабишвили.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Происшествия В Атлантике пропало судно с украинцами Судно пропало во время шторма на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники, пишет "Интерфакс".

Транспорт Миллиарды не впрок — парк Беды и шоссе Разрухи в Севастополе уже есть По мнению Михаила Развожаева, город не может отказаться от такого финансирования — стоимость реализации проекта реконструкции Большой Морской составит более двух миллиардов.

Музыка В Арктике дали баянный концерт для моржей Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Происшествия Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.

Экономика Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика «Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.

Политика Захарова отреагировала на стенограмму разговора Зеленского и Трампа Захарова рассказала, что ознакомилась со стенограммой разговора Трампа и Зеленского, ставшей поводом для обвинений в адрес президента США.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Наука Ученые создали новый анализ крови для выявления нескольких типов рака Группа ученых из США сумела разработать новый вид анализа крови, который позволяет выявлять сразу несколько типов рака на ранней стадии.

Армия и оружие Хуситы заявили, что взяли в плен несколько тысяч саудовских военных Йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) за несколько месяцев взяли в плен несколько тысяч солдат и офицеров Саудовской Аравии в ходе масштабной военной операции в районе пограничного саудовского города Нажран, заявил официальный спикер вооруженных сил хуситов генерал Яхья Сарии в эфире повстанческого телеканала.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Общество Фельдшер выложила в Instagram снимки раненых россиян и извинилась Фельдшер из Воронежа, которая выкладывала в Instagram снимки пациентов и писала, что ненавидит свою работу, удалила страницу в социальной сети и извинилась.

Авто Mercedes подтвердил контракт с McLaren Предыдущее сотрудничество Mercedes и McLaren, продлившееся с 1995-го по 2014 год, принесло британской команде три чемпионских титула и один Кубок конструкторов.

Здоровье НТВ: Уникальный онкоцентр открылся в Ульяновской области В Димитровграде заработал Центр медицинской радиологии. Его учредители уверяют, что аналогов в мире нет.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.