Коронавирус
РИА НовостиВ Китае рассказали об эффективном лекарстве от коронавируса
Китайские власти намерены использовать для лечения пневмонии COVID-19 противогриппозное лекарство "Авиган", сообщил телеканал NHK. Как заявил глава Национального центра по развитию биотехнологии Чжан Синьмин, китайские власти испытали его в городах Ухань и Шэньчжень.
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Johnson & Johnson усомнилась в эффективности Prezista против коронавируса
Фармацевтический вестниквчера в 09:48
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Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Гаджеты
Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air
Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Политика
ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса
«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию ДНР принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на границе с Украиной», — сообщает пресс-служба главы республики.
Общество
Названо число новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.
Общество
Каникулы в школах России продлятся с 23 марта до 12 апреля
В российских школах каникулы объявят с 23 марта по 12 апреля из-за распространения коронавируса.
Общество
Мишустин поручил приостановить налоговые и таможенные проверки
Москва, 18 марта 2020, 14:49 — REGNUM В России уже назначенные проверки, включая налоговые и таможенные, должны быть приостановлены.
Шоу-бизнес
Аманда Байнс впервые станет мамой
Адвокат Байнс заявил прессе, что Аманда не публиковала эти снимки — он также попросил фанатов уважать личную жизнь актрисы.
Общество
Откуда у США так скоро вакцина от коронавируса? Кургинян указал странности
Москва, 18 марта 2020, 08:24 — REGNUM Как именно США сумели опередить другие страны в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда это невозможно с точки зрения технологического процесса, задал вопрос лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Футбол
Валерий Карпин: Сидим дома, накидайте хороших сериалов
Специалист попросил посоветовать ему хороших сериалов для времяпровождения во время пандемии коронавируса.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов
С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
Общество
ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса
Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Авто
Kia представил новый Kia Sorento
Производство нового KIA Sorento для Европы наладят в южнокорейском Хвасоне и американском Вест-Пойнте (штат Вирджиния, США).
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе
«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Шоу-бизнес
Муж Ксении Бородиной: «Теперь я не только дрессировщик Шантика»
Напомним, Омарова не зря прозвали дрессировщиком пресловутого кота.
Игры
Новая «Call of Duty» станет перезагрузкой «Black Ops»
Новый эпизод популярного шутера "Call of Duty", который планируется выпустить в 2020 году, станет перезагрузкой серии "Black Ops".
Общество
Роскомнадзор предупредил об ответственности за распространение фейков
Распространение ложной информации о пандемии коронавируса в СМИ и информационных ресурсах в Интернете, которые работают на территории России, преследуется по закону.
Политика
Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией
Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Финансы
Курс доллара превысил 80 рублей
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей впервые с февраля 2016 года.
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Футбол
Бывший футболист сборной России задумался о карьере в Госдуме
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил о желании принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.
Футбол
Невилл предоставил свою гостиницу для размещения больных коронавирусом
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл подключился к борьбе против распространения коронавируса.
Киберспорт
Boo1k покинул пост тренера Virtus.pro
Анатолий Boo1k Иванов покинул состав Virtus.pro по Dota 2, где исполнял обязанности главного тренера.
Футбол
Сане рассказал о восстановлении после разрыва крестообразных связок
Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане рассказал о восстановлении после разрыва крестообразных связок.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Германии выросло на 36%
Количество случаев заражения новым типом коронавируса в Германии увеличилось на 36%.
Политика
FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
Экономика
Индекс Dow Jones упал более чем на 10%
Основные фондовые индексы США увеличили падение до 8-10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Спорт
Гандбольный «Спартак» переименуют в ЦСКА
Московский клуб "Спартак" решено переименовать в ЦСКА. Речь идет о гандбольной команде. О планах уже рассказали игрокам.
Энергетика
«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть
Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели российского лётчика Романа Филипова
В Сирии найдено место гибели российского летчика, майора Романа Филипова, самолёт которого был сбит террористами в небе над Идлибом.