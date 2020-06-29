Энергетика
РБКВ Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти. Это дало бы вошедшим в сделку компаниям возможность избежать ценовых войн между собой и влиять на предлагаемую поставщиками цену.
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Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолеты США над Черным морем
Российские истребители Су-27 поднялись в воздух для перехвата двух американских военных самолетов над Черным морем, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
Газета.Ru 08:54
Экономика
«ВСМПО-Ависма» готовится продать свою долю в «Русгидро»
Два собеседника газеты пояснили, что миноритарный акционер «Русгидро» принял решение о продаже непрофильного актива и-за тяжелой финансовой ситуации в компании, за счет сделки она сможет покрыть выпадающие из-за снижения спроса на титан доходы.
Ведомости вчера в 20:37
Общество
В Москве выставили на продажу танк Т-34-85
В Москве на продажу выставили отреставрированный танк Т-34-85. Соответствующее объявление появилось на Avito.
Мослента 07:31
Общество
Число проголосовавших по поправкам онлайн превысило 1 млн человек
В электронном голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 1 млн человек, явка превысила 85%.
РБК 08:19
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Политика
Немецкая пресса: Путин в статье о Второй мировой избегает щекотливых тем, касающихся Германии
Обсуждая причины начала Второй мировой войны, Путин почему-то избегает щекотливых тем, которые могут быть неприятны жителям Германии.
Военное обозрение 09:33
Общество
Всероссийская перепись населения пройдёт в апреле 2021 года
Всероссийская перепись населения, которая была перенесена из-за пандемии коронавируса, состоится в апреле 2021 года.
RT на русском 09:31
Шоу-бизнес
Шнуров посвятил матерный стих нападению на Собчак в монастыре
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал матерное стихотворение, которое посвятил нападению на телеведущую Ксению Собчак и ее съемочную команду в монастыре в Екатеринбурге.
Peterburg2.ru вчера в 08:47
Политика
Путин и Лукашенко откроют Ржевский мемориал Советскому солдату
Российская газета 08:36
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
Общество
В Германии более 30 тысяч человек подозревают по делу о педофилии
С 1 июля в Минюсте федеральной земли начнет работу группа, которая будет расследовать случаев педофилии в сети и преступления, связанные с хакерством и кибертерроризмом.
Новые Известия 08:04
Происшествия
Сестрам Хачатурян добавили три тома
Коммерсантъ вчера в 18:04
Общество
Российские туроператоры отменяют и переносят туры на июль
В мае министр транспорта РФ Евгений Дитрих допустил, что международные авиаперевозки могут быть возобновлены в июле.
Слово и Дело 27 июня в 23:59
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию экзитполов до конца голосования
Добавим, что глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что каких-либо запретов на публикацию экзитполов на голосовании по Конституции РФ не предусмотрено, однако ЦИК просила не публиковать их до окончания плебисцита.
REGNUM 06:51
Общество
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Деловое.ТВ 02:36
Политика
Матвиенко предложила голосовать в течение нескольких дней на выборах
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней себя оправдало и такой формат может быть использован в дальнейшем.
News.ru 08:15
Происшествия
Во Владимире загорелось здание драмтеатра
Пожарные тушат возгорание на площади 50 квадратных метров в здании драматического театра во Владимире, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
РИА Новости 09:48
Общество
Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК 09:17
Происшествия
В Ростове-на-Дону экстренно сел Airbus A320 с отказавшим двигателем
По данным ведомства, самолет летел из Москвы и у него отказал левый двигатель. Airbus A320 экстренно приземлился в аэропорту "Платов".
Газета.Ru 09:20
Общество
Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы
Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
Газета.Ru 08:50
Общество
В Челябинской области заработали летние кафе и фитнес-центры
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
Российская газета 03:45
Общество
Число россиян на «удаленке» возросло в 30 раз из-за коронавируса
Число россиян, работающих в дистанционном формате, с апреля возросло в 30 раз. Об этом рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:23
Кино
Создатели «Войны бесконечности» поделились неопубликованными фото со съемок
Popcornnews.ru 02:15
Общество
Греф высказался о претензиях Михалкова
Глава Сбербанка Герман Греф отреагировал на прозвучавшие в его адрес претензии со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова, которые тот высказал в своей программе "Бесогон".
Газета.Ru 03:27
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности.
Газета.Ru 05:08
Общество
Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей
Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня вчера в 04:44