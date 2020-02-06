Здоровье

Российская газетаРоссийская газетаВ Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе

Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV. Об этом пишет газета Global Times.
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