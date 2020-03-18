Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Китае рассказали об эффективном лекарстве от коронавируса

Китайские власти намерены использовать для лечения пневмонии COVID-19 противогриппозное лекарство "Авиган", сообщил телеканал NHK. Как заявил глава Национального центра по развитию биотехнологии Чжан Синьмин, китайские власти испытали его в городах Ухань и Шэньчжень.
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Китайские ученые нашли эффективное лекарство от коронавируса

Общественное телевидение России16:24

Названо эффективное лекарство от коронавируса

Lenta.ru07:47

В Китае рассказали об эффективном лекарстве от COVID-19

Известия16:13

В Китае рассказали об эффективном лекарстве от коронавируса

РИА Новости15:09

В Китае рассказали о лекарстве, способном противостоять коронавирусу

РЕН ТВ15:54

В КНР заявили, что препарат против гриппа «Фавипиравир» эффективен при коронавирусе

ТАСС02:47

Johnson & Johnson усомнилась в эффективности Prezista против коронавируса

Фармацевтический вестниквчера в 09:48
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Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 15:18
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM 13:12
Гаджеты

Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air

Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Коммерсантъ 09:40
Политика

ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса

«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию ДНР принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на границе с Украиной», — сообщает пресс-служба главы республики.
REGNUM 15:22
Общество

Названо число новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.
Газета.Ru 16:27
Общество

Каникулы в школах России продлятся с 23 марта до 12 апреля

В российских школах каникулы объявят с 23 марта по 12 апреля из-за распространения коронавируса.
Известия 05:25
Общество

Мишустин поручил приостановить налоговые и таможенные проверки

Москва, 18 марта 2020, 14:49 — REGNUM В России уже назначенные проверки, включая налоговые и таможенные, должны быть приостановлены.
REGNUM 07:49
Шоу-бизнес

Аманда Байнс впервые станет мамой

Адвокат Байнс заявил прессе, что Аманда не публиковала эти снимки — он также попросил фанатов уважать личную жизнь актрисы.
Salt Mag 05:33
Общество

Откуда у США так скоро вакцина от коронавируса? Кургинян указал странности

Москва, 18 марта 2020, 08:24 — REGNUM Как именно США сумели опередить другие страны в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда это невозможно с точки зрения технологического процесса, задал вопрос лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
REGNUM 01:24
Футбол

Валерий Карпин: Сидим дома, накидайте хороших сериалов

Специалист попросил посоветовать ему хороших сериалов для времяпровождения во время пандемии коронавируса.
Bookmaker-ratings.ru 13:55
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
Известия 03:37
Общество

ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса

Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ 14:52
Авто

Kia представил новый Kia Sorento

Производство нового KIA Sorento для Европы наладят в южнокорейском Хвасоне и американском Вест-Пойнте (штат Вирджиния, США).
Автоновости дня 07:18
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе

«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Известия вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Муж Ксении Бородиной: «Теперь я не только дрессировщик Шантика»

Напомним, Омарова не зря прозвали дрессировщиком пресловутого кота.
StarHit.ru 14:30
Игры

Новая «Call of Duty» станет перезагрузкой «Black Ops»

Новый эпизод популярного шутера "Call of Duty", который планируется выпустить в 2020 году, станет перезагрузкой серии "Black Ops".
Kinonews.ru 13:43
Общество

Роскомнадзор предупредил об ответственности за распространение фейков

Распространение ложной информации о пандемии коронавируса в СМИ и информационных ресурсах в Интернете, которые работают на территории России, преследуется по закону.
News.ru 08:13
Политика

Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией

Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Lenta.ru 05:30
Финансы

Курс доллара превысил 80 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей впервые с февраля 2016 года.
BFM.ru 11:17
Наука

У коронавируса выявили слабое место

Piter.tv 04:40
Футбол

Бывший футболист сборной России задумался о карьере в Госдуме

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил о желании принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.
Lenta.ru 14:00
Футбол

Невилл предоставил свою гостиницу для размещения больных коронавирусом

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл подключился к борьбе против распространения коронавируса.
Спорт-Экспресс 15:17
Киберспорт

Boo1k покинул пост тренера Virtus.pro

Анатолий Boo1k Иванов покинул состав Virtus.pro по Dota 2, где исполнял обязанности главного тренера.
CyberSport.ru 13:05
Футбол

Сане рассказал о восстановлении после разрыва крестообразных связок

Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане рассказал о восстановлении после разрыва крестообразных связок.
Евро-футбол.ру 14:41
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Германии выросло на 36%

Количество случаев заражения новым типом коронавируса в Германии увеличилось на 36%.
News.ru 16:33
Политика

FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
Газета.Ru 06:42
Экономика

Индекс Dow Jones упал более чем на 10%

Основные фондовые индексы США увеличили падение до 8-10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 15:07
Спорт

Гандбольный «Спартак» переименуют в ЦСКА

Московский клуб "Спартак" решено переименовать в ЦСКА. Речь идет о гандбольной команде. О планах уже рассказали игрокам.
Ruposters.ru вчера в 10:18
Энергетика

«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть

Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
Красная весна 09:27
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели российского лётчика Романа Филипова

В Сирии найдено место гибели российского летчика, майора Романа Филипова, самолёт которого был сбит террористами в небе над Идлибом.
Ореанда-Новости 14:51
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