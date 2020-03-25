Коронавирус
Lenta.ruВ Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
Житель провинции Юньнань скончался в общественном транспорте, который направлялся в Шаньдун. Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
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с чего всё началось
Как сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на Twitter Global Times, в Китае сообщили о появлении нового вируса, который уже успел забрать жизнь одного мужчины.Информ Полис onlineвчера в 22:53
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Политика
Россиян предупредили об угрозе закрытия воздушного пространства США
Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщило в Facebook об угрозе закрытия воздушного пространства США из-за стремительного распространения коронавируса.
Происшествия
На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения
Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
Армия и оружие
В США считают, что превосходство в воздухе защитит их войска от пандемии
Издаваемый в Вашингтоне американский еженедельный политический журнал Washington Examiner утверждает, что достижение и сохранение превосходства ВС США в воздухе является главным инструментом обеспечения национальной безопасности в условиях эпидемии коронаровируса.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Экономика
Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года
Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Авто
Volkswagen приостановит производство автомобилей в России
«В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
Экономика
Владельцы торговых центров просят правительство о помощи
Российский союз торговых центров (РСТЦ) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку торговой недвижимости.
Здоровье
В Москве установили схему лечения пациентов с коронавирусом на дому
Медики установили лечение для легкой формы коронавируса в Москве, соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.
Здоровье
На Ставрополье подтвердили второй случай заражения коронавирусом
Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в Ставропольском крае, это человек из окружения госпитализированного с COVID-19 врача-инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Общество
В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса
Еще пять пациентов вылечили от коронавируса в Москве, их выписали из медицинского центра в Коммунарке, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась более чем на три процента
Нефть Brent поднимается в цене более чем на три процента. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на раннее утро среды, 25 марта.
Здоровье
В США уточнили инкубационный период коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора сообщили о сокращении инкубационного периода коронавируса до пяти дней, основываясь на данных коллег из США.
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находиться в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Общество
Путин назначил ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет
В России начнутся выплаты пособий семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Авто
Автодилеры просят правительство помочь пережить коронавирус
В РОАД входит около 1250 дилеров (67% продаж автомобилей).
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка
Общество
Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей
На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Шоу-бизнес
Фанаты обвинили Джигана в нарушении карантина после поездки в США
Армия и оружие
В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии
Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Общество
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Политика
Россию пригласили на экстренный саммит G20
Общество
В Челябинске подтвердили заражение четырех человек коронавирусом
В Челябинске подтвердилось заражение четырех человек коронавирусом – общее количество заболевших на Южном Урале достигло пяти, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на первого вице-губернатора Ирину Гехт.
Футбол
Российский футболист поразился возможности работать в России до 65 лет
Помимо маленькой пенсии недовольство Беленова вызвало и то, что пенсионный возраст повысили до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно.