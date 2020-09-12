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Известия
Известия

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.В источнике
С чего всё началось
ИноСМИ

Sina (Китай): ее скорость достигает 27 Махов, за 15 минут она способна долететь до США. Америка: невозможно перехватить (Sina.com)

На сегодня Соединенные Штаты обладают самой совершенной системой обороны в мире, но даже они не способны перехватить «Авангард». Две характеристики — скорость удара и неспособность ее перехватить — делают ракету «Авангард» даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба.
ИноСМИвчера в 12:00
Подробнее о событии
РЕН ТВ

«Страшнее ядерной бомбы»: в Китае оценили новое российское оружие

РЕН ТВ21:41
URA.Ru

Новая российская ракета оказалась страшнее ядерной бомбы. «Не успеют выпить чашку кофе!»

URA.Ru23:58
Известия

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Известия22:14
Российская газета

«Страшнее ядерной бомбы»: китайское CМИ оценило новое оружие России

Российская газета23:38
Московский Комсомолец

СМИ Китая оценили российское оружие, которое «страшнее ядерной бомбы»

Московский Комсомолец21:20
РИА Новости

В Китае новое российское оружие считают страшнее ядерной бомбы

РИА Новости20:52
ИноСМИ

Sina (Китай): ее скорость достигает 27 Махов, за 15 минут она способна долететь до США. Америка: невозможно перехватить (Sina.com)

ИноСМИвчера в 12:00

МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — заявили в МИД.
МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине
RT на русском10:45
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ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ru06:26
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Кучеров спровоцировал потасовку в матче НХЛ, ударив соперника клюшкой

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров спровоцировал потасовку в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».
RT на русском04:13

США ввели санкции против России и Украины за вмешательство в выборы

Американские власти считают, что Антон Андреев, Дарья Асланова, Артем Лифшиц и украинец Андрей Деркач оказывают «вмешательство» в президентские выборы, которые состоятся в Соединенных Штатах в ноябре 2020 года.
Evo-rus.comвчера в 06:51
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Боец ММА Харитонов провел дебют в боксе, нокаутировав Уильямса

Химки, Московская область, 12 сентября 2020, 08:13 — REGNUM Боец смешанных единоборств (ММА) из России Сергей Харитонов провел успешный дебютный поединок в супертяжелой весовой категории в профессиональном боксе, отправив в нокаут представителя Великобритании Дэнни Уильямса.
REGNUM01:13
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