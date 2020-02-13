Здоровье
КоммерсантъВ Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса
В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания. Число погибших выросло там в четверг на 242 человека, что является антирекордом для суточной статистики. Общее число жертв в провинции достигло 1310 человек, передает Reuters.
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с чего всё началось
«Таким образом за сутки смертность от вируса в Хубэе повысилась почти на четверть», - сказано в сообщении Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Хубея.Ридусвчера в 22:33
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Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 1310 человек: Для диагностики применяют новый метод
Комсомольская правдавчера в 19:49
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Источник в правоохранительных органах рассказал редакции «ФедералПресс», что региону ничего не угрожает.
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