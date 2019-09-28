Армия и оружие
Российская газетаВ Китае рассказали о российском «кошмаре авианосца»
Отмечается, что радиус действия ракеты составляет до 650 километров, а авианосцы США могут контролировать лишь 550-километровую зону. Между тем "Омск" имеет на вооружении 24 ракеты П-700 "Гранит", и подобная мощь еще со времен холодной войны считалась "кошмаром авианосца".
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