Энергетика

РБКРБКВ Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти. Это дало бы вошедшим в сделку компаниям возможность избежать ценовых войн между собой и влиять на предлагаемую поставщиками цену.
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В мире появится крупнейший покупатель нефти

Lenta.ru08:57

В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

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Крупные нефтекомпании Китая планируют альянс для совместной закупки нефти

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Объединившиеся нефтяные гиганты Китая планируют закупать нефть у РФ

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