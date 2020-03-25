с чего всё началось

Житель провинции Юньнань скончался в общественном транспорте, который направлялся в Шаньдун. Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Экономика Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Авто Volkswagen приостановит производство автомобилей в России «В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.

Экономика Владельцы торговых центров просят правительство о помощи Российский союз торговых центров (РСТЦ) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку торговой недвижимости.

Здоровье На Ставрополье подтвердили второй случай заражения коронавирусом Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в Ставропольском крае, это человек из окружения госпитализированного с COVID-19 врача-инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Общество В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса Еще пять пациентов вылечили от коронавируса в Москве, их выписали из медицинского центра в Коммунарке, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Энергетика Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.

Энергетика Цена на нефть Brent поднялась более чем на три процента Нефть Brent поднимается в цене более чем на три процента. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на раннее утро среды, 25 марта.

Здоровье В США уточнили инкубационный период коронавируса Специалисты Роспотребнадзора сообщили о сокращении инкубационного периода коронавируса до пяти дней, основываясь на данных коллег из США.

Экономика Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис» Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находиться в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.

Здоровье Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.

Общество В Челябинске подтвердили заражение четырех человек коронавирусом В Челябинске подтвердилось заражение четырех человек коронавирусом – общее количество заболевших на Южном Урале достигло пяти, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на первого вице-губернатора Ирину Гехт.