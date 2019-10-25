Политика
Газета.RuВ Китае рассказали о слабых местах России
Китайское издание Sohu рассказало о слабых места России. Отмечается, что к ним отнесли проблему численности населения и трудности в управлении многонациональным народом.
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Политика
Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по возвращению Крыма
Мнение главы общественной палаты Крыма Разработка Украиной стратегий по реинтеграции и возвращению Крыма не имеет ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Происшествия
Студенты благовещенского колледжа проконсультируются с психологами
Студенты благовещенского колледжа, где 14 ноября произошла стрельба, смогут проконсультироваться с психологами вместо занятий, сообщается на официальном сайте учебного заведения.
Автоспорт
Хэмилтон получил штраф и потерял третье место на Гран-при Бразилии
На последнем круге гонки между Хэмилтоном и Албоном произошло столкновение, в результате которого пилота Red Bull развернуло, он сумел финишировать только на 14-м месте.
Космос
Электромагнитной вспышке разрешили сопровождать слияние черных дыр
Астрономы выяснили, что слияния черных дыр могут сопровождаться вспышкой в электромагнитном диапазоне.
Футбол
Матч «Волгаря» и махачкалинского «Легиона» завершился массовой дракой
Астраханский футбольный клуб "Волгарь" и махачкалинский "Легион Динамо" сыграли вничью в матче первенства России среди команд ПФЛ.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Происшествия
В Гонконге протестующие подожгли университет
Музыка
Новый клип Little Big за сутки набрал более 3,3 миллиона просмотров
Новый клип на заглавную песню представленного накануне мини-альбома российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas за сутки набрал на YouTube более 3,3 миллиона просмотров и 411 тысяч лайков.
Политика
Моралес не исключил гражданской войны в Боливии
В Боливии может начаться внутренний вооруженный конфликт, заявил бывший лидер страны Эво Моралес.
Космос
The New York Times (США): как заглянуть в кротовую нору Вселенной (The New York Times)
В фильме «Интерстеллар» режиссера Кристофера Нолана (Christopher Nolan), снятом в сотрудничестве с физиком из Калифорнийского технологического института и нобелевским лауреатом Кипом Торном (Kip Thorne), астронавты через кротовую нору летят из Солнечной системы в другую галактику, чтобы найти замену нашей умирающей Земле.
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Общество
В Венеции ожидают новый пик наводнения
Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
Кино
Фильм «Ford против Ferrari» возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari) стал лидером российского проката, собрав 214,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
Происшествия
Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили
В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
Интернет
Эксперимент Google обрушил тысячи браузеров Chrome по всему миру
Как сообщает портал The Verge, эксперимент привёл к сбою в «тысячах» корпоративных сетей по всему миру.
Технологии
Глава Nvidia заявил, что ставка на трассировку лучей стала выигрышной
Будущее игровых технологий за технологией трассировки лучей, разработанной компанией Nvidia, заявил глава корпорации Дженсен Хуанг в рамках минувшей квартальной отчетной конференции.
Общество
Правительству предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах
«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил правительству РФ ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах, и сократить на час время реализации спиртного.
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
Политика
Лукашенко отказывается от интеграции Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкими заявлениями по поводу союза с Россией.
Наука
«Химия - это фундамент создания всех лекарств»
Детский хирург, детский онколог со стажем работы более 30 лет, Заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН Федор Антоненко рассказал о связи химии и медицины в рамках второго дня работы общего собрания РАН по теме «Периодическая таблица элементов - универсальный язык естествознания».
Политика
Трамп пообещал Ким Чен Ыну скорую встречу
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Происшествия
Три тысячи жителей Корсакова остались без тепла из-за аварии
Сообщается, что из-за аварии около трех тысяч жителей 22 многоквартирных домов по улицам Лермонтова, Морская и Приморский бульвар остались без теплоснабжения.
Гаджеты
Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11
Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Технологии
В России создадут проект нового энергоблока для атомной энергетики будущего
Преимущества нового реактора В 2018 году Росатом принял новую стратегию развития российской атомной энергетики, базовым положением которой обозначен переход к двухкомпонентной ядерной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла.
Армия и оружие