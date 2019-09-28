Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВ Китае рассказали о российском «кошмаре авианосца»

Отмечается, что радиус действия ракеты составляет до 650 километров, а авианосцы США могут контролировать лишь 550-километровую зону. Между тем "Омск" имеет на вооружении 24 ракеты П-700 "Гранит", и подобная мощь еще со времен холодной войны считалась "кошмаром авианосца".
Читать в источнике
Комментировать362

Подробнее о событии

Военный эксперт не разделил восхищения китайских СМИ российскими ракетами

URA.Ru01:41

«Пентагон стер зубы до корней»: «Сценарий» презентации С-400 для Шойгу слили в Сеть

Царьградвчера в 14:04

Китайские СМИ назвали главное оружие России против авианосцев США

РИА Новостивчера в 14:41

СМИ увидели в словах Шойгу о «кошмаре авианосца» крылатую ракету «Гранит»

РБКвчера в 14:11

Китайские СМИ назвали главное оружие России против авианосцев США

Известиявчера в 20:43

Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

Вести.Ruвчера в 13:01

Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России (Sohu)

ИноСМИ26 сентября в 17:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Футбол

Коноплянка забил первый гол за «Шахтер», дончане одержали 9-ю победу в 9 играх УПЛ

«Шахтер» разгромил «Ворсклу» в матче 9-го тура чемпионата Украины — 4:0. На 50-й минуте свой первый гол в составе донецкого клуба провел Евгений Коноплянка.
Спорт-Экспресс 27 сентября в 14:23
Шоу-бизнес

Фото и видео больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинского учреждения, в котором лечат актрису Анастасию Заворотнюк, выставила на продажу фото и видеозаписи с больной артисткой.
Народные новости 01:32
Общество

В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото

В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM 27 сентября в 00:07
Армия и оружие

В СМИ появилось видео учений «Центр-2019», снятое от первого лица

Life.ru вчера в 20:56
Политика

Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.
Известия 01:33
Происшествия

В Дагестане подросток с друзьями убил собственного отца

ТАСС вчера в 11:25
Религия

РПЦ предложила молодежи направлять свою сексуальную энергию на семью

Газета.Ru вчера в 13:17
Наука

Радио, которое ищет темную материю

Руководствуясь теориями Грэма и Димопулоса, Кент Ирвин, профессор физики элементарных частиц и астрофизики в Стэнфорде и Национальной ускорительной лаборатории SLAC, строит радио для темной материи, которое будет искать сигнал аксионов, способом, которым стандартное FM радио принимает передачу.
AstroNews.ru 26 сентября в 08:18
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru вчера в 11:45
Футбол

«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в мадридском дерби

Sport24.ru вчера в 16:51
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Финансы

S&P спрогнозировало курс доллара на Украине на три года

Прогноз S&P Global Ratings на ближайшие три года выглядит так: в 2020 год доллар будет стоить 27,50 гривен, в 2021 год — 28,00 гривен, а в 2022 году — 28,50 гривен за доллар.
REGNUM 01:02
Футбол

Агент Варга: «Кристал Пэлас» может вновь сделать предложение по Чалову

Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал неугасающий интерес «Кристал Пэлас» к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.
Чемпионат вчера в 23:14
Футбол

Смолов: никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом»

RT на русском вчера в 16:32
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 27 сентября в 09:00
Политика

Захарова высмеяла слова Пелоси о следе России в скандале вокруг Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия может быть причастна к скандалу вокруг резонансного разговора президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
РИА Новости 27 сентября в 10:55
Происшествия

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости вчера в 08:57
Наука

Противогрибковое вещество активно борется со стафилококком

Японские ученые смогли синтезировать из гриба ушарелид – вещество, которое показало активность против грибков и золотистого стафилококка с множественной лекарственной устойчивостью.
Goroday.ru вчера в 19:03
Происшествия

В ЛНР при взрыве гранаты пострадали пятеро детей

РБК вчера в 15:05
Космос

Американцы провели космические испытания водно-плазменного двигателя

Согласно заявлению руководителя Momentus Михаила Кокорича, орбитальные тесты показали, что технология водно-плазменного двигателя может быть полезной и востребованной.
Naked Science вчера в 10:58
Театры

Скончался режиссер Марк Захаров

URA.Ru вчера в 05:25
Наука

Физические упражнения улучшают состояние людей при болезнях сердца

Ugpressa.ru 00:55
Политика

На Украине высказались об усилении позиций России в мире

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.
RT на русском вчера в 22:27
Политика

Возможный преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве оружия.
RT на русском 00:50
Здоровье

Как распознать микроинсульт, рассказали врачи

Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru 27 сентября в 21:11
Армия и оружие

Авианосец США попал в «ловушку» КНР в Южно-Китайском море

Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).
Известия вчера в 22:54
Политика

С выступления Венесуэлы на Генассамблее ООН ушли несколько делегаций

Красная весна 27 сентября в 17:47
Общество

В Минздраве назвали полезные для сердца продукты

Газета.Ru вчера в 21:46
Армия и оружие

Два военных самолета США замечены у берегов Крыма

Два самолета ВМС США были замечены у берегов Крыма. Они провели разведку российской территории, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 23:09
Общество

Медведев поручил обновить потребительскую корзину россиян

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам проработать переход на новую потребительскую корзину, говорится в перечне поручений председателя правительства.
Газета Кемерова 27 сентября в 06:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное