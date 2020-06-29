Энергетика
РБКВ Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти. Это дало бы вошедшим в сделку компаниям возможность избежать ценовых войн между собой и влиять на предлагаемую поставщиками цену.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 10:45, Ашберн
Происшествия
Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных
Изменения внесены в Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ, документ был принят 23 июня.
Известия 05:43
Культура
Уникальная выставка картин Сальвадора Дали откроется в Плёсе
Кстати.News 10:00
Происшествия
Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко
Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости 10:35
Происшествия
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
Политика
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
Общество
Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года
Изначально планировалось, что Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 Росстат предложил правительству РФ перенести ее на 2021 год.
Вести.Ru 10:04
Происшествия
Суд продлил арест обвиняемому по делу о двойном убийстве Быкову
Железнодорожный районный суд продлил арест красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в организации убийств двух человек в 1994 году, до 3 октября.
RT на русском 09:22
Космос
Возле Lacaille 9352 нашли систему суперземель
Планеты находятся в системе звезды Lacaille 9352, также известной как Gliese 887, GJ 887 и HD 217987.
Naked Science 06:12
Общество
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
Авто
Volkswagen Tharu обогнал по продажам Kia Sportage и Volkswagen Tiguan
Car.ru вчера в 03:28
Фигурное катание
Бетина Попова: терпела издевки партнера с 12 лет
За свою карьеру Бетина Попова выступала в танцах на льду с двумя партнерами: Юрием Власенко и Сергеем Мозговым.
РИА Новости 09:03
Общество
Назван способ экономии при уплате нового налога на воду
Владельцы частных домов и дачных участков в товариществах смогут избежать уплаты налога на воду, если скважины и колодцы используются только в личных целях и их глубина не превышает 20 метров, пишет "Лайф".
Народные новости 04:22
Политика
Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату
Tverigrad.ru 09:20
Общество
Мишустин: с 1 апреля безработица в России выросла более чем в 3,5 раза
"С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более, чем в 3,5 раза", - сказал председатель правительства в понедельник на совещании о ситуации на рынке труда.
ТАСС 09:34
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными
Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
Lenta.ru вчера в 14:48
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Деловое.ТВ 02:36
Происшествия
В Ростове-на-Дону экстренно сел Airbus A320 с отказавшим двигателем
По данным ведомства, самолет летел из Москвы и у него отказал левый двигатель. Airbus A320 экстренно приземлился в аэропорту "Платов".
Газета.Ru 09:20
Технологии
Обязательное обновление для Windows 10 замедляет работу ПК
В конце мая Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 10 под номером 2004.
The GEEK 08:18
Общество
Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы
Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
Газета.Ru 08:50
Армия и оружие
Военные развернули в Туве специальный полевой госпиталь
Полевой госпиталь для лечения больных коронавирусной болезнью развернуло в столице Тувы городе Кызыле министерство обороны России, 29 июня заявили в министерстве.
ИА Красная Весна 07:45
Происшествия
Актер российских криминальных сериалов Третьяк ранил жену ножом в лицо
Российский актер театра, кино, ТВ и актер озвучки Владислав Третьяк напал на жену с ножом.
Российская газета 09:16
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Здоровье
Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц выросла вдвое
Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц увеличилась в два раза, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
RT на русском 06:22
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
Политика
США призвали ЕС избавиться от оборудования КНР для досмотра пассажиров
Сообщается, что США аргументируют свой призыв якобы имеющейся угрозой бизнесу и безопасности, которую несет для стран Евросоюза оборудование китайской компании-производителя Nuctech Co. Компания производит скрининговые системы досмотра грузов и багажа пассажиров, путешествующих по странам Европы.
ИА Красная Весна вчера в 12:46
Общество
Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК 09:17