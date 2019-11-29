Армия и оружие
Газета.RuВ Китае рассказали о «затаившейся» ядерной державе
Япония является настоящей ядерной державой. Об этом пишет китайское издание Sohu. В публикации отмечается, что соседним с ней странам, в том числе России, нужно проявлять бдительность.
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Sohu (Китай): настоящая ядерная держава стоит прямо у дверей Китая, это не Россия и не Соединенные Штаты (Sohu)
В настоящее время имеющегося у Японии ядерного топлива хватит, чтобы произвести 6000 ядерных бомб. Она явно вынашивает какой-то план. Все, кто интересуется военным делом, заявляют, что Япония — это настоящая ядерная держава, и соседние страны должны быть бдительными.ИноСМИ28 ноября в 16:59
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