Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ Китае «раскрыли» упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США

Говоря о К-186 «Омск», портал напоминает, что такая АПЛ способна переносить до 24 ракет П-700 «Гранит», а подобное сочетание оружия еще во время холодной войны считалось «кошмаром авианосца».
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Названо российское оружие-«кошмар» для американских авианосцев

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Юрий Селиванов: Игра по своим правилам

Новостной фронт06:55

В Китае «раскрыли» упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США

Lenta.ru07:58

Китай рассказал про российский «кошмар» для авианосцев США

News.ru08:56

В СМИ выразили восторг российской ПКР «Гранит»

ГЛАС.RU06:49

Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России (Sohu)

ИноСМИ26 сентября в 17:12

«Американские авианосцы - это просто металлолом»: Норвежский аналитик о том, почему США проигрывают России

Царьград26 сентября в 15:08
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Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище

РИА Новости 10:13
Автоспорт

Даниил Квят не примет участие в квалификации Гран-при России

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию 16-го этапа чемпионата "Формулы-1" ВТБ Гран-при России, который проходит в Сочи, из-за замены силовой установки на его болиде, сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Российская газета 07:55
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Происшествия

Дебош с участием Максима Аверина на борту самолета попал на видео

Радио Sputnik вчера в 11:58
Армия и оружие

Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео

Российская газета вчера в 06:06
Происшествия

Ребенок с двумя головами родился в Черновцах

Газета.Ru 09:19
Происшествия

При взрыве на заводе в Сумах госпитализированы восемь человек

RT на русском 08:06
Происшествия

Режиссер Хейфец ударил прибывшего на вызов врача ножом

Театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой помощи, который прибыл к нему вызову в центре Москвы.
Газета.Ru 06:06
Политика

От главы МИД Грузии потребовали объяснений за встречу с Лавровым

Депутаты оппозиционной фракции «Единое национальное движение» вызвали министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани в парламент для дачи разъяснений по поводу его встречи с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Lenta.ru вчера в 07:00
Политика

Протестующие в Гонконге начали бросать «коктейли Молотова»

RT на русском 09:51
Футбол

Гол Черышева принес «Валенсии» победу в Бильбао

Вести.Ru 09:16
Политика

Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Происшествия

МВД спросили о задержании актрисы Бочкаревой с кокаином в трусах

МВД уточняет появившуюся информацию о том, что актрису Наталью Бочкареву, известную по участию в сериале "Счастливы вместе", задержали в Москве с кокаином в трусах.
Газета.Ru 10:12
Общество

МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете

Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.
Российская газета вчера в 11:23
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о восьми случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

RT на русском 01:00
Общество

Батурина покинула благотворительный фонд мэрии Лондона

Московский Комсомолец 26 сентября в 18:43
Армия и оружие

«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М

Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Гаджеты

Первые изображения смартфона iPhone 12 появились в Сети

Первые изображения смартфона iPhone 12 появились в Сети от инсайдера по имени Ben Geskin из Риги.
Актуальные Новости вчера в 09:26
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Наука

Хронический стресс изменил работу митохондрий мышей и людей

Исследовательская группа по руководством Айрис Ховатта (Iiris Hovatta) из Хельсинкского университета проанализировала экспрессию генов и синтез белков в клетках мозга (ядра-ложе терминальной полоски — части лимбической системы) и крови мышей, которых подвергли хроническому стрессу, а также в клетках крови пациентов с паническим расстройством, образцы которой взяты сразу после панической атаки.
N+1 вчера в 06:47
Футбол

Ростов — Динамо 2:0 (2-й тайм)

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев присутствует на матче «Ростова» и «Динамо».
Нева Спорт 10:02
Политика

После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь

Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Путешествия

Саудовская Аравия ввела туристические визы

За год до официального решения о введении туристических виз Эр-Рияд финансово поддерживал инициативы по улучшению имиджа королевства в мире, приглашая популярных иностранных блогеров в промотуры.
РБК вчера в 08:25
Политика

В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт

Решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН не останется безнаказанным, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
CBS Media 26 сентября в 06:44
Политика

В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России

Председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр выступил с предложением поэтапного и быстрого снятия санкций.
Известия 02:14
Происшествия

Сенатору отказали в возбуждении дела из-за пародии курского комика

Управление Следственного комитета по Курской области отказало сенатору Александру Михайлову в возбуждении уголовного дела о клевете из-за пародийных роликов курского комика Антона Сасина.
Pravda.Ru 09:47
Армия и оружие

На Западе оценили видео с пуском «смертоносного оружия» России

Видео ракетного запуска издание называет "страшным моментом", а саму ракету Х-35 характеризует как "смертоносное оружие" причем в "новейшем воплощении".
Российская газета 04:58
Шоу-бизнес

Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста

Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
Авто

На вторичном авторынке России сменился лидер

Автоновости дня 07:13
Политика

Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
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