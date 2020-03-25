Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Житель провинции Юньнань скончался в общественном транспорте, который направлялся в Шаньдун. Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
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Как сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на Twitter
 Global Times, в Китае сообщили о появлении нового вируса, который уже успел забрать жизнь одного мужчины.
Информ Полис onlineвчера в 22:53

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В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Lenta.ruвчера в 19:48

Китайское СМИ сообщило о первом умершем от нового вируса

REGNUMвчера в 23:38

СМИ сообщили о первой смерти в Китае от нового вируса

ТК Звезда01:13

Стало известно о первой смерти от хантавируса в Китае

Газета Кемеровавчера в 22:52

В Китае сообщили о первой смерти от хантавируса

ToDay News Ufa01:02

В Китае умер первый человек от нового хантавируса

ТВ Центр01:21

Новый смертоносный вирус появился в Китае

МИР 24вчера в 23:50
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Политика

Россиян предупредили об угрозе закрытия воздушного пространства США

Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщило в Facebook об угрозе закрытия воздушного пространства США из-за стремительного распространения коронавируса.
Аргументы и Факты вчера в 23:46
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Армия и оружие

В США считают, что превосходство в воздухе защитит их войска от пандемии

Издаваемый в Вашингтоне американский еженедельный политический журнал Washington Examiner утверждает, что достижение и сохранение превосходства ВС США в воздухе является главным инструментом обеспечения национальной безопасности в условиях эпидемии коронаровируса.
Независимая газета 01:19
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Экономика

Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 05:23
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 23 марта в 06:17
Авто

Volkswagen приостановит производство автомобилей в России

«В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
Автоновости дня вчера в 04:02
Экономика

Владельцы торговых центров просят правительство о помощи

Российский союз торговых центров (РСТЦ) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку торговой недвижимости.
Ведомости вчера в 13:06
Здоровье

В Москве установили схему лечения пациентов с коронавирусом на дому

Медики установили лечение для легкой формы коронавируса в Москве, соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 17:23
Здоровье

На Ставрополье подтвердили второй случай заражения коронавирусом

Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в Ставропольском крае, это человек из окружения госпитализированного с COVID-19 врача-инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
РИА Новости 00:54
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ вчера в 23:33
Общество

В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса

Еще пять пациентов вылечили от коронавируса в Москве, их выписали из медицинского центра в Коммунарке, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 01:02
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия вчера в 18:21
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась более чем на три процента

Нефть Brent поднимается в цене более чем на три процента. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на раннее утро среды, 25 марта.
Вечерняя Москва 01:09
Здоровье

В США уточнили инкубационный период коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора сообщили о сокращении инкубационного периода коронавируса до пяти дней, основываясь на данных коллег из США.
Росбалт 22 марта в 00:45
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находиться в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости 23 марта в 21:09
Общество

Путин назначил ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет

В России начнутся выплаты пособий семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно.
Толк42 23 марта в 00:13
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Авто

Автодилеры просят правительство помочь пережить коронавирус

В РОАД входит около 1250 дилеров (67% продаж автомобилей).
Ведомости вчера в 17:12
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

РИА Новости 23 марта в 17:46
Общество

Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Российская газета 01:16
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:55
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс 23 марта в 14:00
Шоу-бизнес

Фанаты обвинили Джигана в нарушении карантина после поездки в США

iReactor вчера в 08:07
Армия и оружие

В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии

Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Военное обозрение вчера в 10:34
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru вчера в 03:25
Политика

Россию пригласили на экстренный саммит G20

Профиль вчера в 10:13
Общество

В Челябинске подтвердили заражение четырех человек коронавирусом

В Челябинске подтвердилось заражение четырех человек коронавирусом – общее количество заболевших на Южном Урале достигло пяти, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на первого вице-губернатора Ирину Гехт.
Доступ1 00:15
Футбол

Российский футболист поразился возможности работать в России до 65 лет

Помимо маленькой пенсии недовольство Беленова вызвало и то, что пенсионный возраст повысили до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно.
Московский Комсомолец вчера в 03:22
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
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