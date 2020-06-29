Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти. Это дало бы вошедшим в сделку компаниям возможность избежать ценовых войн между собой и влиять на предлагаемую поставщиками цену.

Экономика Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. 1,2K

Политика Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. 35

Общество Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину «С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент. 247

Политика ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу. 147

Общество Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года. 467

Здоровье В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек. 13

Общество Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года Изначально планировалось, что Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 Росстат предложил правительству РФ перенести ее на 2021 год. 51

Политика Лукашенко рассказал о выводе $640 млн Белгазпромбанком в Латвию 12 июня в Белгазпромбанке прошел обыск, были возбуждены уголовные дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников банка и задержаны 15 человек, в том числе несколько топ-менеджеров. 14

Общество Посол Беларуси назвал вероятную дату открытия границы с Россией Высокопоставленный дипломат в интервью БЕЛТА допускает, что граница между Союзными государствами, на которой был опущен шлагбаум в марте из-за пандемии COVID-19, вновь будет открыта в конце июля - начале августа.

Происшествия Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда. 57

Происшествия Липецкого подростка убило током во время купания Липецк, 29 июня 2020, 16:04 — REGNUM В Липецке в посёлке Тракторного завода 17-летний студент техникума погиб в своей квартире во время купания от удара током, сообщил портал LipetskMedia. 1

Технологии Соцсеть TikTok подозревают в слежке за пользователями Один из пользователей Reddit, являющийся инженером-программистом, рассказал о том, что популярное среди молодежи приложение TikTok собирает большое количество данных о пользователях, которые не нужны социальной сети для функционирования. 12

Экономика Союзники США резко отреагировали из-за массовой печати долларов Зарубежные партнеры США вознамерились резко сократить свои вложения в госдолг Штатов из-за печати нескольких триллионов долларов, пишет китайское издание Sohu. 54

Финансы Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что страна переживает тяжелый кризис, сегодня 50% бизнеса в стране находится в тени, а на руках у населения содержится сумма, эквивалентная годовому бюджету страны, которая не работает на рынке. 1