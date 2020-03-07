Здоровье

Российская газетаРоссийская газетаВ Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса

Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас. Выяснилось, что у тех, кто заболел позднее, болезнь проявлялась не так очевидно. Пациентов в Ухане - 90 человек - разделили на две группы.
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с чего всё началось
Как сообщается на портале Social Science Research Network (SSRN
), эксперты наблюдали за 89 пациентами в Ухане и выяснили, что у заболевших вирусом позднее, симптомов было меньше.
Московский Комсомолецвчера в 19:16

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Ученые обнаружили изменения в клинических симптомах коронавируса

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Китайские ученые сообщили об изменениях в симптомах коронавируса

Красная весна01:15

Выявлены изменения в клинических симптомах коронавируса

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Царьградвчера в 11:00

Ученые из Китая обнаружили изменения в симптомах коронавируса

РБК00:11

Учёные заявили о возможном превращении коронавируса в грипп

News.ruвчера в 10:01
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