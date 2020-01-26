Оказалось, что новый тип коронавируса отличается от SARS и MERS. В настоящий момент он находится в фазе, когда заболевание передается от человека к человеку. Вполне возможно, вирус начнет распространяться с большей скоростью.

В Китае рассказали о росте способности коронавируса к распространению

Религия Умер протоиерей Всеволод Чаплин Протоиерей Всеволод Чаплин скончался на 52-м году жизни в воскресенье, 26 января, около храма Феодора Студита у Никитских Ворот в Москве.

Общество Установлен источник китайского коронавируса Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.

Гаджеты Xiaomi представила свой первый нож Trident Нож Trident рассчитан на любителей активного отдыха, которые могут внести за него средства на платформе коллективного финансирования Youpin.

Общество Белоруссия получила первую партию норвежской нефти 20 января председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия закупила 80 000 т норвежской нефти.

Биатлон Белозёров назвал шестерых биатлонистов, которые отправятся на сбор перед чемпионатом мира Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозёров сообщил, что на сбор с основной национальной командой перед чемпионатом мира отправятся биатлонисты, выступавшие на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), — Александр Логинов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев.

Футбол Манчестер Сити — Фулхэм 4:0 «Манчестер Сити» в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии разгромил «Фулхэм» — 4:0. Уже на 8-й минуте гости остались в меньшинстве, поскольку Тим Рим в своей штрафной сбил Габриэла Жезуса.

Происшествия В Сирии при взрыве автомобиля погибли восемь человек Не менее восьми человек погибли, более 20 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Аазаз на северо-западе Сирии, заявил РИА Новости местный источник.

Политика Украинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.

Экономика Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.

Киберспорт JerAx ушел из OG и завершил карьеру Саппорт Ессе 'JerAx' Вайникка покинул OG и завершил карьеру профессионального игрока. Об этом клуб сообщил в своем twitter-аккаунте.