Здоровье
Политическая ЭкспертизаВ Китае рассказали о росте способности коронавируса к распространению
Оказалось, что новый тип коронавируса отличается от SARS и MERS. В настоящий момент он находится в фазе, когда заболевание передается от человека к человеку. Вполне возможно, вирус начнет распространяться с большей скоростью.
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Демка Apollo 11 Mission AR покажет все аспекты лунной миссии «Аполлона-11»
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Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов
Музыкант Сергей Шнуров, распустивший свою группировку "Ленинград", не исключает, что займется продюсированием других артистов.
Религия
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Протоиерей Всеволод Чаплин скончался на 52-м году жизни в воскресенье, 26 января, около храма Феодора Студита у Никитских Ворот в Москве.
Футбол
Кокорин сыграет за «Зенит» в матче с «Зальцбургом»
Общество
Установлен источник китайского коронавируса
Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.
Гаджеты
Xiaomi представила свой первый нож Trident
Нож Trident рассчитан на любителей активного отдыха, которые могут внести за него средства на платформе коллективного финансирования Youpin.
Общество
Белоруссия получила первую партию норвежской нефти
20 января председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия закупила 80 000 т норвежской нефти.
Биатлон
Белозёров назвал шестерых биатлонистов, которые отправятся на сбор перед чемпионатом мира
Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозёров сообщил, что на сбор с основной национальной командой перед чемпионатом мира отправятся биатлонисты, выступавшие на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), — Александр Логинов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев.
Авто
Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне
Армия и оружие
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» остановился в Омане
Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» пришвартовался в порту Салала в Омане.
Происшествия
На Сахалине с оторвавшейся льдины спасают 600 рыбаков
На Сахалине у побережья залива Мордвинова около 600 рыбаков оказались отрезанными от берега.
Футбол
Манчестер Сити — Фулхэм 4:0
«Манчестер Сити» в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии разгромил «Фулхэм» — 4:0. Уже на 8-й минуте гости остались в меньшинстве, поскольку Тим Рим в своей штрафной сбил Габриэла Жезуса.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Происшествия
В Сирии при взрыве автомобиля погибли восемь человек
Не менее восьми человек погибли, более 20 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Аазаз на северо-западе Сирии, заявил РИА Новости местный источник.
Политика
Украинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже
Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Космос
Земля имела атмосферу Марса — и поэтому не станет Венерой
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Происшествия
ФСБ займется поиском пропавшего студента медицинского вуза
В Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве после пропажи студента медицинского вуза Сергея Павлова.
Общество
Tez Tour приостановил продажу туров в Китай из-за коронавируса
Туроператор Tez Tour объявил о прекращении продажи туров на остров Хайнань (Китай) в связи с распространившимся коронавирусом нового типа.
Киберспорт
JerAx ушел из OG и завершил карьеру
Саппорт Ессе 'JerAx' Вайникка покинул OG и завершил карьеру профессионального игрока. Об этом клуб сообщил в своем twitter-аккаунте.
Общество
Си Цзиньпин: распространение коронавируса в Китае ускоряется
Ранее посольство России в Китае заявило, что решает вопрос об эвакуации россиян из закрытого на карантин Уханя.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Спорт