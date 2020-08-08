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Отмечается, что инфекция передается через клещей. Заражению подверглись уже 60 человек, семь из которых умерли. Вирус был выявлен в провинции Цзяньсу, после чего он был зарегистрирован в соседней провинции Аньхой.В источнике
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