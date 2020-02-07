Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПереживший остановку сердца врач из Уханя умер от коронавируса

Врач Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Об этом сообщает The Global Times.
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Лавров ответил на угрозы США о санкциях против «Роснефти»

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