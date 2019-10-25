Китайское издание Sohu рассказало о слабых места России. Отмечается, что к ним отнесли проблему численности населения и трудности в управлении многонациональным народом.

В Китае рассказали о слабых местах России

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