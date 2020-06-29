Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти. Это дало бы вошедшим в сделку компаниям возможность избежать ценовых войн между собой и влиять на предлагаемую поставщиками цену.

В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

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