Здоровье

Красная веснаКрасная веснаВ Китае рассказали об инкубационном периоде коронавируса

Период созревания коронавируса может составлять от 1 до 14 дней, сообщил глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй, 26 января сообщают РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать146

Подробнее о событии

В Китае заявили о риске заражения новым коронавирусом в период инкубации

РБК11:05

В Китае назвали сроки инкубационного периода нового коронавируса

RT на русском09:00

Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

Интерфакс05:04

От дня до двух недель: коронавирус может передаваться во время инкубационного периода

Вести.Ru05:15

Инкубационный период нового коронавируса может достигать 14 дней, рассказали медики

Комсомольская правда05:56

В Китае рассказали об инкубационном периоде нового коронавируса

РИА Новости04:30

Инкубационный период нового коронавируса — от 1 до 14 дней

REGNUM03:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Религия

Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин

Российская газета 11:17
Происшествия

Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины

Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 12:58
Хоккей

Команда Андрея Василевского проиграла в финале Матча звезд НХЛ

В составе команды Атлантического дивизиона играл голкипер "Тампы" Андрей Василевский - единственный представитель России на Матче звезд НХЛ.
ТАСС Спорт вчера в 23:11
Авто

Бюджетный аналог Haval H6 пользуется на родине ажиотажным спросом

Daily-Motor.Ru 01:33
Технологии

Фонд СПО призвал Microsoft открыть исходный код в Windows 7

Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.
ToDay News Ufa 02:53
Здоровье

Коронавирус у госпитализированных в Иркутске студентов не подтвердился

Москва 24 вчера в 11:52
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
НТВ 04:27
Политика

Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю

Россия хочет вбить клин не между Киевом и Варшавой, а в преступное переписывание истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание заместителя мининдел Украины Василия Боднара.
Российская газета вчера в 13:14
Культура

Сергей Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов

Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что не исключает, что займется продюсированием других артистов, однако не стал раскрывать имена тех, с кем хотел бы поработать.
АБН 09:07
Киберспорт

Разработчики Black Mesa рассказали, что они улучшили в ранней версии

Наконец, разработчики заявили, что не будут останавливаться на версии 1.0, а намерены и дальше «полировать» игру.
Игромания.ру 12:21
Происшествия

Мать постирала младенца в стиральной машине под Свердловском

Газета.Ru 12:19
Кино

Disney готовит переиздание мультфильма «Бэмби»

Окрыленная успехами переизданий «Короля Льва» и «Аладдина» компания Disney хочет продолжить собирать кассу в кинотеатрах на ремейках классических проектов, вместо того, чтобы придумать что-то новое.
Телепрограмма 09:40
Происшествия

В Махачкале взорвался газ в жилом доме

В подвале многоэтажного жилого дома в Махачкале произошел взрыв газа.
BFM.ru 08:19
Здоровье

Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
ToDay News Ufa 03:50
Политика

Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию

Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 11:21
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото 70-летнего Михаила Боярского без шляпы и очков

RuNews24.ru 08:58
Финансы

Евро и доллар устремились к годовым минимумам

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, что будет определять ситуацию на валютном рынке в конце января-начале февраля: - Если единая европейская валюта уже почти приблизилась к минимуму с начала года (68 рублям), то доллар в этом направлении только начинает набирать обороты.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима.
RT на русском 13:26
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском 11:16
Кино

Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»

Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Текст", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 24 января в 14:34
Политика

Россия может ответить на высылку дипломатов из Болгарии

МИД Болгарии объявил российского дипломата и сотрудника Торгового представительства РФ персонами нон грата.
Коммерсантъ 24 января в 10:42
Здоровье

Минздрав сообщил о ситуации с коронавирусом на границе с Россией

В районах Китая, граничащих с Российской Федерацией, к настоящему времени зарегистрированы семь случаев инфицирования новым коронавирусом.
Вечерняя Москва вчера в 16:36
Гаджеты

Роскачество назвало бюджетные аналоги дорогих флагманских смартфонов

Эксперты «Роскачества» рассказали о результатах сравнения дешевых и дорогих смартфонов.
Shraibikus News 23 января в 15:25
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей неизлечимой болезни

Переработки на четвертом месяце беременности привели к тому, что актриса Екатерина Волкова потеряла ребенка.
Телеканал 360° 13:14
Происшествия

В Петербурге задержали автомобиль каршеринга с трупом в багажнике

BFM.ru 11:48
Армия и оружие

Могила для авиации НАТО. Как корабли России ответят на угрозу с неба

РИА Новости 00:00
Киберспорт

Действующий чемпион мира JerAx завершил карьеру в Dota 2

27-летний спортсмен начинал карьеру в MOBA-игре Heroes of Newerth, а в 2013-м перебрался в дисциплину Dota 2. В 2016 году Вайникка вместе с Team Liquid дважды становился финалистом мэйджоров, а после перехода в OG выиграл два чемпионата мира подряд — The International 2018 и 2019.
Чемпионат 11:38
Кино

Новый фильм франшизы «Анаконда» снимут в США

News.ru 02:47
Спорт

Большунов проиграл Клэбо в спринте в Оберстдорфе

Норвежец Клэбо преодолел дистанцию за 3 минуты и 29,46 секунды. Большунов вылетел в полуфинале спринта.
Брянская улица 07:39
Происшествия

Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью

Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
RT на русском 12:52
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное