В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы
Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.В источнике
С чего всё началось
Sina (Китай): ее скорость достигает 27 Махов, за 15 минут она способна долететь до США. Америка: невозможно перехватить (Sina.com)
На сегодня Соединенные Штаты обладают самой совершенной системой обороны в мире, но даже они не способны перехватить «Авангард». Две характеристики — скорость удара и неспособность ее перехватить — делают ракету «Авангард» даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба.
ИноСМИвчера в 12:00
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