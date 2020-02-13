с чего всё началось

Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.

В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

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