В настоящее время имеющегося у Японии ядерного топлива хватит, чтобы произвести 6000 ядерных бомб. Она явно вынашивает какой-то план. Все, кто интересуется военным делом, заявляют, что Япония — это настоящая ядерная держава, и соседние страны должны быть бдительными.

с чего всё началось

Япония является настоящей ядерной державой. Об этом пишет китайское издание Sohu. В публикации отмечается, что соседним с ней странам, в том числе России, нужно проявлять бдительность.

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