Экономика
Вести.ФинансВ Китае разводят гигантских свиней размером с белого медведя
На ферме на юге Китая выращивают гигантских 500-килограммовых свиней, которые весят, как белый медведь, сообщает Bloomberg.
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В Китае из-за дефицита мяса выращивают гигантских свиней
Радио Комсомольская правда06 октября в 03:39
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 08:26, Ашберн
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С начала года на Северном Кавказе предотвратили 15 терактов
С начала года на Северном Кавказе предотвратили 15 терактов, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
РИА Новости 08:17
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Ребровскому
Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому.
Коммерсантъ 08:18
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Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово
По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Политика
Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану
Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
РБК 05:23
Футбол
Тедеско улетел в Германию и вернется в «Спартак» в пятницу
Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско, которого СМИ назвали главным кандидатом на пост тренера "Спартака", пока улетел в Германию.
Московский Комсомолец 07:31
Экономика
Нелегальный рынок такси в РФ вырос на 35% с 2017 года
Отмечается, что нелегальный рынок показывает резкий рост. К 2017 году он составил 101 млрд рублей, а в 2019 году вырастит ещё на 12%.
Мой Брянск 04:23
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В NASA приступили к испытаниям электрического самолета X-57 Mod II
Актуальные Новости 05 октября в 07:44
Наука
Тайну мамонтов учёным помогли разгадать гигантские скопления платины
Ученые разгадали тайну мамонтов с помощью гигантских скоплений платины на территории Гренландии.
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Сергей Жуков устроил для жены шикарный сюрприз ко дню ее рождения
Артист привез именинницу в шикарный отель в Италии с потрясающим видом на море и горы.
Летидор 04:54
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65-ваттный смартфон Oppo понравится поклонникам боевых роботов
Компания Oppo собирается 10 октября провести пресс-конференцию, на которой ожидается анонс нескольких продуктов, включая презентацию специальной версии смартфона Reno Ace.
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Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
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Происшествия
Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца
Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.
Lenta.ru 08:04
Политика
В администрации президента сделали выводы из выборов в Мосгордуму
Итоги сентябрьских выборов в Мосгордуму были благожелательно восприняты и властью, сохранившей контроль над парламентом, и оппозицией, расширившей представительство и получившей 20 из 45 мест.
Ведомости вчера в 17:54
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
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Трамп и Зеленский не поздравили Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков об отсутствии поздравлений Владимиру Путину с днем рождения от президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:29
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Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова
Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
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Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
РИА Новости 06:56
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Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
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Лукашенко назвал Украину подарком для США и НАТО
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Авто
Компания Chery начала продажи нового люксового кроссовера
Новый кроссовер Exeed LX, выпускающийся компанией Chery, начали продавать на китайском рынке.
Wroom.ru 04:42
Кино
Федор Бондарчук начинает снимать свой первый сериал
7 октября начались съемки драмы «Псих» – первого сериала в режиссерской биографии Федора Бондарчука.
Независимая газета вчера в 10:00
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Общество
Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех
В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Вести.Ru 04:25
Космос
На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе
Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.
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Новак уверен, что газопровод Opal будут использовать в полном объеме
В ситуации с газопроводом Opal "все вернется на место" и он будет использоваться в полном объеме, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк обратился к ее поклонникам
Чуть позже с официальным заявлением выступил и ее директор Стас Христов, который попросил публику не спекулировать болезнью артистки.
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Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
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Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor 06 октября в 07:57