Энергетика

РБКРБКВ Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

Участие в переговорах принимают представители компаний, которые в общей сложности импортируют по 5 млн барр. нефти в сутки. Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
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В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

РБК05:46

Объединившиеся нефтяные гиганты Китая планируют закупать нефть у РФ

Московский Комсомолец03:24

Нефтеперерабатывающие гиганты Китая могут объединиться для закупок нефти

REGNUM03:09

Bloomberg: в Китае четыре нефтяных гиганта создадут альянс

Газета.Ru03:17

Крупные нефтекомпании Китая планируют альянс для совместной закупки нефти

ПРАЙМ02:22

Bloomberg: в Китае может быть создан крупнейший в мире покупатель нефти

ИА Красная Весна00:31

Bloomberg: нефтяные гиганты Китая прорабатывают план совместных закупок, в том числе у РФ

ТАССвчера в 23:22
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 06:22, Ашберн
Общество

В Свердловской области продлили «режим повышенной готовности»

«Продление режима самоизоляции для людей из групп риска позволит дополнительно обезопасить их в период распространения коронавирусной инфекции», — сообщают в оперштабе Свердловской области.
REGNUM 06:11
Общество

На российско-китайской границе медведи подрались и сломали фотоловушку

В Еврейской автономной области, на границе с Китаем два бурых медведя подрались, сломали фотоловушку и попали на видео.
Вести.Ru 05:12
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Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс 01:14
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Политика

Власти штата Миссисипи изменят флаг из-за символики конфедератов

В американском штате Миссисипи прошло голосование Заксобрания, на котором рассматривали вопрос об изменении местного флага.
Общественная служба новостей вчера в 22:07
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
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Общество

В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля

Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
Говорит Москва вчера в 13:17
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Политика

Путин проголосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке

Президент России Владимир Путин не станет прибегать к онлайн-голосованию на плебисците по вопросу внесения поправок в Конституцию и посетит избирательный участок.
Lenta.ru 06:12
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Здоровье

Эксперты: Жизни 80 тысяч россиян удалось спасти от коронавируса

Совместные усилия общества и государства в период пандемии коронавируса COVID-19 в России позволили спасти не менее 80 тысяч жизней.
Национальная служба новостей 06:04
Экономика

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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Армия и оружие

Подлодки «Казань» и «Князь Олег» войдут в состав ВМФ РФ в 2020 году

3 марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Объединенная судостроительная корпорация передаст ВМФ России в 2020 году головные атомные подводные лодки «Казань» и «Князь Владимир», первые серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную субмарину «Волхов».
Известия 05:55
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Общество

Кинотеатры в России откроются 15 июля

С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
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Игры

Tencent Games представила демоверсию новой игры SYN для консолей и ПК

News.ru вчера в 11:31
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Шоу-бизнес

Родила дома: Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

39-летняя певица и блогер Саша Зверева в четвертый раз стала мамой.
Блокнот.ру 05:01
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Спорт

Казань примет зимние Специальные Олимпийские игры 2022 года

Казань станет официальной столицей Всемирных зимних Игр Специальной Олимпиады в 2022 году.
Матч ТВ 05:57
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Политика

Глава ОСК оценил возможность модернизации космодрома «Морской старт»

Объединенная судостроительная корпорация могла бы модернизировать плавучий космодром "Морской старт", необходимые технологии наработаны, заявил гендиректор ОСК Алексей Рахманов.
РИА Новости 06:13
Технологии

Facebook запустит темный режим в мобильном приложении

Социальная сеть Facebook начала тестировать новую функцию для мобильного приложения – темную тему.
Москва 24 03:42
Общество

Россиянка в Израиле трижды проголосовала за поправки в Конституцию

В Израиле россиянка смогла трижды принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, пишет «МБХ медиа».
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Футбол

Футбольная «Барселона» может досрочно уволить тренера Сетьена

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен вряд ли останется в каталонском клубе на следующий сезон.
Вести.Ru 06:05
Экономика

Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей

Льготная ипотека в России Президент РФ Владимир Путин 23 июня сообщил в ходе видеообращения к россиянам, что льготную ипотеку под 6,5% планируется распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - на жилье стоимостью до 12 млн рублей.
Интерфакс 05:31
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Общество

Росатом опроверг данные о выбросах радиации на северо-западе России

REGNUM вчера в 05:33
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева встретилась с друзьями

Накануне, 28 июня, Алла Пугачева выложила фото со встречи с друзьями на своей странице в соцсети.
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Автоспорт

Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме

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Доступные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут представлены 30 июня

Малазийское отделение компании Xiaomi через свою страницу в социальной сети Facebook сообщило, что новые смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут официально представлены 30 июня.
3DNews 05:32
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Песков пожелал американцам спокойствия на фоне волнений в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле желают американским коллегам и гражданам США восстановления спокойствия и гармонии на фоне протестов в стране.
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Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

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Кремль: публикация экзит-полов по голосованию не влияет на результат

Кремль прокомментировал публикацию ВЦИОМом экзит-полов по голосованию по поправкам в Конституцию.
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В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»

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Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня

В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
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Житель польской деревни сделал лучшие фото НЛО за последние 40 лет

Житель польской деревни Ястрово сделал лучшие фотографии НЛО за 40 лет.
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