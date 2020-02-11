Здоровье
РИА НовостиВ Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса в Хубэе
В больницах находятся еще более 33 тысяч человек, из них 5647 - в тяжелом состоянии. Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус.
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Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй выросло более чем на треть
Народные новостивчера в 19:53
Количество зараженных коронавирусом в китайском Хубэе возросло на треть
Политика Сегоднявчера в 20:17
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Гол Александра Овечкина признан лучшим в истории НХЛ
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В Псковской области микроавтобус с пассажирами столкнулся с фурой
В Псковской области при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo погибли восемь человек.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
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Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
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Рианна поделилась фотографией в нижнем белье
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Кроссовер Geely Coolray в России будет дороже, чем в Беларуси
Стоимость «топовой» комплектации Geely Coolray (Flagship) в Республике Беларусь составила 43 тысячи 900 белорусских рублей, что при пересчете на российскую валюту – 1 миллион 283 тысячи рублей.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Авто
Опубликовали первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети опубликовали первые рендерные изображения нового внедорожника УАЗ «Патриот».
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Борис Ротенберг: Кокорин проведет весеннюю часть РПЛ в «Сочи»
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил РИА Новости, что нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин проведет весеннюю часть чемпионата России в "Сочи".
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» объявил о поставках новых танков Т-90М в 2020 году
Серийные поставки нового танка Т-90М «Прорыв-3» начнутся уже в 2020 году.
Происшествия
Поезд с углем сошел с рельсов в Приамурье
Грузовой состав с углем наполовину сошел с рельсов в Амурской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
Энергетика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под блатной жаргон сотрудника
Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, который отметил повышение под лозунг на блатном жаргоне, уволен из СУСК по дискредитирующим основаниям, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта
Авто
Стала известна дата начала продаж нового Volkswagen Polo в РФ
По информации журналистов, новый Volkswagen Polo поступит в продажу в июне.
Политика
Нарышкин назвал Польшу «молчаливой пособницей» гитлеровской Германии
Заключив договор о ненападении с Германией в 1934 году, Польша стала молчаливой пособницей фашистского рейха, заявил глава Российского исторического общества и Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Футбол
Кардозу может перейти из «Динамо» в «Тамбов»
Кино
Кинотеатр «Салют» открылся после ремонта
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Политика
РБК: россиянам дадут выходной для голосования по Конституции
Кремль объявит дополнительный выходной в связи с голосованием по поправкам в Конституцию.
Здоровье
Власти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом
В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19.
Общество
Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии
Число инфицированных новым коронавирусом на круизном судне Diamond Princess в Японии возросло на 44 случая, до 218, власти приняли решение до истечения срока карантина снять с борта лиц пожилого возраста, сообщил на пресс-конференции в четверг министр здравоохранения, труда и социального обеспечения страны Кацунобу Като.
Политика
Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений
Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
Интернет
Мошенники используют названия сервисов для знакомств в зловредах
Авторы мобильных зловредов часто использовали названия популярных приложений для онлайн-знакомств, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».
Армия и оружие
Американские военные расстреляли мирных граждан в Сирии
Военнослужащие вооружённых сил США открыли огонь на поражение по мирным гражданам у блокпоста рядом с сирийским городом Камышлы, сообщил на брифинге 12 февраля руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.