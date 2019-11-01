Сценарий развития событий в случае атаки НАТО на Калининград проработали военные эксперты из Китая, информация размещена 9 ноября на китайском портале Sohu.

В Китае рассказали, что произойдет в случае атаки НАТО на Калининград

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