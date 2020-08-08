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REGNUM
REGNUM

От вируса SFTS в Китае скончались семь человек

Отмечается, что инфекция передается через клещей. Заражению подверглись уже 60 человек, семь из которых умерли. Вирус был выявлен в провинции Цзяньсу, после чего он был зарегистрирован в соседней провинции Аньхой.В источнике
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ТАСС

Медики предупредили о распространении в Китае еще одного опасного вируса

ТАССвчера в 06:23
Комсомольская правда

Новый вирус вспыхнул в Китае: врачи предупредили о смертельной болезни

Комсомольская правдавчера в 11:23
URA.Ru

В Китае появился новый вирус. От него умерли уже 7 человек

URA.Ruвчера в 08:42
Известия

В Китае предупредили о распространении нового опасного вируса

Известиявчера в 08:40
РБК

В Китае предупредили о распространении смертельного вируса

РБКвчера в 08:03
РИА Новости

В Китае скончались семь человек от вируса SFTS

РИА Новостивчера в 11:07
ЭКД

Новости Китая, вечер: смертельный вирус от клещей и пекинские компании-единороги

ЭКД5 августа в 11:30

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ru7 августа в 13:23
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Подключение деревьев к сетям 5G позволит следить за состоянием лесов

Ученые из Высшей школы прикладных наук Остфалия (Германия) предложили проработать варианты применения в лесном хозяйстве новых сетей 5G, подключив к деревьям особые датчики, которые будут передавать данные об их состоянии.
МедиаПоток7 августа в 05:12
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СК возбудил дело после публикации фото Гитлера в «Бессмертном полку»

Воронеж, 8 августа 2020, 08:39 — REGNUM Следственный комитет Российской Федерации возбудил еще одно уголовное дело, связанное с публикацией фотографий нацистов на сайте шествия «Бессмертного полка».
REGNUMвчера в 01:39
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