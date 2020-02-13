Здоровье
Газета.RuВ Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
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с чего всё началось
«Таким образом за сутки смертность от вируса в Хубэе повысилась почти на четверть», - сказано в сообщении Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Хубея.Ридусвчера в 22:33
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Instagram Обращение в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) по поводу шутки российского футболиста Дмитрия Тарасова про коронавирус будет принято в четверг или пятницу.
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Названы основные проблемы, возникшие в ходе первого орбитального испытания космического корабля Boeing Starliner
В декабре прошлого года прошло первое орбитальное испытание космического корабля Boeing Starliner.
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Россию заменят на Европу на гербе Белоруссии
Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Экономика
Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
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Рианна поделилась фотографией в нижнем белье
Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна поделилась фотографией в нижнем белье своего собственного бренда Savage X Fenty.