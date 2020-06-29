Энергетика

РБКРБКВ Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти. Это дало бы вошедшим в сделку компаниям возможность избежать ценовых войн между собой и влиять на предлагаемую поставщиками цену.
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В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

РБК05:46

Объединившиеся нефтяные гиганты Китая планируют закупать нефть у РФ

Московский Комсомолец03:24

Bloomberg: в Китае четыре нефтяных гиганта создадут альянс

Газета.Ru03:17

Нефтеперерабатывающие гиганты Китая могут объединиться для закупок нефти

REGNUM03:09

Крупные нефтекомпании Китая планируют альянс для совместной закупки нефти

ПРАЙМ02:22

Bloomberg: в Китае может быть создан крупнейший в мире покупатель нефти

ИА Красная Весна00:31

Bloomberg: нефтяные гиганты Китая прорабатывают план совместных закупок, в том числе у РФ

ТАССвчера в 23:22
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Политика

Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился

Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
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Политика

В Кремле назвали уткой публикацию о сговоре России с талибами

Публикации американских газет о сговоре боевиков афганского движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) с российскими властями, предложившими вознаграждение за убийство военнослужащих США, являются ложью.
РБК 06:00
5
Общество

Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
396
Происшествия

Пожар в доме на северо-востоке Москвы потушен

Ранее сообщалось, что возгорание удалось локализовать на площади 150 кв. м. Как стало известно, пожар возник после хлопка газа.
RT на русском 07:40
277
Шоу-бизнес

Родила дома: Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

39-летняя певица и блогер Саша Зверева в четвертый раз стала мамой.
Блокнот.ру 05:01
5
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
25
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
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Общество

В Свердловской области прошла пробная сдача ЕГЭ без выпускников

Сегодня, 29 июня, в Свердловской области состоялся пробный экзамен в рамках основного периода сдачи ЕГЭ.
Уральский меридиан 02:41
1
Политика

Песков оценил решение ПФР о перечислении выплат на детей с 1 июля

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин предложил сделать выплаты в размере 5 000 рублей на детей в возрасте до трех лет, а также единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
REGNUM 07:17
8
Здоровье

Названы продукты, провоцирующие преждевременное старение

Какие именно, рассказала диетолог консультативно-диагностического центра Здоровое и спортивное питание ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева.
iReactor вчера в 04:54
40
Путешествия

Калининград занял первое место среди самых дешёвых туров по России

Калининград занял первое место среди самых дешёвых туров по России на вторую неделю июля.
Калининград.Ru 05:07
4
Общество

Лучшие снимки НЛО за последние 40 лет сделали в Польше

Уфологи Филипп Мэнтл и Джейсон Гливс считают, что это лучшие по качеству снимки за последние 40 лет.
LentaChel.ru 07:30
18
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной поделился редким фото с дочерью и пасынком

Известная певица Полина Гагарина в 2014 году стала женой фотографа Дмитрия Исхакова.
Летидор 05:30
2
Политика

Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером

Известия вчера в 08:11
261
Происшествия

Прокурор попросил освободить экс-главбуха Серебренникова

Прокуратура попросила приговорить экс-бухгалтера «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нину Масляеву к 2 годам и 3 месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия.
RT на русском 07:25
4
Энергетика

Shell из-за кризиса сократила расходы на бурение в российских СП

Англо-голландский нефтегазовый концерн Shell сократил глобальные капзатраты в 2020 году из-за кризиса на 20%, оптимизация расходов коснулась и деятельности в России.
ТАСС 06:50
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
9,1K
Авто

Продажи автомобилей в Петербурге в мае упали на 61%

Питерские заметки 07:04
11
Общество

В ЦИК получили 115 жалоб на голосование по поправкам в Конституцию

РИА "Новости" В ЦИК поступило 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию.
РЕН ТВ вчера в 10:21
3,1K
Политика

Прокурор по делу MH17 представил доказательства запуска «Бука»

Отмечается, что после произведенного запуска ракеты ополченцы Донбасса посчитали, что сбили военный самолет Украины.
Evo-rus.com 07:04
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Экономика

Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее максимальный размер кредита по программе льготной ипотеки.
Ведомости 06:18
10
Происшествия

В Хельсинки один человек пострадал при взрыве в театре

В столице Финляндии произошел взрыв в Городском театре Хельсинки, пострадал один человек, сообщили в полиции.
Интерфакс 07:15
1
Общество

Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
1,8K
Общество

Российские кинотеатры возобновят работу с 15 июля

С 28 марта в России действовал режим "нерабочих дней" из-за распространения в стране COVID-19.
Интерфакс 05:59
344
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 62 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 29 июня 2020, 10:58 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 29 июня.
REGNUM 03:58
2,1K
Здоровье

Принятые кабмином на фоне пандемии меры спасли десятки тысяч россиян

Ограничительные меры, принятые властями для борьбы с коронавирусной инфекцией, спасли десятки тысяч россиян.
Газета.Ru 05:37
5
Общество

ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
269
Общество

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии

Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля.
Lenta.ru 05:53
12
Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс 01:14
160
Здоровье

Эндокринолог ожидает роста числа диабетиков в России после пандемии

Москва, 29 июня 2020, 10:44 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции может спровоцировать рост количества больных диабетом в России.
REGNUM 03:44
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