В больницах находятся еще более 33 тысяч человек, из них 5647 - в тяжелом состоянии. Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус.

В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса в Хубэе

Общество В России предложили запретить шуметь днем Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.

Авто Кроссовер Geely Coolray в России будет дороже, чем в Беларуси Стоимость «топовой» комплектации Geely Coolray (Flagship) в Республике Беларусь составила 43 тысячи 900 белорусских рублей, что при пересчете на российскую валюту – 1 миллион 283 тысячи рублей.

Происшествия Поезд с углем сошел с рельсов в Приамурье Грузовой состав с углем наполовину сошел с рельсов в Амурской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Энергетика В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.

Происшествия СК уволил отметившего повышение под блатной жаргон сотрудника Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, который отметил повышение под лозунг на блатном жаргоне, уволен из СУСК по дискредитирующим основаниям, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Политика Нарышкин назвал Польшу «молчаливой пособницей» гитлеровской Германии Заключив договор о ненападении с Германией в 1934 году, Польша стала молчаливой пособницей фашистского рейха, заявил глава Российского исторического общества и Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Происшествия Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.

Общество Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии Число инфицированных новым коронавирусом на круизном судне Diamond Princess в Японии возросло на 44 случая, до 218, власти приняли решение до истечения срока карантина снять с борта лиц пожилого возраста, сообщил на пресс-конференции в четверг министр здравоохранения, труда и социального обеспечения страны Кацунобу Като.

Политика Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.