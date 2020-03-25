Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Житель провинции Юньнань скончался в общественном транспорте, который направлялся в Шаньдун. Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
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В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Lenta.ruвчера в 19:48

Китайское СМИ сообщило о первом умершем от нового вируса

REGNUMвчера в 23:38

Стало известно о первой смерти от хантавируса в Китае

Газета Кемеровавчера в 22:52

Новый смертоносный вирус появился в Китае

МИР 24вчера в 23:50

В Китае появился новый смертоносный вирус

Информ Полис onlineвчера в 22:53

Сообщение о смерти китайца от хантавируса вызвало истерию в соцсетях

Ферганавчера в 23:10

В Китае умер первый человек от смертельного хантавируса

MedikForum.ruвчера в 20:28
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

РИА Новости вчера в 23:38
Космос

К Земле приближается комета Атлас

Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
МИР 24 23 марта в 02:40
Кино

«Союзмультфильм» запустил онлайн-марафон авторских мультфильмов

Live24 вчера в 02:45
Экономика

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Lenta.ru вчера в 12:42
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Происшествия

ФСБ ликвидировала члена ИГ в Уфе

Федеральная служба безопасности (ФСБ) ликвидировала в Уфе боевика, перевозившего в машине взрывчатку.
Известия вчера в 11:55
Общество

Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве

РИА Новости вчера в 07:52
Общество

В Китае отменяют карантин в провинции Хубэй

Карантин в провинции Хубэй и городе Ухань действовал с 23 января на фоне распространения коронавируса нового типа SARS-CoV-2.
Газета.Ru вчера в 04:08
Шоу-бизнес

Ольга Бузова провела онлайн-концерт во время эпидемии коронавируса

Востребованная российская исполнительница Ольга Бузова решила поддержать тренд на интернет-выступления во время эпидемии опасного коронавируса и провела концертную программу прямо в личном микроблоге.
ГлобалМСК.ру вчера в 04:37
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Происшествия

Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19

Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости вчера в 08:32
Армия и оружие

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 23 марта в 18:27
Здоровье

Больше тысячи омичей оказались на карантине за минувшие сутки

За сутки количество людей, изолированных от других, выросло на 1054 человека.
Город55.ру вчера в 23:28
Хоккей

26 лет назад Уэйн Гретцки стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ

26 лет назад нападающий «Лос-Анджелеса» Уэйн Гретцки в матче против «Ванкувера» (3:6) забросил свою 802-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд великого Горди Хоу.
Спорт-Экспресс 23 марта в 03:30
Политика

Россия призвала страны Европы не проводить военные учения в мае

Москва, 23 марта 2020, 13:18 — REGNUM Российская сторона попросила страны Европы не участвовать в военных учениях в период празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
REGNUM 23 марта в 06:18
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 23 марта в 08:26
Экономика

Фондовые индексы поднялись на торгах в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Фондовые рынки в Азиатско-Тихоокеанском регионе начали торги с роста ключевых индексов, пишет The Financial Times.
Ведомости вчера в 21:04
Хоккей

Агент Мозякина заявил о прекращении переговоров с «Металлургом»

Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы 38-летнего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, заявил о прекращении переговоров с клубом о продлении контракта.
RT на русском вчера в 16:59
Армия и оружие

Правительство нацсогласия увидело угрозу Ливии в наемниках

Военные из других стран могут занести коронавирус в Ливию. Правительство национального согласия (ПНС) увидело угрозу Ливии в наемниках.
Piter.tv вчера в 03:28
Здоровье

Коронавирус: последние новости 24 марта о пандемии. В России закроют ночные клубы, Олимпиаду отменили, за нарушение карантина будут сажать

Ситуация в России Правительство РФ поручило регионам закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры из-за коронавируса.
URA.Ru вчера в 12:57
Общество

Авиакомпании снизили цены на полеты по России

Коммерсантъ вчера в 19:27
Шоу-бизнес

«Мисс Италия» Лючия Бозе скончалась от коронавируса

В юности Лючия Бозе работала в одной из миланских пекарен, пока в 1947 году не победила в конкурсе «Мисс Италия».
РБК вчера в 07:18
Общество

Пандемия коронавируса стала поводом для вечеринок в Краснодаре

На фоне новостей о распространении в мире инфекции SARS-CoV-2, в Краснодаре клубы начали устраивать «коронавечеринки».
ФАН вчера в 22:47
Авто

Появились фотографии салона нового Hyundai Tucson

Автоновости дня вчера в 02:14
Кино

«Волк с Уолл-стрит» возглавил рейтинг матерных фильмов

VSE42.RU 23 марта в 22:54
Здоровье

Эпидемиолог рассказал, как будет расти число больных коронавирусом в России

Российские эпидемиологи считают, что хоть в России пандемия коронавируса не будет развиваться так интенсивно, как в некоторых странах Европы, серьезного роста заболевших COVID-19 в стране избежать невозможно.
Shraibikus News вчера в 06:54
Происшествия

Дело готовивших атаку на техникум Сахалина студентов передадут в ГУ СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело в отношении двух студентов, планировавших вооружённое нападение на техникум на Сахалине.
RT на русском вчера в 09:25
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка

Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
REGNUM вчера в 23:44
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова о Крыме

Ранее глава решила Вениамин Кондратьев объявил о том, что вопрос запуска электричек на полуостров Крым уже прорабатывается.
Бизнес-газета вчера в 03:04
Шоу-бизнес

Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»

В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
StarHit.ru 23 марта в 21:30
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
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