Политика

Газета.RuГазета.RuВ Китае рассказали о слабых местах России

Китайское издание Sohu рассказало о слабых места России. Отмечается, что к ним отнесли проблему численности населения и трудности в управлении многонациональным народом.
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Sohu (Китай): четыре слабых места России (Sohu)

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Слабым местом России назвали ее жителей

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В Китае заявили о слабых местах России

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В Китае назвали четыре слабых места России

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Политика

Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по возвращению Крыма

Мнение главы общественной палаты Крыма Разработка Украиной стратегий по реинтеграции и возвращению Крыма не имеет ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.
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Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
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Студенты благовещенского колледжа проконсультируются с психологами

Студенты благовещенского колледжа, где 14 ноября произошла стрельба, смогут проконсультироваться с психологами вместо занятий, сообщается на официальном сайте учебного заведения.
РИА Новости 19:03
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Хэмилтон получил штраф и потерял третье место на Гран-при Бразилии

На последнем круге гонки между Хэмилтоном и Албоном произошло столкновение, в результате которого пилота Red Bull развернуло, он сумел финишировать только на 14-м месте.
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Электромагнитной вспышке разрешили сопровождать слияние черных дыр

Астрономы выяснили, что слияния черных дыр могут сопровождаться вспышкой в электромагнитном диапазоне.
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Матч «Волгаря» и махачкалинского «Легиона» завершился массовой дракой

Астраханский футбольный клуб "Волгарь" и махачкалинский "Легион Динамо" сыграли вничью в матче первенства России среди команд ПФЛ.
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РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
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В Гонконге протестующие подожгли университет

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Новый клип Little Big за сутки набрал более 3,3 миллиона просмотров

Новый клип на заглавную песню представленного накануне мини-альбома российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas за сутки набрал на YouTube более 3,3 миллиона просмотров и 411 тысяч лайков.
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Моралес не исключил гражданской войны в Боливии

В Боливии может начаться внутренний вооруженный конфликт, заявил бывший лидер страны Эво Моралес.
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The New York Times (США): как заглянуть в кротовую нору Вселенной (The New York Times)

В фильме «Интерстеллар» режиссера Кристофера Нолана (Christopher Nolan), снятом в сотрудничестве с физиком из Калифорнийского технологического института и нобелевским лауреатом Кипом Торном (Kip Thorne), астронавты через кротовую нору летят из Солнечной системы в другую галактику, чтобы найти замену нашей умирающей Земле.
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Кино

Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Газета.Ru 18:02
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За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
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Общество

В Венеции ожидают новый пик наводнения

Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
РИА Новости 04:25
Кино

Фильм «Ford против Ferrari» возглавил российский прокат в выходные

Фильм "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari) стал лидером российского проката, собрав 214,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
ТАСС 16:15
Происшествия

Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили

В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
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Жители регионов Грузии примут участие в акциях протеста в Тбилиси

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Интернет

Эксперимент Google обрушил тысячи браузеров Chrome по всему миру

Как сообщает портал The Verge, эксперимент привёл к сбою в «тысячах» корпоративных сетей по всему миру.
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Глава Nvidia заявил, что ставка на трассировку лучей стала выигрышной

Будущее игровых технологий за технологией трассировки лучей, разработанной компанией Nvidia, заявил глава корпорации Дженсен Хуанг в рамках минувшей квартальной отчетной конференции.
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Общество

Правительству предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил правительству РФ ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах, и сократить на час время реализации спиртного.
Известия 19:16
Общество

Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
РИА Новости 15:53
Политика

Лукашенко отказывается от интеграции Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкими заявлениями по поводу союза с Россией.
LentaChel.ru 06:20
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«Химия - это фундамент создания всех лекарств»

Детский хирург, детский онколог со стажем работы более 30 лет, Заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН Федор Антоненко рассказал о связи химии и медицины в рамках второго дня работы общего собрания РАН по теме «Периодическая таблица элементов - универсальный язык естествознания».
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Трамп пообещал Ким Чен Ыну скорую встречу

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В Керчи начали буксировку украинских кораблей

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Три тысячи жителей Корсакова остались без тепла из-за аварии

Сообщается, что из-за аварии около трех тысяч жителей 22 многоквартирных домов по улицам Лермонтова, Морская и Приморский бульвар остались без теплоснабжения.
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Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11

Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
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Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
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Технологии

В России создадут проект нового энергоблока для атомной энергетики будущего

Преимущества нового реактора В 2018 году Росатом принял новую стратегию развития российской атомной энергетики, базовым положением которой обозначен переход к двухкомпонентной ядерной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла.
РИА Новости 19:37
Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Российская газета 17:24
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