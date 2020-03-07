Здоровье
Российская газетаВ Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас. Выяснилось, что у тех, кто заболел позднее, болезнь проявлялась не так очевидно. Пациентов в Ухане - 90 человек - разделили на две группы.
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с чего всё началось
Как сообщается на портале Social Science Research Network (SSRN), эксперты наблюдали за 89 пациентами в Ухане и выяснили, что у заболевших вирусом позднее, симптомов было меньше.Московский Комсомолецвчера в 19:16
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