Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане

Рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был первоначальным источником коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявили китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний, пишет газета "Daily Mail".
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В Китае считают, что рынок в Ухане не был первоначальным источником коронавируса

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В Китае опровергли прежнюю версию происхождения коронавируса

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В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане

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В Китае раскрыли происхождение коронавируса. Прежняя версия оказалась ошибочной

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Китайские ученые раскрыли правду о происхождении коронавируса

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Китайцы сенсационно сознались про источник коронавируса

Московский Комсомолец14:28

В КНР заявили, что не знают, откуда появился новый коронавирус

Life.ru10:15
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
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Происшествия

Трамп оценил действия обвиненных в смерти чернокожего полицейских

Президент США Дональд Трамп назвал ужасными действия сотрудников полиции при задержании чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), из-за смерти которого начались массовые беспорядки в городе.
Lenta.ru 19:40
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Общество

На ракете «Протон» заменили бракованные комплектующие

В марте гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сказал РИА Новости, что запуск "Экспрессов" отложен из-за необходимости замены некачественных комплектующих в "Протоне", обнаруженных на Байконуре.
РИА Новости 20:17
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Политика

Захарова прокомментировала решение США прекратить отношения с ВОЗ

В пятницу Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС 16:54
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Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 17:16
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Футбол

Судья Лиги чемпионов задержан в борделе с оружием и наркотиками

Арбитр ФИФА из Словении Славко Винчич задержан в ходе полицейской операции в Боснии и Герцеговине, передает 24Slata.
Матч ТВ 13:24
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Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 13:00
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Единоборства

Пётр Ян получил чемпионский бой в UFC

Пётр Ян 27-летний Ян в своей карьере провёл 15 поединков, 14 из которых выиграл. В UFC он выступает с июня 2018 года.
Pravda.Ru вчера в 02:10
3
Футбол

Аршавин сообщил о попытке «Зенита» обменять его в «Барселону» на Месси

Бывший форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ», как летом 2008 года мог перейти в «Барселону», но руководство петербургского «Зенита» поставило перед каталонскким клубом невыполнимые условия.
РБК 18:00
Футбол

«Ахмат» продлил контракт с Глушаковым

Спорт день за днем 11:44
Шоу-бизнес

Елена Воробей выставила на продажу квартиру в Черногории из-за кризиса

Елена Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья.
Известия вчера в 06:54
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Общество

Пульмонолог назвал пять упражнений для укрепления дыхательной системы

Пульмонолог отделения профпатологии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, врач-терапевт Алексей Никишенков перечислил пять упражнений для укрепления легких и дыхательной системы в целом.
Известия 20:09
Здоровье

Врач назвала людей, которым противопоказано ношение масок

Руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в интервью ТАСС заявил, что людям с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) противопоказано носить медицинские маски.
Live24 вчера в 02:09
67
Общество

Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости 10:46
2
Политика

Меркель отказалась от очного участия в саммите G7

Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение американского президента Дональда Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате, сообщило издание Politico.
Интерфакс 21:03
2
Происшествия

В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19

РИА Новости 08:32
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Культура

Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате

Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews 13:14
Общество

Все правительство Сахалина проверят на коронавирус

Тестирование на коронавирус пройдут члены правительства Сахалинской области из-за сотрудника Росгвардии, у которого выявили коронавирус, сообщает ТАСС.
SakhaNews 07:52
1
Политика

В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости 16:54
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Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com 10:05
24
Общество

Доктор Комаровский рассказал о глобальном медицинском «разводе»

Людей обманывают, когда представляют целебные травы как "суперпанацею", заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 19:32
Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 14 июня

«Таймырский телеграф» – Сегодня губернатор Красноярского края Александр Усс принял решение продлить режим самоизоляции до 14 июня.
Таймырский телеграф 06:14
110
Армия и оружие

Турция решила действовать против России

В Анкаре решили устроить России расправу в Чёрном море.
Avia.pro 17:31
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Авто

Бренд Datsun уйдёт с российского рынка

Руководство компании Nissan рассказало о снижении количества представленных брендов, в том числе об уходе Datsun с российского рынка, сообщает Autonews.ru.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:55
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Кино

Режиссер Даг Лайман снимет сцены боевика с Томом Крузом в космосе

Известия 27 мая в 18:27
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Экономика

Премьер Украины назвал срок получения транша от МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев ожидает первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $1,9 млрд 5-6 июня.
Газета.Ru 19:16
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Общество

Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса в России

Сохранение ограничительных мер, которые необходимы для соблюдения социальной дистанции, позволит предотвратить новую вспышку COVID-19.
РИА Новости 19:42
3
Шоу-бизнес

Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино

Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru 04:00
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Космос

В НАСА сообщили, когда примут решение по запуску Crew Dragon

Первоначально старт планировался на 27 мая, но был перенесен на субботу из-за нестабильной погоды на мысе Канаверал во Флориде, откуда осуществляется запуск.
РИА Новости 21:05
3
Шоу-бизнес

Российские артисты подали заявки на получение МРОТ

Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru 21:45
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Город субпровинциального значения в провинции Хубэй КНР, административный центр этой провинции. Самый густонаселённый город центрального Китая с населением около 12 млн человек, расположенный в месте слияния рек Янцзы и Ханьшуй. В настоящее время город приобрёл известность за пределами Китая как точка начала распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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