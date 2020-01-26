Здоровье
Красная веснаВ Китае рассказали об инкубационном периоде коронавируса
Период созревания коронавируса может составлять от 1 до 14 дней, сообщил глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй, 26 января сообщают РИА Новости.
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Инкубационный период нового коронавируса может достигать 14 дней, рассказали медики
Комсомольская правда05:56
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