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Известия
Известия

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.В источнике
С чего всё началось
ИноСМИ

Sina (Китай): ее скорость достигает 27 Махов, за 15 минут она способна долететь до США. Америка: невозможно перехватить (Sina.com)

На сегодня Соединенные Штаты обладают самой совершенной системой обороны в мире, но даже они не способны перехватить «Авангард». Две характеристики — скорость удара и неспособность ее перехватить — делают ракету «Авангард» даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба.
ИноСМИвчера в 12:00
Подробнее о событии
Российская газета

«Страшнее ядерной бомбы»: китайское CМИ оценило новое оружие России

Российская газета23:38
РИА Новости

В Китае новое российское оружие считают страшнее ядерной бомбы

РИА Новости20:52
Известия

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Известия22:14
РЕН ТВ

«Страшнее ядерной бомбы»: В Китае оценили новое российское оружие

РЕН ТВ21:41
Московский Комсомолец

СМИ Китая оценили российское оружие, которое «страшнее ядерной бомбы»

Московский Комсомолец21:20
URA.Ru

Новая российская ракета оказалась страшнее ядерной бомбы. «Не успеют выпить чашку кофе!»

URA.Ru23:58
ИноСМИ

Sina (Китай): ее скорость достигает 27 Махов, за 15 минут она способна долететь до США. Америка: невозможно перехватить (Sina.com)

ИноСМИвчера в 12:00

Кабмин разрешил использовать военную инфраструктуру для запуска спутников «Гонец-М»

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать военную инфраструктуру для вывода на орбиту блока космических аппаратов "Гонец-М", предназначенных для обеспечения персональной спутниковой связи.
Кабмин разрешил использовать военную инфраструктуру для запуска спутников «Гонец-М»
ТАСС03:07

Медведев уступил Тиму в полуфинале теннисного турнира US Open

Нью-Йорк, США, 12 сентября 2020, 08:24 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Австрии Доминику Тиму в полуфинальном поединке Открытого чемпионата США (US Open) по теннису, проходившем в Нью-Йорке.
REGNUM01:24

Жительница спросила РПЦ о заброшенных храмах в Забайкалье

Участница публичных слушаний по вопросу передаче трёх земельных участков в религиозное пользование, задала вопрос о плохом состоянии некоторых религиозных объектов в Забайкалье, приведя в пример храм в селе Калинино.
ZAB.RU05:30

Великолепная семёрка: герои, которых мы ждём в Marvel’s Avengers

Ртуть «Скоростных» героев игровая индустрия избегает по вполне понятным причинам: что Ртуть, что Флэш появляются в проектах лишь на вторых ролях и часто зажаты в рамки жанра — например, файтинга.
Игромания.рувчера в 06:00

Кучеров спровоцировал потасовку в матче НХЛ, ударив соперника клюшкой

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров спровоцировал потасовку в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».
RT на русском04:13

В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости20:40
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Саратовский депутат оправдалась за слова о лишении «тунеядцев» пособий

Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, которая ранее заявила, что "вместо закона о тунеядстве" всем оставшимся без работы платят пособия, отметила, что она не выступала за отмену мер социальной поддержки, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:55
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В День танкиста по главной улице Нижнего Тагила прошла военная техника

Сегодня, 12 сентября, заместитель председателя российского Правительства Юрий Борисов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравили уральцев с Днем танкиста и 100-летием отечественного танкостроения.
Уральский меридиан04:58
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МВД РФ направит дополнительный запрос в Германию по Навальному

Следователи управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (СФО) готовят дополнительный запрос об оказании правовой помощи в Германию по ситуации с Алексеем Навальным.
МонаВиставчера в 06:12
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Китайские военные примут участие в учениях «Кавказ-2020» в России

«В соответствии с договоренностями между Китаем и Россией китайские военные направят личный состав в Астраханскую область в России для участия в стратегических учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября», — говорится в сообщении.
РБК10 сентября в 02:55
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В Общественной палате указали на высокую активность избирателей

Председатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев в субботу, 12 сентября, сообщил о более высокой явке по итогам первого дня досрочного голосования 11 сентября, чем во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Известия05:01