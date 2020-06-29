Энергетика
Новые ИзвестияВ Китае планируют создать крупнейший в мире нефтяной альянс
Альянс планируют закупать нефть у российских и африканских компаний. Первую такую совместную заявку на покупку российской нефти марки ESPO могут подать уже в июле. Отмечается, что в будущем к альянсу присоединятся и частные нефтеперерабатывающие компании Китая.
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Объединившиеся нефтяные гиганты Китая планируют закупать нефть у РФ
Московский Комсомолец29 июня в 03:24
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Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
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Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.
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Число выявленных случаев коронавируса в США может вскоре превысить 100 тысяч в сутки.
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Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от ЦСКА (0:2) рассказал об игре хавбека Зелимхана Бакаева и ответил на вопрос, почему не подошел к наставнику армейцев Виктору Гончаренко.
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США могут попробовать ввести санкции против Гонконга из-за закона о национальной безопасности, однако в Китае это воспримут как шанс показать свою решимость.
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В России начато производство автомата-конкурента АК-12
На заводе имени Дегтярева началось производство автомата А-545 калибра 5,45 миллиметров.
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В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
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Режим самозанятых могут вводить все регионы
Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (для самозанятых) с 1 июля могут вводить все регионы России.
ТАСС вчера в 17:08
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Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле о ДТП
REGNUM вчера в 23:40
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Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
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Генсек НАТО призвал к налаживанию диалога с Россией
Поработав премьером Норвегии и получив опыт работы с Москвой, господин Столберг пришел к выводу, что нежно «не бояться говорить с Россией».
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Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля
Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:48
Авто
Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:24
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Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
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Некоторые модели и вовсе упали в цене в два раза.
Tvoe-avto.com вчера в 13:12
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Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru 29 июня в 18:48
Здоровье
На Украине выросло число заболевших коронавирусом
Во вторник вновь выросло количество больных коронавирусом на Украине. 30 июня зафиксировано 706 новых случаев.
Московский Комсомолец вчера в 04:28
Экономика
Названы условия для укрепления рубля к доллару
Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru вчера в 22:02
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Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
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Ещё 1796 пациентов вылечились в Москве после коронавируса
В Москве выписаны ещё 1796 человек, которые были инфицированы коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
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Основатель Comedy Club рассказал о страданиях Харламова из-за Асмус
Шоумен и актёр Гарик Харламов очень тяжело переживал нападки в Интернете из-за откровенной сцены с участием его жены Кристины Асмус в фильме «Текст».
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Авто
Kia остановила продажи кроссовера Kia Seltos в России
Отмечается, что российские дилеры получили письма, в которых речь идет о временном прекращении реализации авто.
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В Кузбассе за сутки выявили коронавирус у 41 пациента
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В Томской области рассказали о тарифах на услуги ЖКХ с 1 июля
В департаменте тарифного регулирования Томской области рассказали о тарифах на услуги ЖКХ с 1 июля.
RT на русском вчера в 10:00
Финансы
ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 июля в размере 70,4413 руб., курс евро - 78,9929 руб
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 78,9929 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,17 коп.
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Шоу-бизнес
Дава потратил 900 тысяч рублей на лечение мамы от коронавируса
Мать Давида Манукяна переболела коронавирусом, ее лечение обошлось артисту в 900 тыс. руб. Об этом артист рассказал "СтарХит".
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