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Известия
Известия

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.В источнике
С чего всё началось
ИноСМИ

Sina (Китай): ее скорость достигает 27 Махов, за 15 минут она способна долететь до США. Америка: невозможно перехватить (Sina.com)

На сегодня Соединенные Штаты обладают самой совершенной системой обороны в мире, но даже они не способны перехватить «Авангард». Две характеристики — скорость удара и неспособность ее перехватить — делают ракету «Авангард» даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба.
ИноСМИвчера в 12:00
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РЕН ТВ

«Страшнее ядерной бомбы»: В Китае оценили новое российское оружие

РЕН ТВ21:41
URA.Ru

Новая российская ракета оказалась страшнее ядерной бомбы. «Не успеют выпить чашку кофе!»

URA.Ru23:58
Известия

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Известия22:14
Российская газета

«Страшнее ядерной бомбы»: китайское CМИ оценило новое оружие России

Российская газета23:38
Московский Комсомолец

СМИ Китая оценили российское оружие, которое «страшнее ядерной бомбы»

Московский Комсомолец21:20
РИА Новости

В Китае новое российское оружие считают страшнее ядерной бомбы

РИА Новости20:52
ИноСМИ

Sina (Китай): ее скорость достигает 27 Махов, за 15 минут она способна долететь до США. Америка: невозможно перехватить (Sina.com)

ИноСМИвчера в 12:00

Даниил Квят вспомнил, как побеждал в Муджелло восемь лет назад

Гонщик команды AlphaTauri Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего уик-энда Гран При Тосканы, который пройдёт в ближайшие выходные на трассе Муджелло, и вспомнил своё последнее выступление на этом автодроме.
Autosport.com.ru10 сентября в 11:44
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Кучеров спровоцировал драку в концовке матча «Айлендерс» - «Тампа»

Российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров спровоцировал потасовку в третьем матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Айлендерс".
Газета.Ru01:47

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

Украинская сторона направила ноту в МИД Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, сообщили в МИД Украины.
РИА Новостивчера в 13:14
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РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте

Как отмечает издание, введение бесплатного проезда в общественном транспорте будет возможно при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов.
РИА Новостивчера в 06:24
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Космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС

Представитель пресс-службы «Роскосмоса» сообщил РИА Новости, что следующий выход в открытый космос российских космонавтов с борта Международной космической станции, планирующийся до конца 2020 года, будет впервые выполнен из нового модуля.
RT на русском00:42
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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Microsoft разрешила спор о подставке Xbox Series X

Вашингтон, 11 сентября 2020, 22:59 — REGNUM Компания Microsoft ответила на вопрос о том, является ли съёмной круглая подставка, расположенная в нижней части Xbox Series X. Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.
REGNUMвчера в 15:59
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