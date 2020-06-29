Альянс планируют закупать нефть у российских и африканских компаний. Первую такую совместную заявку на покупку российской нефти марки ESPO могут подать уже в июле. Отмечается, что в будущем к альянсу присоединятся и частные нефтеперерабатывающие компании Китая.

В Китае планируют создать крупнейший в мире нефтяной альянс

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