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Российские ракетный комплекс "Авангард" является "шедевром российской армии", боевые характеристики которого делают его "даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба", пишет китайский портал Sina.В источнике
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