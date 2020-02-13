Здоровье

КоммерсантъКоммерсантъВ Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса

В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания. Число погибших выросло там в четверг на 242 человека, что является антирекордом для суточной статистики. Общее число жертв в провинции достигло 1310 человек, передает Reuters.
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«Таким образом за сутки смертность от вируса в Хубэе повысилась почти на четверть», - сказано в сообщении
 Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Хубея.
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