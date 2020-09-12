Пользователи назвали хайпом пост Решетовой о разрыве с Тимати

Рэпер со своей мамой Симоной Юнусовой и дочерью Алисой отдыхал в Греции, а первая вице-мисс Россия-2014 с 10-месячным сыном Ратмиром проводила время у отца Тимати во Франции.