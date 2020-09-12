В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы
Смотрите также
Боец MMA Харитонов дебютировал в боксе и нокаутировал британца
Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева
Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда
Дом Наташи Королевой и Сергея Глушко ограбили на 5 миллионов рублей
В Тамбовской области при падении легкомоторного самолета погиб пилот
МВД заявило о поиске покинувшей Россию спутницы Навального в Томске
Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру
Россиянин Медведев не смог выйти в финал US Open
Минюст выступил за лишение Пашаева статуса адвоката
Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»
ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм
В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»
В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
Россиянин Медведев не смог выйти в финал US Open
Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате
ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм
Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе
Боец MMA Харитонов дебютировал в боксе и нокаутировал британца
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру
Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.В источнике
Подробнее о событии