Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российские ракетный комплекс "Авангард" является "шедевром российской армии", боевые характеристики которого делают его "даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба", пишет китайский портал Sina.В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

В Китае назвали российское оружие, которое будет страшнее ядерной бомбы

REGNUM23:29
РИА Новости

«Страшнее ядерной бомбы»: китайское CМИ оценило новое российское оружие

РИА Новости20:52
РЕН ТВ

«Страшнее ядерной бомбы»: В Китае оценили новое российское оружие

РЕН ТВ21:41
News.ru

«Страшнее ядерной бомбы»: китайское CМИ оценило «Авангарды»

News.ru21:24
Московский Комсомолец

СМИ Китая оценили российское оружие, которое «страшнее ядерной бомбы»

Московский Комсомолец21:20
URA.Ru

Китайцы восхитились новым российским оружием

URA.Ru21:18
Известия

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Известия22:14

Депутат Бундестага изложил новую версию отравления Навального

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», председатель Центрального Совета российских немцев Вальдемар Гердт провел связь между ЧП с Навальным и желанием США остановить газопровод "Северный поток-2".
Московский Комсомолецвчера в 06:37
2

В Москве объявили конкурс на переделку Мавзолея

В положении о конкурсе оргкомитет утверждает: «Нахождение вождя Великой Октябрьской социалистической революции В.И. Ленина в Мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации «вечной памяти» и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя».
Профиль23:27
39