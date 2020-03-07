с чего всё началось

Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас. Выяснилось, что у тех, кто заболел позднее, болезнь проявлялась не так очевидно. Пациентов в Ухане - 90 человек - разделили на две группы.

В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса

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