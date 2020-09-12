На сегодня Соединенные Штаты обладают самой совершенной системой обороны в мире, но даже они не способны перехватить «Авангард». Две характеристики — скорость удара и неспособность ее перехватить — делают ракету «Авангард» даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба.

ИноСМИ вчера в 12:00