Коронавирус
Lenta.ruВ Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
Житель провинции Юньнань скончался в общественном транспорте, который направлялся в Шаньдун. Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
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Происшествия
На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения
Космос
К Земле приближается комета Атлас
Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
Кино
«Союзмультфильм» запустил онлайн-марафон авторских мультфильмов
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Происшествия
ФСБ ликвидировала члена ИГ в Уфе
Федеральная служба безопасности (ФСБ) ликвидировала в Уфе боевика, перевозившего в машине взрывчатку.
Общество
Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве
Общество
В Китае отменяют карантин в провинции Хубэй
Карантин в провинции Хубэй и городе Ухань действовал с 23 января на фоне распространения коронавируса нового типа SARS-CoV-2.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова провела онлайн-концерт во время эпидемии коронавируса
Востребованная российская исполнительница Ольга Бузова решила поддержать тренд на интернет-выступления во время эпидемии опасного коронавируса и провела концертную программу прямо в личном микроблоге.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Происшествия
Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19
Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.
Армия и оружие
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Больше тысячи омичей оказались на карантине за минувшие сутки
За сутки количество людей, изолированных от других, выросло на 1054 человека.
Хоккей
26 лет назад Уэйн Гретцки стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ
26 лет назад нападающий «Лос-Анджелеса» Уэйн Гретцки в матче против «Ванкувера» (3:6) забросил свою 802-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд великого Горди Хоу.
Политика
Россия призвала страны Европы не проводить военные учения в мае
Москва, 23 марта 2020, 13:18 — REGNUM Российская сторона попросила страны Европы не участвовать в военных учениях в период празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Экономика
Фондовые индексы поднялись на торгах в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Фондовые рынки в Азиатско-Тихоокеанском регионе начали торги с роста ключевых индексов, пишет The Financial Times.
Хоккей
Агент Мозякина заявил о прекращении переговоров с «Металлургом»
Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы 38-летнего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, заявил о прекращении переговоров с клубом о продлении контракта.
Армия и оружие
Правительство нацсогласия увидело угрозу Ливии в наемниках
Военные из других стран могут занести коронавирус в Ливию. Правительство национального согласия (ПНС) увидело угрозу Ливии в наемниках.
Здоровье
Коронавирус: последние новости 24 марта о пандемии. В России закроют ночные клубы, Олимпиаду отменили, за нарушение карантина будут сажать
Ситуация в России Правительство РФ поручило регионам закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры из-за коронавируса.
Общество
Авиакомпании снизили цены на полеты по России
Шоу-бизнес
«Мисс Италия» Лючия Бозе скончалась от коронавируса
В юности Лючия Бозе работала в одной из миланских пекарен, пока в 1947 году не победила в конкурсе «Мисс Италия».
Общество
Пандемия коронавируса стала поводом для вечеринок в Краснодаре
На фоне новостей о распространении в мире инфекции SARS-CoV-2, в Краснодаре клубы начали устраивать «коронавечеринки».
Авто
Появились фотографии салона нового Hyundai Tucson
Кино
«Волк с Уолл-стрит» возглавил рейтинг матерных фильмов
Здоровье
Эпидемиолог рассказал, как будет расти число больных коронавирусом в России
Российские эпидемиологи считают, что хоть в России пандемия коронавируса не будет развиваться так интенсивно, как в некоторых странах Европы, серьезного роста заболевших COVID-19 в стране избежать невозможно.
Происшествия
Дело готовивших атаку на техникум Сахалина студентов передадут в ГУ СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело в отношении двух студентов, планировавших вооружённое нападение на техникум на Сахалине.
Происшествия
В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка
Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова о Крыме
Ранее глава решила Вениамин Кондратьев объявил о том, что вопрос запуска электричек на полуостров Крым уже прорабатывается.
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»
В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».