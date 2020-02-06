Здоровье
Российская газетаВ Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе
Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV. Об этом пишет газета Global Times.
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В московском аэропорту в среду, 5 февраля, задержали и депортировали пятерых граждан Израиля, передает Ynet со ссылкой на источники.
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Происшествия
В Москве ребенок ушел из детского сада во время тихого часа
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Слух: новый «Бэтмен» станет перезапуском Batman: Arkham
Новую Batman: Arkham от авторов «Летописи» из WB Montreal до сих пор не анонсировали, но вокруг проекта продолжают возникать слухи.
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Первый трейлер перезапуска «Пилы» появился в сети
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Майора ФСБ арестовали за организацию преступного сообщества
В Краснодаре арестовали до 19 марта майора управления ФСБ по Москве Александра Мрищука, которого обвиняют в организации преступного сообщества.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Общество
В Москве умер сын экс-президента Киргизии
В Москве умер сын экс-президента Киргизии Аскара Акаева Айдар.
Политика
Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество
В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Политика
Николаев уволил главу Минэкономразвития Чувашии
Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Павла Иванова от исполнения обязанностей министра экономики республики.
Авто
Названы основные ошибки при замене и доливе моторного масла
Журналисты назвали пять типичных ошибок, которые допускают водители при замене и доливе моторного масла.
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Футбол
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Игнатов перешёл из ЦСКА в «Спартак», но в детском футболе такие вещи спокойнее воспринимаются.
Общество
Инженеры Boeing нашли еще одну проблему с ПО самолета 737 MAX
Инженеры американского авиастроительного концерна Boeing выявили новую проблему в программном обеспечении самолетов 737 MAX, которая должна быть устранена до того, как эти самолеты вернуться в эксплуатацию, сообщил руководитель Федерального управления гражданской авиации (FAA) Стив Диксон.
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.