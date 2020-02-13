Здоровье
Газета.RuВ Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
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Общество
Московский суд оштрафовал Twitter на четыре миллиона рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Twitter за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил атаковать сирийские войска вне Идлиба
Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил атаковать правительственные войска Сирии даже вне Идлибской зоны деэскалации, если они будут вести наступательные действия.
Энергетика
МЭА: Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть
Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть в I квартале 2020 года на 435 тыс. баррелей в сутки.
Политика
В Крыму ответили на отказ Рады поставлять воду на полуостров
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram сообщил, что парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым "до его деоккупации".
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Экономика
Дюмин: тульские власти намерены привлечь один трлн рублей инвестиций
Тульская область, которая за последние четыре года заключила более ста инвестиционных соглашений на 500 миллиардов рублей, планирует до 2024 года привлечь еще более одного триллиона рублей инвестиций, сообщил губернатор Алексей Дюмин на заседании Совета при полпреде президента РФ в ЦФО по вопросам увеличения объема инвестиций в основной капитал.
Общество
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево
В Хабаровске задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Следственного комитета.
Армия и оружие
ВВС США закрыли одну из программ разработки гиперзвукового оружия
ВВС США отказались от одной из двух основных программ создания гиперзвукового оружия, передает Defense News.
Экономика
«Газпром» назвал крупнейших должников за газ в регионах
«Газпром межрегионгаз» обнародовал список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 января этого года.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Общество
В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»
Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Происшествия
В Японии и на Курилах произошло землетрясение магнитудой 7,0
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на северо-востоке Японии, эпицентр находился к югу от острова Итуруп (южные Курилы), передало в четверг, 13 февраля, центральное метеорологическое агентство Японии.
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Будапешта
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Экономика
Силуанов огласил стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка
Министр финансов России Антон Силуанов назвал стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка правительством у ЦБ.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Происшествия
В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Футбол
«Монако» рассматривал Дивеева до его перехода в ЦСКА
Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, что монегаски интересовались российским защитником Игорем Дивеевым до его перехода в ЦСКА.
Общество
Минтранс предложил изменить правила перевозки багажа в поездах
Министерство транспортра планирует уравнять права пассажиров верхних и нижних полок поездов по перевозке багажа.
Авто
BMW отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Наука
Стало известно, как долго коронавирус живет на предметах
Ученые изучили, как долго коронавирус живет на предметах, сообщает РИА Новости.
Здоровье
Мать звонила в детскую поликлинику 327 раз, чтобы вызвать врача
Культура
В Музее русского импрессионизма откроется выставка Юрия Анненкова
Общество
За год российским водителям выписали 142 миллиона штрафов
В 2019 г. в России водителям было выписано 142,1 млн штрафов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.