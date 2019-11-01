Армия и оружие
Красная веснаВ Китае рассказали, что произойдет в случае атаки НАТО на Калининград
Сценарий развития событий в случае атаки НАТО на Калининград проработали военные эксперты из Китая, информация размещена 9 ноября на китайском портале Sohu.
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В Sohu рассказали, к чему приведёт возможная натовская атака из Польши на Калининград
Военное обозрение00:07
Военный ответ России в случае нападения НАТО на Калининград предсказали в Китае
Аргументы недели04:38
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Samsung продолжает снижать цены на свои смартфоны
По словам экспертов, снижение цены на смартфоны от Samsung в Индии только начало.
RuNews24.ru 03:39
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 13:44
Шоу-бизнес
Телеведущую «Дом-2» Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах
Телеведущая проекта "Дом-2" Юлия Ефременкова почувствовала себя плохо на Сейшелах, после чего звезду госпитализировали.
Дни24 10:38
Армия и оружие
Израиль потерял секретную ракету
Экспресс газета вчера в 08:27
Происшествия
Убивший аспирантку доцент лишен членства в совете института в Лионе
Доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова лишили членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.
Московский Комсомолец 16:54
Общество
Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году
Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в следующем году, заявил журналистам вице-премьер России Максим Акимов.
РИА Новости 12:16
Происшествия
В аэропорту в Шарм-эш-Шейхе у украинского самолета загорелось шасси
Шасси самолета украинской авиакомпании SkyUp Airlines загорелось после приземления в аэропорту Шарм-эш-Шейха, никто из пассажиров не пострадал, сообщает министерство гражданской авиации Египта.
РИА Новости 15:09
Происшествия
В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой
Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru вчера в 18:24
Политика
«Би-би-си» ответил на обвинения в искажении слов Кадырова
В «Би-би-си» считают точным перевод слов с чеченского на русский Рамзана Кадырова о пользователях интернета.
URA.Ru вчера в 13:02
Происшествия
В ДТП погибла основатель Татарской лиги КВН
Известия 09:24
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru 02:51
Технологии
В России построят квантовый компьютер за 24 млрд рублей
В России будет построен отечественный квантовый компьютер размером до 100 кубитов. Стоимость проекта — 24 млрд рублей.
Мойка78 вчера в 00:19
Политика
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости 10:42
Происшествия
В Австралии в результате лесных пожаров погибли два человека
В результате лесных пожаров на северо-востоке Австралии погибли по меньшей мере два человека, еще семеро считаются пропавшими без вести.
РБК вчера в 23:31
Общество
Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ вчера в 03:03
Политика
Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
REGNUM вчера в 10:24
Футбол
«Сочи» представил болельщикам Варданяна
В субботу, 9 ноября, в одном из ресторанов Сочи болельщикам был представлен новичок клуба — футболист сборной Армении Эрик Варданян, который будет дозаявлен во время зимней паузы.
Спорт-Экспресс 12:48
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
Экономика
Глава офиса Зеленского озвучил план Киева по внешним кредитам
Пока же, подчеркнул чиновник, Украина тратит до 40% от госбюджета на обслуживание по внешним кредитам, но рост доверия к стране среди международных финансовых партнеров будет способствовать привлечению иностранных средств под меньший процент.
REGNUM 03:04
Общество
В 2021 году Южно-Сахалинск начнет тянуть Горького до Зимы
Сахалин.Инфо 18:36
Общество
Судно Газпрома отправилось за газом в США
Взгляд.ру вчера в 13:31
Политика
Министр культуры Украины назвал недоразумением указ Зеленского о СМИ
Украинское правительство не намерено регулировать стандарты создания новостей по предложению президента страны Владимира Зеленского, который подписал соответствующий указ.
РБК 19:44
Футбол
«Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»
Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
LiveSport.ru 12:56
Транспорт
Фотографии интерьера новых поездов в Крым появились в сети
Газета.Ru вчера в 11:21
Наука
Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
Новости Рязани 09:56
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль вчера в 12:42
Шоу-бизнес
Яна Рудковская решила расстаться с Евгением Плющенко
В финале выпуска Рудковская произнесла роковую фразу: «Мы решили расстаться!»
7Дней.ру 11:05
Кино
Стартовали съемки «Сержанта» с Пореченковым и Епифанцевым
Телеканал РЕН-ТВ начал съемки мини-сериала «Сержант» с Михаилом Пореченковым и Владимиром Епифанцевым в главных ролях.
Культуромания 07 ноября в 14:38