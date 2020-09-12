Звезда Comedy Woman Мария Кравченко обнажилась в новой фотосессии

Сама артистка не стала комментировать цель фотосессии и лишь с юмором посоветовала подписчикам и не увлекаться фотосессиями в холодной воде, так как они могут «спровоцировать цистит».