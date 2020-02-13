Здоровье

Газета.RuГазета.RuВ Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
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с чего всё началось
«Таким образом за сутки смертность от вируса в Хубэе повысилась почти на четверть», - сказано в сообщении
 Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Хубея.
Ридусвчера в 22:33

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Власти Хубэя объяснили резкий рост числа заразившихся коронавирусом

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В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

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Власти Китая сообщили о более чем 250 умерших от коронавируса за сутки

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Власти Хубэя объяснили резкий рост числа зараженных новым коронавирусом

ТАСС02:54

Что случилось этой ночью: четверг, 13 февраля

Интерфаксвчера в 23:59

Власти Китая сообщили о резком росте смертей от коронавируса

РЕН ТВвчера в 22:11

Власти рассказали о новом методе диагностики коронавируса в Хубэе

RT на русскомвчера в 20:05
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Санкт-Петербургский городской суд признал гражданина России Виктора Прозорова виновным в госизмене и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
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В Хабаровске задержали мужчину, бросившего сыновей в Шереметьево

В Хабаровске задержали Виктора Гаврилова, который 26 января бросил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщил Следственный комитет России сегодня, 13 февраля.
Коммерсантъ 07:36
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Назвали самые надежные автомобили в мире по версии J.D. Power

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Финал Кубка России пройдет в Екатеринбурге

«Екатеринбург Арена» примет финал Кубка России- 2019/20. Такое решение сегодня приняли во время заседания исполкома РФС.
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В Турции заявили о нейтрализации ещё 55 сирийских военных

Министерство обороны Турции заявило, что турецкие вооружённые силы нейтрализовали ещё 55 сирийских военных в провинции Идлиб в Сирии.
RT на русском 00:07
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Huawei P40 Pro показан на новых рендерах

В сети интернет появились рендеры нового смартфона Huawei P40 Pro.
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Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию

Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
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Биатлон

Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала резкую реакцию французского биатлониста Мартена Фуркада на её слова об использовании медицинских препаратов для улучшения результатов.
RT на русском 08:01
Футбол

Комитет по этике РФС рассмотрит шутку Тарасова про коронавирус

Instagram Обращение в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) по поводу шутки российского футболиста Дмитрия Тарасова про коронавирус будет принято в четверг или пятницу.
РЕН ТВ 07:41
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Опубликована последняя серия архивных фотографий Путина

Газета.Ru 07:40
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Премьер Польши намерен посетить Смоленск в годовщину катастрофы Ту-154

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен посетить Смоленск в десятую годовщину авиакатастрофы Ту-154, в которой погиб польский президент Лех Качиньский.
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Политика

Сирийский парламент признал геноцид армян в Османской империи

Парламент Сирии в четверг принял законопроект о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи, сообщает пресс-служба законодательного органа.
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Политика

Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов

Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
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Общество

Госдума приняла закон о единых денежных выплатах солдатам-срочникам

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о единых денежных выплатах военнослужащим по призыву в размере 2 тыс. рублей в качестве оклада, надбавок за выполнение связанных с риском для жизни задач и за работу со сведениями, представляющими гостайну.
RT на русском 06:21
Космос

Названы основные проблемы, возникшие в ходе первого орбитального испытания космического корабля Boeing Starliner

В декабре прошлого года прошло первое орбитальное испытание космического корабля Boeing Starliner.
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«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века

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Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
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Армия и оружие

Появилось видео конфликта с участием американских военных в Сирии

РБК 04:01
Общество

Россию заменят на Европу на гербе Белоруссии

Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Газета.Ru 05:24
Экономика

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
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Рианна поделилась фотографией в нижнем белье

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна поделилась фотографией в нижнем белье своего собственного бренда Savage X Fenty.
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Новые проблемы ВВС США: на учения в Японии опоздали Osprey MV-22

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