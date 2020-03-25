Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Житель провинции Юньнань скончался в общественном транспорте, который направлялся в Шаньдун. Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Читать в источнике
Комментировать213
с чего всё началось
Как сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на Twitter
 Global Times, в Китае сообщили о появлении нового вируса, который уже успел забрать жизнь одного мужчины.
Информ Полис onlineвчера в 22:53

Подробнее о событии

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Lenta.ruвчера в 19:48

К коронавирусу добавилась новая угроза — хантавирус. В Китае — первая смерть

URA.Ru02:23

Китайское СМИ сообщило о первой смерти от нового вируса

Московский Комсомолец01:48

Новый вирус из Китая? СМИ сообщили о гибели первого заражённого

Царьград01:47

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

Комсомольская правда02:45

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Национальная служба новостей01:32

Китайское СМИ сообщило о первом умершем от нового вируса

REGNUMвчера в 23:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 02:57, Ашберн
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

РИА Новости вчера в 23:38
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Здоровье

Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома

Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Газета.Ru вчера в 16:30
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru вчера в 08:37
Технологии

Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows

Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:10
Технологии

NVIDIA удалось обнаружить положительное влияние коронавируса на свой бизнес

В конце января потенциальный негативный эффект коронавируса на свой бизнес NVIDIA оценила в скромные $100 млн.
3DNews 00:56
Общество

В Башкирии подтвердился четвертый случай заражения коронавирусом

В Башкирии зарегистрирован четвертый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
ToDay News Ufa вчера в 15:25
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс вчера в 02:11
Общество

В Минздраве рассказали, когда вспышка коронавируса пойдет на спад

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что это произойдет в апреле-мае.
АиФ Новосибирск 23 марта в 21:34
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 вчера в 00:33
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 01:24
Происшествия

В Пензенской области при пожаре погибли семь человек

В результате пожара в частном доме в Нижнем Ломове Пензенской области погибли семь человек.
Российская газета 00:29
Политика

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

«Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит слова Антонова РИА Новости.
RT на русском 01:38
Политика

Организаторы уточнили список участников виртуального саммита G20

Ранее сообщалось, что 26 марта пройдет саммит G20 по коронавирусу, который власти Саудовской Аравии планируют созвать в режиме онлайн, Саудовская Аравия - председатель G20 в 2020 году.
РИА Новости 02:09
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Общество

Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами

Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
Ведомости вчера в 19:27
Общество

Познер обратился к россиянам, которые не верят в коронавирус

Телеведущий, биолог по образованию, Владимир Познер в Instagram призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, "задуматься, разобраться и понять".
РИА Новости 02:10
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Известия вчера в 16:32
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК вчера в 13:29
Армия и оружие

Полеты Су-57 на предельных режимах сняли на видео

Минобороны опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
РИА Новости 00:00
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Наука

В Австралии нашли древнейшего предка многих современных животных

В Австралии обнаружили в окаменелостях самого древнего предка многих современных живых организмов, в это число может входить и человек.
Российский Вестник вчера в 13:44
Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Известия вчера в 07:28
Политика

Власти США достигли соглашения о пакете стимулирования экономики

Сенат США и администрация президента Дональда Трампа пришли к соглашению о пакете стимулирования экономики на $2 трлн в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает издание Washington Post.
РИА Новости 01:35
Наука

Установили связь между коронавирусом и гипертонией

Учеными найдена связь между коронавирусом и гипертонией.
ToDay News Ufa вчера в 23:42
Шоу-бизнес

Принц Гарри встретился с бывшей возлюбленной после отъезда жены

Друзья Гарри устроили ему прощальную вечеринку, куда пришла и его бывшая девушка Челси Дэйви.
Профиль вчера в 10:10
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за последние сутки выписали 70 человек

За последние сутки из московского медицинского центра в Коммунарке было выписано 70 человек.
Известия вчера в 02:26
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
РБК 23 марта в 15:15
Авто

В сети появились первые изображения нового Renault Sandero

Хэтчбек Renault Sandero сменит поколение и получит абсолютно новый кузов — его внешний вид станет более «взрослым» и презентабельным, приблизившись к «старшим» моделям вроде Clio, Megane и Talisman.
Тарантас Ньюс вчера в 10:12
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное