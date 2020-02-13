Здоровье

Газета.RuГазета.RuВ Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
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В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом

Российская газета03:28

Власти Хубэя объяснили резкий рост числа зараженных новым коронавирусом

ТАСС02:54

Власти рассказали о новом методе диагностики коронавируса в Хубэе

RT на русскомвчера в 20:05

Власти Хубэя объяснили резкий рост числа заразившихся коронавирусом

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Власти Китая объяснили рост числа заразившихся и умерших от коронавируса

Интерфаксвчера в 20:32

В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

Газета.Ru05:54
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Московский суд оштрафовал Twitter на четыре миллиона рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Twitter за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:03
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На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
RT на русском 02:54
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Эрдоган пригрозил атаковать сирийские войска вне Идлиба

Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил атаковать правительственные войска Сирии даже вне Идлибской зоны деэскалации, если они будут вести наступательные действия.
РЕН ТВ вчера в 04:41
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МЭА: Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть

Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть в I квартале 2020 года на 435 тыс. баррелей в сутки.
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В Крыму ответили на отказ Рады поставлять воду на полуостров

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram сообщил, что парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым "до его деоккупации".
Российская газета 06:43
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Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
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Экономика

Дюмин: тульские власти намерены привлечь один трлн рублей инвестиций

Тульская область, которая за последние четыре года заключила более ста инвестиционных соглашений на 500 миллиардов рублей, планирует до 2024 года привлечь еще более одного триллиона рублей инвестиций, сообщил губернатор Алексей Дюмин на заседании Совета при полпреде президента РФ в ЦФО по вопросам увеличения объема инвестиций в основной капитал.
РИА Новости 02:58
Общество

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Происшествия

В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево

В Хабаровске задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Следственного комитета.
РИА Новости 06:15
Армия и оружие

ВВС США закрыли одну из программ разработки гиперзвукового оружия

ВВС США отказались от одной из двух основных программ создания гиперзвукового оружия, передает Defense News.
Аргументы и Факты вчера в 01:48
Экономика

«Газпром» назвал крупнейших должников за газ в регионах

«Газпром межрегионгаз» обнародовал список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 января этого года.
Коммерсантъ вчера в 21:58
Футбол

«Ювентус» победит «Милан» в полуфинале Кубка Италии 13 февраля

ODDS.ru 02:01
Биатлон

Фуркад жестко ответил Резцовой на обвинения в применении препаратов

РИА Новости 06:09
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru 03:10
Общество

В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Газета.Ru 04:09
Происшествия

В Японии и на Курилах произошло землетрясение магнитудой 7,0

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на северо-востоке Японии, эпицентр находился к югу от острова Итуруп (южные Курилы), передало в четверг, 13 февраля, центральное метеорологическое агентство Японии.
Известия 06:23
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Будапешта

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков.
Lenta.ru вчера в 16:04
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
РБК вчера в 09:54
Экономика

Силуанов огласил стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка

Министр финансов России Антон Силуанов назвал стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка правительством у ЦБ.
Известия 06:05
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Происшествия

В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке

Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Lenta.ru 01:01
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Телепрограмма вчера в 12:43
Футбол

«Монако» рассматривал Дивеева до его перехода в ЦСКА

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, что монегаски интересовались российским защитником Игорем Дивеевым до его перехода в ЦСКА.
Чемпионат 06:30
Общество

Минтранс предложил изменить правила перевозки багажа в поездах

Министерство транспортра планирует уравнять права пассажиров верхних и нижних полок поездов по перевозке багажа.
РИА Новости 04:34
Авто

BMW отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей

Rambler News Service 06:36
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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия вчера в 11:13
Наука

Стало известно, как долго коронавирус живет на предметах

Ученые изучили, как долго коронавирус живет на предметах, сообщает РИА Новости.
Daily 06:31
Здоровье

Мать звонила в детскую поликлинику 327 раз, чтобы вызвать врача

РЕН ТВ вчера в 08:38
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В Музее русского импрессионизма откроется выставка Юрия Анненкова

Моя Москва.онлайн 10 февраля в 23:28
Общество

За год российским водителям выписали 142 миллиона штрафов

В 2019 г. в России водителям было выписано 142,1 млн штрафов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.
AutoNews 02:39
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