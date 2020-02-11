Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиВ Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса в Хубэе

Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи, выписаны из больниц 3441 человека, скончались 1310, сообщает региональный комитет здравоохранения. Как сообщается, в провинции подтверждено 14 840 новых случаев заболевания и 242 смерти.
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В КНР заявили о стремительном росте числа умерших от коронавируса в Хубэе

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В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
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Gazeta.SPb вчера в 13:20
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Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов

В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.
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ESPN признал шайбу Овечкина лучшей в истории НХЛ

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КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины

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МИР 24 10 февраля в 10:25
Экономика

Эксперты усомнились в плане Минфина привлечь ₽30 трлн инвестиций

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РБК 00:00
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Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.
Газета.Ru вчера в 23:33
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Газета.Ru вчера в 22:48
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В России предложили запретить шуметь днем

Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
Газета.Ru 00:52
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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Армия и оружие

В Турции заявили о «нейтрализации» 55 сирийских военных в Идлибе

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Авто

Toyota Land Cruiser получил спецсерию Sahara Horizon

Полуанилиновые кожаные сиденья со специальной строчкой и тиснением «Land Cruiser» на спинке, кожаное рулевое колесо с функцией обогрева, уникальная прошивка дверных карт, черный потолок с хромированными вставками, значок Horizon и логотип Land Cruiser, который проецируется на землю при открытии дверей, подчеркивают уникальность данной модели.
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Общество

Выставка MWC 2020 в Барселоне отменена из-за коронавируса

Крупнейшая выставка мобильной индустрии Mobile World Congress, которая должна была пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля, в этом году не состоится.
Naked Science вчера в 15:41
Теннис

Медведев покинул турнир в Роттердаме после первого круга

Первая ракетка турнира в Роттердаме Даниил Медведев потерпел поражение от канадца Вашека Поспишила в первом круге.
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Цискаридзе рассекретил размер зарплат артистов балета

Газета.Ru вчера в 03:52
Политика

Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений

Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
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"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
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Глава Amazon и самый богатый человек в мире по версии Forbes Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе за $165 млн (10,4 млрд рублей).
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В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса

В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания.
Коммерсантъ вчера в 22:29
Хоккей

Потерявший сознание хоккеист «Сент-Луиса» перенес сердечный приступ

Канадский защитник "Сент-Луиса" Джей Боумистер, которому стало плохо во время матча регулярного чемпионата НХЛ с "Анахаймом", перенес сердечный приступ, сообщил генеральный менеджер "Блюз" Даг Армстронг.
Российская газета вчера в 02:40
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