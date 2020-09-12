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Известия
Известия

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российские ракетный комплекс "Авангард" является "шедевром российской армии", боевые характеристики которого делают его "даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба", пишет китайский портал Sina.В источнике
С чего всё началось
ИноСМИ

Sina (Китай): ее скорость достигает 27 Махов, за 15 минут она способна долететь до США. Америка: невозможно перехватить (Sina.com)

На сегодня Соединенные Штаты обладают самой совершенной системой обороны в мире, но даже они не способны перехватить «Авангард». Две характеристики — скорость удара и неспособность ее перехватить — делают ракету «Авангард» даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба.
ИноСМИвчера в 12:00
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Московский Комсомолец

СМИ Китая оценили российское оружие, которое «страшнее ядерной бомбы»

Московский Комсомолец21:20
URA.Ru

Новая российская ракета оказалась страшнее ядерной бомбы. «Не успеют выпить чашку кофе!»

URA.Ru23:58
Известия

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Известия22:14
РЕН ТВ

«Страшнее ядерной бомбы»: В Китае оценили новое российское оружие

РЕН ТВ21:41
Российская газета

«Страшнее ядерной бомбы»: китайское CМИ оценило новое оружие России

Российская газета23:38
РИА Новости

«Страшнее ядерной бомбы»: китайское CМИ оценило новое российское оружие

РИА Новости20:52
ИноСМИ

Sina (Китай): ее скорость достигает 27 Махов, за 15 минут она способна долететь до США. Америка: невозможно перехватить (Sina.com)

ИноСМИвчера в 12:00

Валерия появилась на юбилее Долиной в «золоте»

На свой юбилей Лариса пригласила всех своих друзей, в числе которых была Алла Пугачёва с Максимом Галкиным, Иосиф Пригожин с супругой Валерией, Александр Буйнов и другие звёзды отечественной эстрады.
Валерия появилась на юбилее Долиной в «золоте»
CT newsвчера в 07:05
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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Аналитик Леонков назвал преимущества «второго пилота» Су-57 над ИИ США

Россия уже создала электронную систему для Су-57, которая выполняет функции "второго пилота", пока США пытаются внедрить искусственный интеллект в боевую авиацию, заявил военный эксперт Алексей Леонков.
Экономика сегоднявчера в 11:44
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РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте

Как отмечает издание, введение бесплатного проезда в общественном транспорте будет возможно при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов.
РИА Новостивчера в 06:24
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