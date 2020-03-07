с чего всё началось

Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас. Выяснилось, что у тех, кто заболел позднее, болезнь проявлялась не так очевидно. Пациентов в Ухане - 90 человек - разделили на две группы.

В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса

Происшествия Трех членов саудовской королевской семьи арестовали В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Политика Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе "Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Общество В Москве выздоровел первый заразившийся коронавирусом Мужчина, вернувшийся с коронавирусом после поездки в Италию, выздоровел в Москве и скоро будет выписан из больницы.

Авто ЗАЗ запустил тестовое производство автомобилей Lada Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) на Украине начал выпуск тестовых партий российских автомобилей Lada в рамках аудита, об их серийном выпуске речь не идет, заявил пресс-секретарь корпорации "УкрАВТО" Дмитрий Скляренко в интервью запорожскому интернет-изданию 061.ua.

Гаджеты Apple отложила выпуск iPhone SE 2 Apple планирует отложить выход дешевого смартфона, известного как iPhone SE 2. Об этом со ссылкой на источники в Тайване сообщает издание DigiTimes.

Музыка Сломавшая ногу во время концерта красноярская певица продолжила петь Российская певица Анастасия Вишневская на выступлении во время приема губернатора в Красноярске упала в оркестровую яму и сломала ногу.

Общество Facebook запретит рекламу медицинских масок Компания Facebook вводит временный запрет на рекламу медицинских масок, чтобы избежать спекуляций в связи с ситуацией вокруг коронавируса.

Общество Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.