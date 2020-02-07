Происшествия
Lenta.ruПереживший остановку сердца врач из Уханя умер от коронавируса
Врач Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Об этом сообщает The Global Times.
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Врача, который первым сообщил про коронавирусную инфекцию, спасти не удалось
Фонтанка.Рувчера в 23:52
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Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
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В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
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Телеведущая Регина Дубовицкая поделилась, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
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Спецверсия Samsung Galaxy Z Flip для фанатов Джокера и Харли Квинн
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Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия оставила своих соседей без отопления.
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Глава японского правительства Синдзо Абэ принял приглашение России посетить в мае Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Лавров ответил на угрозы США о санкциях против «Роснефти»
По данным агентства, накануне советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры против «Роснефти», если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.
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Поклонники высказывают мнение, что нужно Анне принять побольше витаминов.
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Еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии обнаружили коронавирус
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Компанию в горах Вере составил её муж Константин Меладзе, а также самые близкие родственники именинницы.
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Премьером ДНР стал бывший российский вице-губернатор
Премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) стал бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков, сообщает «Страна.ua».