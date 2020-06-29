Энергетика

РБКРБКВ Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти. Это дало бы вошедшим в сделку компаниям возможность избежать ценовых войн между собой и влиять на предлагаемую поставщиками цену.
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Bloomberg: китайские нефтяные госкомпании будут сообща закупать нефть

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Bloomberg: в Китае четыре нефтяных гиганта создадут альянс

Газета.Ruвчера в 03:17

Объединившиеся нефтяные гиганты Китая планируют закупать нефть у РФ

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Нефтеперерабатывающие гиганты Китая могут объединиться для закупок нефти

REGNUMвчера в 03:09

Крупные нефтекомпании Китая планируют альянс для совместной закупки нефти

ПРАЙМвчера в 02:22

Bloomberg: нефтяные гиганты Китая прорабатывают план совместных закупок, в том числе у РФ

ТАСС28 июня в 23:22
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ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе

ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
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Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля

Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 04:48
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
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Общество

В Чечне отменили двухнедельный карантин для приезжающих в регион

В Чечне сняли обязательный двухнедельный карантин для тех приезжих, которые могут подтвердить отсутствие болезни или наличие антител к коронавирусу.
РБК 04:43
Здоровье

Частные клиники Екатеринбурга приостановили проведение КТ легких

Частные клиники Екатеринбурга самостоятельно приняли решение остановить проведение компьютерной томографии легких жителям города.
Екатеринбург в интернете вчера в 09:27
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

Деловое.ТВ вчера в 02:55
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Общество

Сургут поставил суточный антирекорд заражений коронавирусом

В Югре за сутки, на 30 июня, выявлено 279 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 160 приходится на долю Сургута.
Вестник 00:56
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Политика

Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными

Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
Lenta.ru 28 июня в 14:48
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Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК вчера в 20:06
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Известия вчера в 15:44
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Политика

Суд отложил рассмотрение иска умершего экс-главы Чувашии к Путину

Верховный суд России отложил на 9 июля заседание по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Коммерсантъ 04:04
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
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Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным

Экспресс газета 04:44
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Здоровье

В Тульской области выявили 73 новых случая коронавируса

По данным на 30 июня в Тульской области выявили 73 случая COVID-19. Общее число зараженных составляет 6686 человек.
Тульские новости 03:23
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Космос

Это не звездная пыль. На поверхности Бетельгейзе увидели пятна

29.06.2020 Астрономы обнаружили гигантские пятна на поверхности Бетельгейзе.
Портал Поиск вчера в 07:34
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Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
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Армия и оружие

Пентагон сообщил об отсутствии доказательств сговора России с талибами

Напомним, о сговоре России с талибами первой заявила газета The New York Times (NYT).
Коммерсантъ 04:33
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Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки

Алла Пугачева вместе с Лизой гуляли по полю ромашек и люпинов Сегодня 71-летняя Алла Пугачева опубликовала редкие фото со своей прогулки по зеленым полям.
Вокруг ТВ вчера в 06:24
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Транспорт

По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Общество

В Москве семья обнаружила, что за неё уже проголосовали по поправкам к конституции

Всё случилось на избирательном участке 1403 в районе Лефортово. Туда пришли двое супругов, но проголосовать им не удалось.
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Футбол

«Атлетико» отказался от трансфера Эдинсона Кавани

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани не перейдёт в «Атлетико» в летнее трансферное окно, утверждает AS.
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Происшествия

Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в аэропорту Ижевска

Завьяловский районный суд Ижевска оштрафовал экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тысячи рублей по административному делу о хулиганстве в аэропорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.
РИА Новости 04:28
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Здоровье

Вакцинацию взрослых в России восстановили

Вакцинацию взрослого населения в России восстановили, сообщила журналистам во вторник главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.
ТАСС 04:45
Спорт

Карпов высказался о ситуации с расизмом в шахматах

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказал мнение о высказываниях Австралийской радиовещательной компании (ABC), посчитавшей шахматы расистским видом спорта.
RT на русском вчера в 08:47
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Общество

Число безработных в России достигло 2,7 млн человек

Количество безработных в России в настоящее время составляет 2,7 млн человек.
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Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
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Шоу-бизнес

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, сообщило «РИА Новости» во вторник, 30 июня, со ссылкой на пресс-секретаря артистки Анну Кружель.
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