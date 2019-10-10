Наука
Газета.RuВ Китае создали боевую летающую тарелку
Сообщается, что новую боевую машину представили на выставке China Helicopter Exposition 2019. Проект назвали "Супервеликая белая акула". Предполагается, что летающая тарелка может вместить до двух человек.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Китайские авиастроители представили пилотируемую боевую «летающую тарелку»
Naked Scienceвчера в 09:57
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 01:47, Ашберн
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Нэшвиллу» в НХЛ, несмотря на дубль Овечкина
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Армия и оружие
ВС Турции уничтожили «174 террориста» в ходе операции в Сирии
Здоровье
Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Происшествия
Против убивших в Пакистане надзирательницу россиянок завели дело
Футбол
Артем Дзюба – болельщикам: «Без вас не получилось бы такой игры»
Без вас не получилось бы такой игры. Спасибо за все смс и звонки, не могу всем ответить, безумно дорожу вашим вниманием.
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Киберспорт
Call of Duty, берегись. В России вышла PUBG Lite
Пользователи iOS и Android в восторге от Call of Duty Lite Pass теперь доступен для Второго Сезона, и игроки смогут приобрести Lite Pass: Премиум Сезон 2 за 400 L-COIN.
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Как следует из проекта поправок, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
Политика
Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу
МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Общество
Власти Нью-Йорка лишили богатых людей возможности инкогнито приобрести элитную недвижимость
Эксперты считают, что новые правила отпугнут в том числе и богатых иностранцев, которые не хотели, чтобы об их элитной недвижимости в США стало известно на родине.
Политика
Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами
Происшествия
Экс-президент Киргизии отказался ехать в суд
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в суд на рассмотрение дела, фигурантом которого он является, сообщил его адвокат Сергей Слесарев.
Интернет
Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян
Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Общество
На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун
На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Происшествия
В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов
В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.
Здоровье
Минздрав раскрыл регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом
По данным Минздрава, лидером по числу новых выявленных случаев в 2018 году оказался Чукотский автономный округ — 29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет (расчеты РБК).
Армия и оружие
Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии
Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
Политика
МИД Украины анонсировал скорое возвращение задержанных в Керченском проливе кораблей
Россия в ближайшее время вернет украинские суда, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Происшествия
Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы
По подозрению в убийстве на 72 часа задержан мужчина 1981 года рождения. Ранее он отказался от признательных показаний.
Происшествия
В Саратове три человека пострадали в ДТП со скорой помощью
Ранее в ГИБДД сообщили, что машина скорой медицинской помощи "Газель" в пятницу утром в Саратове на пересечении улиц Большая Садовая и Шелковичная опрокинулась на бок в результате столкновения с автомобилем "Нива", информация о пострадавших уточнялась.
Гаджеты
Руанда начала выпускать первый в Африке смартфон
Руандийская компания Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
Общество
Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег
По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.
Политика
Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам лучше отказаться от поездок на заработки в Россию, поскольку их часто арестовывают без причины, тем самым пополняя обменный фонд.
Происшествия
В Лондоне умер экс-владелец Уралтрансбанка Валерий Заводов
Банкир находился под уголовным преследованием Бывший владелец обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов умер в Лондоне.