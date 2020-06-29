Энергетика
РБКВ Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти. Это дало бы вошедшим в сделку компаниям возможность избежать ценовых войн между собой и влиять на предлагаемую поставщиками цену.
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Объединившиеся нефтяные гиганты Китая планируют закупать нефть у РФ
Московский Комсомолецвчера в 03:24
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Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля
Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
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РИА Новости 28 июня в 18:20
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В Чечне отменили двухнедельный карантин для приезжающих в регион
В Чечне сняли обязательный двухнедельный карантин для тех приезжих, которые могут подтвердить отсутствие болезни или наличие антител к коронавирусу.
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Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
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Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
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Верховный суд России отложил на 9 июля заседание по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева.
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Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
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Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным
Экспресс газета 04:44
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Здоровье
В Тульской области выявили 73 новых случая коронавируса
По данным на 30 июня в Тульской области выявили 73 случая COVID-19. Общее число зараженных составляет 6686 человек.
Тульские новости 03:23
Космос
Это не звездная пыль. На поверхности Бетельгейзе увидели пятна
29.06.2020 Астрономы обнаружили гигантские пятна на поверхности Бетельгейзе.
Портал Поиск вчера в 07:34
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Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
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Пентагон сообщил об отсутствии доказательств сговора России с талибами
Напомним, о сговоре России с талибами первой заявила газета The New York Times (NYT).
Коммерсантъ 04:33
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В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки
Алла Пугачева вместе с Лизой гуляли по полю ромашек и люпинов Сегодня 71-летняя Алла Пугачева опубликовала редкие фото со своей прогулки по зеленым полям.
Вокруг ТВ вчера в 06:24
Транспорт
По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Общество
В Москве семья обнаружила, что за неё уже проголосовали по поправкам к конституции
Всё случилось на избирательном участке 1403 в районе Лефортово. Туда пришли двое супругов, но проголосовать им не удалось.
Эхо Москвы 01:00
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«Атлетико» отказался от трансфера Эдинсона Кавани
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани не перейдёт в «Атлетико» в летнее трансферное окно, утверждает AS.
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Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в аэропорту Ижевска
Завьяловский районный суд Ижевска оштрафовал экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тысячи рублей по административному делу о хулиганстве в аэропорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.
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Здоровье
Вакцинацию взрослых в России восстановили
Вакцинацию взрослого населения в России восстановили, сообщила журналистам во вторник главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.
ТАСС 04:45
Спорт
Карпов высказался о ситуации с расизмом в шахматах
12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказал мнение о высказываниях Австралийской радиовещательной компании (ABC), посчитавшей шахматы расистским видом спорта.
RT на русском вчера в 08:47
Общество
Число безработных в России достигло 2,7 млн человек
Количество безработных в России в настоящее время составляет 2,7 млн человек.
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Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Шоу-бизнес
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, сообщило «РИА Новости» во вторник, 30 июня, со ссылкой на пресс-секретаря артистки Анну Кружель.
Известия 04:47