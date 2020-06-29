Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти. Это дало бы вошедшим в сделку компаниям возможность избежать ценовых войн между собой и влиять на предлагаемую поставщиками цену.

В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

Происшествия Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных Изменения внесены в Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ, документ был принят 23 июня. 6

Происшествия Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда. 42

Политика Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 1,2K

Общество Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года Изначально планировалось, что Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 Росстат предложил правительству РФ перенести ее на 2021 год. 34

Происшествия Суд продлил арест обвиняемому по делу о двойном убийстве Быкову Железнодорожный районный суд продлил арест красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в организации убийств двух человек в 1994 году, до 3 октября. 7

Космос Возле Lacaille 9352 нашли систему суперземель Планеты находятся в системе звезды Lacaille 9352, также известной как Gliese 887, GJ 887 и HD 217987.

Фигурное катание Бетина Попова: терпела издевки партнера с 12 лет За свою карьеру Бетина Попова выступала в танцах на льду с двумя партнерами: Юрием Власенко и Сергеем Мозговым.

Общество Назван способ экономии при уплате нового налога на воду Владельцы частных домов и дачных участков в товариществах смогут избежать уплаты налога на воду, если скважины и колодцы используются только в личных целях и их глубина не превышает 20 метров, пишет "Лайф".

Политика Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза. 193

Армия и оружие Военные развернули в Туве специальный полевой госпиталь Полевой госпиталь для лечения больных коронавирусной болезнью развернуло в столице Тувы городе Кызыле министерство обороны России, 29 июня заявили в министерстве.

Шоу-бизнес Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу. 52

Здоровье Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц выросла вдвое Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц увеличилась в два раза, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Общество Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут. 408

Политика США призвали ЕС избавиться от оборудования КНР для досмотра пассажиров Сообщается, что США аргументируют свой призыв якобы имеющейся угрозой бизнесу и безопасности, которую несет для стран Евросоюза оборудование китайской компании-производителя Nuctech Co. Компания производит скрининговые системы досмотра грузов и багажа пассажиров, путешествующих по странам Европы.