Здоровье

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаВ Китае рассказали о росте способности коронавируса к распространению

Оказалось, что новый тип коронавируса отличается от SARS и MERS. В настоящий момент он находится в фазе, когда заболевание передается от человека к человеку. Вполне возможно, вирус начнет распространяться с большей скоростью.
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