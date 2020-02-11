Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи, выписаны из больниц 3441 человека, скончались 1310, сообщает региональный комитет здравоохранения. Как сообщается, в провинции подтверждено 14 840 новых случаев заболевания и 242 смерти.

В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса в Хубэе

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