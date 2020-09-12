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Известия
Известия

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.В источнике
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Российская газета

«Страшнее ядерной бомбы»: китайское CМИ оценило новое оружие России

Российская газета23:38
URA.Ru

Новая российская ракета оказалась страшнее ядерной бомбы. «Не успеют выпить чашку кофе!»

URA.Ru23:58
РИА Новости

В Китае новое российское оружие считают страшнее ядерной бомбы

РИА Новости20:52
РЕН ТВ

«Страшнее ядерной бомбы»: В Китае оценили новое российское оружие

РЕН ТВ21:41
Московский Комсомолец

СМИ Китая оценили российское оружие, которое «страшнее ядерной бомбы»

Московский Комсомолец21:20
Известия

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Известия22:14
ИноСМИ

Sina (Китай): ее скорость достигает 27 Махов, за 15 минут она способна долететь до США. Америка: невозможно перехватить (Sina.com)

ИноСМИвчера в 12:00

Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 13 октября замдиректора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Ведомостивчера в 12:24
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
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Врачи 25 лет скрывали от ВИЧ-инфицированного мужчины его диагноз

Ветеран Военно-морских сил США прожил 25 лет с ВИЧ-инфекцией, не зная о своем диагнозе, поскольку государственные медработники никогда не сообщали ему о положительном результате теста, сделанного в 1995 году.
Lenta.ru00:49
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Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — передает агентство УНН.
Известиявчера в 15:16
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Мадуро заявил, что в Венесуэле задержали американского шпиона

Каракас, 12 сентября 2020, 02:50 — REGNUM Агент спецслужб США был задержан на одном из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Венесуэлы в штате Фалькон, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.
REGNUM19:50
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ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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