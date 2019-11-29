Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Китае рассказали о «затаившейся» ядерной державе

Япония является настоящей ядерной державой. Об этом пишет китайское издание Sohu. В публикации отмечается, что соседним с ней странам, в том числе России, нужно проявлять бдительность.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Sohu (Китай): настоящая ядерная держава стоит прямо у дверей Китая, это не Россия и не Соединенные Штаты (Sohu)

В настоящее время имеющегося у Японии ядерного топлива хватит, чтобы произвести 6000 ядерных бомб. Она явно вынашивает какой-то план. Все, кто интересуется военным делом, заявляют, что Япония — это настоящая ядерная держава, и соседние страны должны быть бдительными.
ИноСМИ28 ноября в 16:59

Подробнее о событии

Sohu (Китай): настоящая ядерная держава стоит прямо у дверей Китая, это не Россия и не Соединенные Штаты (Sohu)

ИноСМИ28 ноября в 16:59

Могут ли Курилы стать «очагом» Третьей мировой войны?

REGNUMвчера в 03:02

«Прячут топливо на 6000 бомб»: Рядом с Россией и США «притаилась» еще одна ядерная держава - Sohu

Царьградвчера в 02:18

Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе

РИА Новостивчера в 21:33

Тайно от всего мира Япония стала крупнейшей ядерной державой

LentaChel.ruвчера в 04:30

Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе

Российская газета00:15

В Китае рассказали о «затаившейся» ядерной державе

Газета.Ru00:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:26, Ашберн
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
Экономика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от исков к «Газпрому» на $12,2 млрд

"Нафтогаз" готов отказаться от последних исковых требований к "Газпрому" на сумму 12,2 миллиарда долларов при условии получения компенсации, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РЕН ТВ вчера в 16:09
Политика

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

Украину может ждать непростая зима, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в интервью телеканалу RT.
РИА Новости вчера в 21:45
Политика

В Киеве предупредили об угрозе санкций США из-за продажи «Мотор Сич»

Государственный концерн "Укроборонпром" рискует попасть в антироссийский санкционный список США в случае продажи завода "Мотор Сич" китайским компаниям, которые сотрудничали с холдингом "Вертолетами России", заявил в пятницу Глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев.
РИА Новости вчера в 12:45
Происшествия

Восемь человек погибли в двух ДТП в Красноярском крае

Восемь человек погибли в двух ДТП, которые произошли за несколько часов в Уярском районе Красноярского края, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

REGNUM вчера в 05:14
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Газета.Ru вчера в 21:38
Происшествия

Подозреваемый в нападении на Лондонском мосту был судим за терроризм

Подозреваемый в нападении на прохожих с ножом на Лондонском мосту был ранее судим за преступления, связанные с терроризмом, сообщается на сайте лондонской полиции.
Коммерсантъ вчера в 23:50
Футбол

«Оренбург» показал, как готовится к матчу с «Сочи»

ФК «Оренбург» опубликовал видео, на котором команда готовится к очередному матчу РПЛ. Игра против «Сочи» пройдет на стадионе «Фишт».
Удар56 27 ноября в 04:34
Технологии

Сбой произошел в работе Twitter

Пользователи со всего мира пожаловались на сбой в работе Twitter. Об этом сообщил портал Downdetector.
Телеканал 360° 00:01
Культура

Ведущая сделала подтяжку груди с помощью скотча и рассмешила зрителей

Lenta.ru вчера в 12:50
Авто

Что изменится в России с 1 декабря

1 декабря 2019 года в России вступит в силу целый ряд новых законов и правил, касающихся всех категорий граждан.
Автоновости дня вчера в 16:51
Политика

На Украине назвали условие для прямых поставок газа из России

Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России, если цена газ будет привязана к европейскому индикатору.
ТАСС вчера в 15:19
Футбол

Слуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса»

РБК вчера в 17:01
Футбол

Златан Ибрагимович: Мог бы играть за «Милан» до 50 лет

Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:59
Политика

Надежду Савченко высмеяли в сети за платье с разрезом

Lenta.ru вчера в 05:48
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
Общество

Из бюджета Украины выделили 150 млн гривен фонду супруги Порошенко

Из украинского государственного бюджета выделят 150 млн гривен (около 402 млн руб.) в 2020 году на Украинский культурный фонд (УКФ), который возглавляет супруга экс-президента Петра Порошенко.
Газета.Ru вчера в 20:48
Экономика

Налог Галицкого от продажи «Магнита» потратят на казачат и водопровод

Средства, поступившие в бюджет Краснодарского края в виде налогового платежа бизнесмена Сергея Галицкого от продажи акций ритейлера «Магнит», направят на строительство казачьего кадетского корпуса и реконструкцию водопроводов.
Деловая газета. Юг вчера в 02:04
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Баскетбол

ЦСКА разгромил «Барселону» в Евролиге

В матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде играл с «Барселоной».
LiveSport.ru вчера в 16:53
Общество

В Благовещенске достроен мост через Амур в Китай

В Благовещенске завершено строительство единственного моста из России в Китай, пролегающего над рекой Амур.
RT на русском 28 ноября в 23:15
Происшествия

Задержали обоих родителей найденного мертвым в Екатеринбурге ребенка

Газета.Ru вчера в 15:19
Политика

Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли.
Коммерсантъ вчера в 20:06
Происшествия

Великобритания задержала нигерийское судно с российским экипажем

В посольстве России в Лондоне проверяют информацию о задержании судна с российским экипажем в порту Портленда.
Вести.Ru вчера в 23:33
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 09:35
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Латнинг» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия вчера в 22:09
Политика

Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма

Американская корпорация Apple решила пересмотреть политику обозначения в своих приложениях «спорных» границ и территорий после того, как в сервисе «Погода» Крым начал отображаться российским.
Известия вчера в 23:53
Гаджеты

Huawei Harmony OS станет одной из лучших в 2020

Джой Тан Согласно прогнозу аналитической компании Counterpoint Research, новейшая мобильная операционная система Harmony OS к концу 2020 года превзойдет Linux и станет пятой по популярности операционной системой в мире.
iXBT.com вчера в 20:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное