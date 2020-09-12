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Известия

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.В источнике
С чего всё началось
ИноСМИ

Sina (Китай): ее скорость достигает 27 Махов, за 15 минут она способна долететь до США. Америка: невозможно перехватить (Sina.com)

На сегодня Соединенные Штаты обладают самой совершенной системой обороны в мире, но даже они не способны перехватить «Авангард». Две характеристики — скорость удара и неспособность ее перехватить — делают ракету «Авангард» даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба.
ИноСМИвчера в 12:00
Подробнее о событии
Российская газета

«Страшнее ядерной бомбы»: китайское CМИ оценило новое оружие России

Российская газета23:38
Московский Комсомолец

СМИ Китая оценили российское оружие, которое «страшнее ядерной бомбы»

Московский Комсомолец21:20
Известия

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Известия22:14
РЕН ТВ

«Страшнее ядерной бомбы»: В Китае оценили новое российское оружие

РЕН ТВ21:41
URA.Ru

Новая российская ракета оказалась страшнее ядерной бомбы. «Не успеют выпить чашку кофе!»

URA.Ru23:58
РИА Новости

В Китае новое российское оружие считают страшнее ядерной бомбы

РИА Новости20:52
ИноСМИ

Sina (Китай): ее скорость достигает 27 Махов, за 15 минут она способна долететь до США. Америка: невозможно перехватить (Sina.com)

ИноСМИвчера в 12:00

В России предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам

Напомним, что согласно главному закону страны, индексация пенсий неработающим пенсионерам проводится ежегодно первого января, для работающих пенсионеров ежегодная индексация отменена.
В России предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам
Evo-rus.comвчера в 04:23
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Кучеров спровоцировал потасовку в матче НХЛ, ударив соперника клюшкой

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров спровоцировал потасовку в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».
RT на русском04:13

Кабмин разрешил использовать военную инфраструктуру для запуска спутников «Гонец-М»

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать военную инфраструктуру для вывода на орбиту блока космических аппаратов "Гонец-М", предназначенных для обеспечения персональной спутниковой связи.
ТАСС03:07

Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 13 октября замдиректора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Ведомостивчера в 12:24
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Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом

Для жителей Москвы с симптомами ОРВИ, но показавшими отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, будет изменен порядок карантина, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ru10 сентября в 12:26
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ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

Как мошенники использовали голосовое меню ЦБ расследовал инцидент, после того как один из банков сообщил о резком росте числа звонков своим клиентам от мошенников, которым было известно об остатках денежных средств на счетах, следует из письма.
РБК03:00
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Боец смешанного стиля Навид Афкари казнен в Иране за убийство

Тегеран, 12 сентября 2020, 12:48 — REGNUM Иранский борец и боец смешанного стиля Навид Афкари казнен 12 сентября, после того как он был признан виновным в убийстве охранника во время акций протеста 2018 года, сообщает Reuters.
REGNUM05:48
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Microsoft показал Xbox Series S еще в июле. Тогда консоль никто не заметил

Microsoft опубликовала в официальном твиттере Xbox скриншот с июльского видео, на котором на заднем плане видна Xbox Series S. Консоль появлялась во время выступления Фила Спенсера, руководителя игрового подразделения Xbox, на Gamelab20.
Cyber.sports.ru04:32
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
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Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины

Погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр посла Украины Игоря Кизима на границе 5 сентября - по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям.
РИА Новостивчера в 10:10
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Британский боксер Умар Садик госпитализирован после боя с Чудиновым

32-летний британский боксер Умар Садик был госпитализирован в одну из больниц Москвы после боя с россиянинов Федором Чудиновым 11 сентября в Химках, сообщает ТАСС со ссылкой на команду британского спортсмена, Садик проиграл Чудинову техническим нокаутом в двенадцатом раунде, и после боя ему потребовалась кислородная маска, он не ориентировался в пространстве и медики оказали ему помощь на месте.
Allboxing.ru01:22