Энергетика
РБКВ Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Участие в переговорах принимают представители компаний, которые в общей сложности импортируют по 5 млн барр. нефти в сутки. Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 06:22, Ашберн
Общество
В Свердловской области продлили «режим повышенной готовности»
«Продление режима самоизоляции для людей из групп риска позволит дополнительно обезопасить их в период распространения коронавирусной инфекции», — сообщают в оперштабе Свердловской области.
REGNUM 06:11
Общество
На российско-китайской границе медведи подрались и сломали фотоловушку
В Еврейской автономной области, на границе с Китаем два бурых медведя подрались, сломали фотоловушку и попали на видео.
Вести.Ru 05:12
Политика
Власти штата Миссисипи изменят флаг из-за символики конфедератов
В американском штате Миссисипи прошло голосование Заксобрания, на котором рассматривали вопрос об изменении местного флага.
Общественная служба новостей вчера в 22:07
Общество
В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля
Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
Говорит Москва вчера в 13:17
Политика
Путин проголосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке
Президент России Владимир Путин не станет прибегать к онлайн-голосованию на плебисците по вопросу внесения поправок в Конституцию и посетит избирательный участок.
Lenta.ru 06:12
Здоровье
Эксперты: Жизни 80 тысяч россиян удалось спасти от коронавируса
Совместные усилия общества и государства в период пандемии коронавируса COVID-19 в России позволили спасти не менее 80 тысяч жизней.
Национальная служба новостей 06:04
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Армия и оружие
Подлодки «Казань» и «Князь Олег» войдут в состав ВМФ РФ в 2020 году
3 марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Объединенная судостроительная корпорация передаст ВМФ России в 2020 году головные атомные подводные лодки «Казань» и «Князь Владимир», первые серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную субмарину «Волхов».
Известия 05:55
Общество
Кинотеатры в России откроются 15 июля
С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
Игры
Tencent Games представила демоверсию новой игры SYN для консолей и ПК
News.ru вчера в 11:31
Шоу-бизнес
Родила дома: Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
39-летняя певица и блогер Саша Зверева в четвертый раз стала мамой.
Блокнот.ру 05:01
Спорт
Казань примет зимние Специальные Олимпийские игры 2022 года
Казань станет официальной столицей Всемирных зимних Игр Специальной Олимпиады в 2022 году.
Матч ТВ 05:57
Политика
Глава ОСК оценил возможность модернизации космодрома «Морской старт»
Объединенная судостроительная корпорация могла бы модернизировать плавучий космодром "Морской старт", необходимые технологии наработаны, заявил гендиректор ОСК Алексей Рахманов.
РИА Новости 06:13
Технологии
Facebook запустит темный режим в мобильном приложении
Социальная сеть Facebook начала тестировать новую функцию для мобильного приложения – темную тему.
Москва 24 03:42
Общество
Россиянка в Израиле трижды проголосовала за поправки в Конституцию
В Израиле россиянка смогла трижды принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, пишет «МБХ медиа».
Весьма 01:55
Футбол
Футбольная «Барселона» может досрочно уволить тренера Сетьена
Наставник "Барселоны" Кике Сетьен вряд ли останется в каталонском клубе на следующий сезон.
Вести.Ru 06:05
Экономика
Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей
Льготная ипотека в России Президент РФ Владимир Путин 23 июня сообщил в ходе видеообращения к россиянам, что льготную ипотеку под 6,5% планируется распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - на жилье стоимостью до 12 млн рублей.
Интерфакс 05:31
Общество
Росатом опроверг данные о выбросах радиации на северо-западе России
REGNUM вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Алла Пугачева встретилась с друзьями
Накануне, 28 июня, Алла Пугачева выложила фото со встречи с друзьями на своей странице в соцсети.
RuNews24.ru 02:29
Гаджеты
Доступные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут представлены 30 июня
Малазийское отделение компании Xiaomi через свою страницу в социальной сети Facebook сообщило, что новые смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут официально представлены 30 июня.
3DNews 05:32
Политика
Песков пожелал американцам спокойствия на фоне волнений в США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле желают американским коллегам и гражданам США восстановления спокойствия и гармонии на фоне протестов в стране.
RT на русском 06:12
Политика
Кремль: публикация экзит-полов по голосованию не влияет на результат
Кремль прокомментировал публикацию ВЦИОМом экзит-полов по голосованию по поправкам в Конституцию.
Коммерсантъ 06:01
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня
В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
BFM.ru 05:14
Общество
Житель польской деревни сделал лучшие фото НЛО за последние 40 лет
Житель польской деревни Ястрово сделал лучшие фотографии НЛО за 40 лет.
МИР 24 вчера в 18:43